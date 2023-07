RTL Fußball live zeigt FC Bayern München dreimal live im Juli & August im Free-TV

Spannende Fußball-Action zur besten Tageszeit! RTL präsentiert den FC Bayern München in drei Live-Spielen, die exklusiv und kostenlos im Fernsehen gegen Man City, FC Liverpool und AS Monaco übertragen werden. Fußballfans können sich freuen, denn RTL wird drei Vorbereitungsspiele des FC Bayern München live und kostenfrei übertragen. In den Partien werden die Münchner auf Manchester City, den FC Liverpool und AS Monaco treffen.



Im Juli und August können Zuschauer dabei zusehen, wie der FC Bayern München sich in der ersten Saisonvorbereitung unter der Regie von Cheftrainer Thomas Tuchel mit Top-Mannschaften aus Europa misst. RTL wird die Live-Übertragungen dieser Spiele in sein Tagesprogramm aufnehmen.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin bei RTL und RTL+, betont, dass der FC Bayern München eine der erfolgreichsten Vereine weltweit ist und eine breite Fanbasis hat. Sie zeigt sich erfreut, die Vorbereitungsspiele des deutschen Rekordmeisters auf der großen Plattform des Free-TV präsentieren zu können.

Datum Anstoß (deutsche Zeit) Spiel Austragungsort Sender 26. Juli 2023 12:30 Uhr FC Bayern München vs. Manchester City Tokio, Japan RTL 2. August 2023 13:30 Uhr FC Bayern München vs. FC Liverpool Singapur RTL 7. August 2023 17:00 Uhr FC Bayern München vs. AS Monaco Ort nicht angegeben RTL

Welche Bayernspiele werden bei RTL übertragen?

Am Mittwoch, den 26. Juli, wird der FC Bayern München im Rahmen seiner “Audi Summer Tour” um 12:25 Uhr (Anstoß: 12:30 Uhr) in Tokio auf die aktuellen Champions-League-Sieger von Manchester City treffen. Werden die Bayern sich für das vorzeitige Ausscheiden aus der Königsklasse revanchieren?

Der darauffolgende Mittwoch, der 2. August, wird von dem Aufeinandertreffen zweier deutscher Spitzentrainer dominiert. Um 13:25 Uhr (Anstoß: 13:30 Uhr) trifft Thomas Tuchels Bayern-Mannschaft in Singapur auf den FC Liverpool unter der Führung von Jürgen Klopp.

Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Beginn der Bundesligasaison findet am Montag, den 7. August, um 16:55 Uhr (Anstoß: 17:00 Uhr) gegen den achtmaligen französischen Meister AS Monaco statt, der von dem ehemaligen Bundesligatrainer Adi Hütter trainiert wird.