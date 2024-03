Fußball heute RTL+ live: Qarabag Agdam – Bayer Leverkusen * TV-Übertragung

Bayer Leverkusen (als auch Eintracht Frankfurt) vertritt Deutschland im Achtelfinale der Europa League und trifft im heutigen Hinspiel auf Qarabağ Ağdam. Der aserbaidschanische Fußballverein, bekannt aus der umkämpften Region Berg Karabach, hat seine Wurzeln in Ağdam, doch seit den Konflikten im Jahr 1993 ist der Klub in Baku beheimatet. Beide Mannschaften kennen sich, denn sie standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Für den Tabellenerster der Bundesliga sollte das Team aus Aserbaidschan keine Hürde darstellen.

Das Aufeinandertreffen von Qarabağ Ağdam und Bayer Leverkusen ist für den Donnerstag, 7. März um 18:45 Uhr im Tofik-Bakhramov-Stadion angesetzt und Fans können das Spiel live über den Streaming-Dienst RTL+ verfolgen. Dieses Match verspricht nicht nur spannenden Fußball, sondern ist auch eine bedeutende Begegnung für beide Teams auf ihrem Weg durch das europäische Turnier.

Spiele der beiden Teams in der Europa League

Bayer Leverkusen 4 0 BK Hacken Qarabag 1 0 Molde BK Hacken 0 1 Qarabag Molde 1 2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 1 Qarabag Qarabag 0 1 Bayer Leverkusen Molde 2 2 Qarabag BK Hacken 0 2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 1 Molde Qarabag 2 1 BK Hacken SC Braga 2 4 Qarabag Qarabag 2 3 SC Braga

Tabelle der Vorrunde

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bayer Leverkusen S S S S S 6 6 0 0 19 3 16 18 2 Qarabag S N N U S 6 3 1 2 7 9 -2 10 3 Molde N S S U N 6 2 1 3 12 12 0 7 4 BK Hacken N N N N N 6 0 0 6 3 17 -14 0 Europa League 2023/2024

Agdam – Leverkusen: Übertragung & Uhrzeit

Das Europa-League-Spiel zwischen Qarabag Agdam und Bayer Leverkusen wird für Fußballfans von großem Interesse sein. Die Begegnung ist angesetzt für Donnerstagabend.

Anstoßzeit: Das Spiel beginnt um 18:45 Uhr Mitteleuropäische Zeit.

Übertragung: Fans können das Spiel live auf dem Sportsender RTL+ verfolgen im Livestream, im Free-TV auf RTL läuft das Spiel nicht.

Kommentator: Robby Hunke & Patrick Helmes / Konferenz: Klaus Veltman

Datum & Uhrzeit: Wann ist Qarabag – Leverkusen?

Qarabag Agdam trifft am Donnerstag, den 7. März in Baku auf Bayer Leverkusen. Das UEFA Europa League Achtelfinal-Hinspiel wird um 18:45 Uhr angepfiffen. Beide Teams begegneten sich bereits zweimal in der Vorrunde. Das Spiel findet im Tofik-Bakhramov-Stadion statt. Zusätzlich laufen parallel zwei andere Achtelfinalspiele, gefolgt von vier weiteren um 21:00 Uhr.

TV & Livestream Übertragung: Wer zeigt Qarabag Agdam – Bayer Leverkusen live?

Fußballfans, die auf die Begegnung Qarabag Agdam gegen Bayer Leverkusen in der Europa League gespannt sind, sollten den Termin für die Übertragung vormerken. Am Donnerstag, den 7. März um 18:45 Uhr wird das Spiel exklusiv auf dem Streaming-Dienst RTL+ übertragen. Dies bedeutet, dass die Partie nicht im Free-TV angeboten wird und interessierte Zuschauer ein Abonnement bei RTL+ benötigen, um das Spiel verfolgen zu können.

Die Übertragung beginnt bereits um 18:10 Uhr, also 35 Minuten vor dem Anpfiff. In dieser Vorlaufzeit werden Analysen und Interviews präsentiert, um die Zuschauer umfassend auf das bevorstehende Match einzustimmen. Darüber hinaus bietet RTL+ die Möglichkeit, zwischen der Übertragung des Einzelspiels und der Konferenzschaltung zu allen Parallelpartien zu wählen. Wer die Spannung des Spieltags voll auskosten möchte, findet auf Fußball live TV-Programm weitere Informationen zur aktuellen Saison und den Übertragungen.

Die möglichen Aufstellungen: Agdam – Leverkusen

Agdam könnte mit Lunev im Tor beginnen, flankiert von der Verteidigung mit Vesovic, Mustafazade, Guseynov und Silva. Im Mittelfeld treten Isayev und Jankovic auf, während Andrade, Benzia und Zoubir die offensive Unterstützung übernehmen könnten. Juninho ist möglicherweise als Stürmer gesetzt.

Währenddessen könnte sich Leverkusen auf Hradecky als Schlussmann verlassen, mit einer Abwehrkette bestehend aus Stanisic, Tah und Hincapie. Frimpong, Andrich, G. Xhaka und Grimaldo könnten das Mittelfeld bilden. Hofmann, Schick und das Talent Wirtz wären wahrscheinlich die angreifenden Spitzen.

Aktuelle Form und Wettquoten

Bei einem Blick auf die aktuelle Form von Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam zeigt sich ein deutlicher Unterschied in den Leistungen. Leverkusen, angeführt von Trainer Xabi Alonso, überzeugt mit einer makellosen Serie, die sie ungeschlagen an die Spitze der Bundesliga gebracht hat. Sowohl offensiv als auch defensiv präsentiert sich das Team in herausragender Verfassung, was auch in einer beeindruckenden Auswärtsbilanz von 15 Siegen und 2 Remis in dieser Saison reflektiert wird.

Agdam, das sich in der Zwischenrunde der Europa League behauptet hat, konnte gegen Sporting Braga ein knappes Gesamtergebnis von 6:5 erreichen. Jedoch waren die früheren Begegnungen mit Leverkusen eine klare Angelegenheit. Ein 5:1 auswärts und ein 1:0 zu Hause für Leverkusen setzten deutliche Zeichen.

Dem entsprechend positioniert der Wettanbieter Bet3000 die Wettquoten. Die Quote für einen Sieg von Qarabag Agdam steht bei 7.80, während ein Unentschieden bei 5.20 und ein Sieg von Leverkusen bei 1.37 liegt. Dies spiegelt das Vertrauen in die Stärke Leverkusens und die Schwierigkeiten wider, welche Agdam gegen solch einen Gegner haben dürfte.