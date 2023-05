Fußball heute RTL live Übertragung * Ergebnis 0:0 Bayer Leverkusen – AS Rom im Finale

Bayer 04 Leverkusen kann heute – am Donnerstag, den 18. Mai 2023 – ins Finale der UEFA Europa League 2022/23 einziehen. Allerdings rennt Leverkusen schon zum Anpfiff einem Rückstand hinterher, denn Gegner AS Rom konnte das Hinspiel mit 1:0 gewinnen. Doch mit einem Treffer für Leverkusen ist wieder alles offen. Diese Partie und 3 weitere Halbfinals der Europa und Conference League kann man bei RTL+ im Livestream ansehen –Bayer gegen Roma kommt außerdem bei RTL im Live-TV um 21:00 Uhr.

Der letzte Titelgewinn von Bayer Leverkusen ist schon 30 Jahre her – 1993 gewann Bayer den DFB-Pokal. Seitdem wurde die Werkself als „Vizekusen“ bekannt mit den 2. Plätzen in der Bundesliga in 1997, 1999, 2000, 2002 und 2011. Hingegen war der letzte Titel von AS Rom erst letzte Saison mit dem Gewinn der ersten Conference League.

Das Europa-League-Halbfinale könnte eine Taktikschlacht werden, wo AS Rom sehr diszipliniert agiert und kaum Torchancen zulässt. Möglicherweise wird Rom-Coach Mourinho wieder einen defensiven Ansatz wählen, um die knappe Führung zu verteidigen. Außerdem erklärte Bayer-Coach Xabi Alonso vor dem Spiel, dass er sehr glücklich in Leverkusen ist und auch nächste Saison Cheftrainer bleiben will.

22 Uhr – Zur Halbzeit steht es 0:0. Ein Lattenknaller von Diaby hätte die Führung sein können.

22:40 Uhr – Leverkusen läuft immer noch dem einen Tor hinterher. Noch knapp 12 Minuten zu spielen.

22:55 Uhr – Auch 6 Minuten Nachspielzeit reichen nicht, Leverkusen ist raus! Der AS ROM steht im Finale!

Die Aufstellung von Bayer 04 Leverkusen

Update um 20 Uhr: So will Leverkusen spielen:

Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker – Diaby, Azmoun, Wirtz

So will der AS Rom spielen:

Rui Patricio – Mancini, Cristante, Roger Ibanez – Celik, Spinazzola, Matic, Bove, Lo. Pellegrini – Abraham, Belotti

Halbfinale der UEFA Europa League 2022/23

Halbfinale der UEFA Europa League 2022/23 Anstoßzeit: Do., den 18. Mai 2023, um 21:00 Uhr

Anstoßzeit: Do., den 18. Mai 2023, um 21:00 Uhr Bayer 04 gegen AS Rom live bei RTL ab 20:15 Uhr

Bayer 04 gegen AS Rom live bei RTL ab 20:15 Uhr Tabellen-7. der Bundesliga gegen 6. der Serie A

Tabellen-7. der Bundesliga gegen 6. der Serie A 2. Europa League Halbfinale live bei RTL+

2. Europa League Halbfinale live bei RTL+ außerdem Conference League Halbfinale bei RTL+

UEFA Europa League: Wer spielt heute?

Am heutigen Donnerstag, den 18. Mai 2023, sind die Halbfinal-Rückspiele der UEFA Europa League 2022/23 – Leverkusen gegen Rom und FC Sevilla gegen Juventus Turin (Hinspiel 1:1).

Wo läuft heute Europa League Fußball live im TV?

Das UEFA Europa League 2022/23 Halbfinale Bayer Leverkusen gegen AS Rom kommt live bei RTL. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 21:00 Uhr. RTL-Moderatorin ist Laura Papendick, die Experten sind Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Die Kommentatoren im Live-TV bei RTL sind Marco Hagemann und Experte Steffen Freund. Außerdem kann man alle Spiele heute bei RTL+ im Livestream als Einzelspiel oder in der Konferenz anschauen.

Europa League Halbfinale: Bayer Leverkusen gegen AS Rom – Wer gewinnt?

Bayer Leverkusen hat im Europa League Halbfinale eine schwierige Aufgabe, denn die Werkself muss einen 0:1-Rückstand aufholen. Allerdings ist Leverkusen bei den Buchmachern Favorit und könnte einen Sieg landen – Bayer hat eine Siegquote von 2.00 und Roma hat eine 4.00. Weiterhin hat Bayer den höheren Gesamtmarktwert von 421,85 Millionen Euro im Vergleich zu 317,15 Millionen Euro für AS Rom. Das wird ein knappes Spiel, denn beide Teams sind derzeit nicht in Top-Form.

Wie spielt Leverkusen gegen Rom?

Bayer 04 Leverkusen spielt im eingeübten 3-4-3 von Coach Xabi Alonso. Außerdem muss Leverkusen auf Andrich (Mittelfußbruch) und Kossounou (Muskelverletzung im Oberschenkel) verzichten, die im Hinspiel in der Startelf waren. Bakker und Amiri kommen für die Verletzten ins Team. Außerdem könnte im Sturm noch kurzfristig ein personeller Wechsel stattfinden und der formstarke Adli in die Mannschaft rücken. Demirbay ist ebenfalls ein Kandidat für die Startelf auf dem Andrich-Spot.

Weiterhin befindet sich Bayer 04 insgesamt etwas im Formtief. Das Team wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg und muss sich enorm verbessern, um sich den Platz im Finale zu sichern. Außerdem hat Leverkusen die letzten 5 Spiele gegen AS Rom nicht gewonnen.

Voraussichtliche Leverkusen Aufstellung:

Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker – Diaby, Hlozek, Wirtz

Wie spielt Rom gegen Leverkusen?

Rom-Coach Mourinho wird wahrscheinlich wie im Hinspiel einen eher konservativen Ansatz wählen, Leverkusen den Ball überlassen und sich aufs Verteidigen konzentrieren. Mourinho lässt wahrscheinlich in einem 3-4-1-2 agieren. Möglicherweise rückt Roms Star Angreifer Dybala in die Startelf. Roms zentraler Akteur ist Lorenzo Pellegrini, ein Ur-Römer, der in dieser Europa-League-Saison sehr torgefährlich unterwegs ist und 4 Tore und 4 Assists gesammelt hat. Außerdem spielt er oft den vorletzten Pass und leitet damit Offensivaktionen ein.

Voraussichtliche Rom Aufstellung:

Rui Patricio – Mancini, Cristante, Roger Ibanez – Celik, Spinazzola – Matic – Bove, Lo. Pellegrini – Abraham, Dybala

UEFA Europa League: Wer kommt ins Finale?

Das UEFA Europa League 2022/23 Halbfinale Sevilla gegen Juve wird richtig spannend, denn das Hinspiel endete überraschend mit einem 1:1, obwohl Juve Favorit war. Heute ist Sevilla im Vorteil. Außerdem könnte Leverkusen gegen Rom ins Finale kommen, wenn die Bayer-Offensive heute zuschlägt.

UEFA Conference League: Wer spielt heute noch?

Außerdem werden heute 2 Halbfinal-Rückspiele der UEFA Conference League ausgespielt. FC Basel empfängt AC Florenz und AZ Alkmaar spielt daheim gegen West Ham – West Ham und Basel haben eine 2:1-Führung aus dem Hinspiel.