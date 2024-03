In Agdam/Aserbaidschan erlebte Bayer Leverkusen eine wahre Achterbahn der Gefühle. In einem packenden Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Qarabag Agdam musste die Werkself nach einer desolaten ersten Halbzeit und einem 0:2-Rückstand all ihr Können aufbieten, um das Blatt zu wenden. Robert Andrich, der Motor im Mittelfeld Leverkusens, brachte es auf den Punkt: „Wir haben zu langsam gespielt und waren in den entscheidenden Momenten nicht präsent genug.“

Doch dank einer taktischen Meisterleistung von Trainer Xabi Alonso und entscheidenden Treffern durch Florian Wirtz und Patrik Schick konnte sich Bayer aus der misslichen Lage befreien. Dieses Spiel war eine Lehrstunde in Sachen Moral und Kampfgeist, die Leverkusen unbedingt in das Rückspiel mitnehmen muss.

Erste Halbzeit: Eine Lehrstunde in Sachen Effizienz

Die erste Halbzeit in Agdam diente Bayer Leverkusen als schmerzhafte Erinnerung daran, dass Fußball ein Spiel von Effizienz und Konzentration ist. Trotz der wohl schwächsten 45 Minuten der Saison blieb die Mannschaft im 35. Pflichtspiel ungeschlagen. „Wir wussten um Qarabags Stärken, konnten aber unseren Spielrhythmus nicht finden“, erklärte Kapitän Jonathan Tah. Das schnelle Umschaltspiel von Qarabag, angeführt vom flinken Juninho, stellte Leverkusen vor große Probleme.

Zweite Halbzeit: Die Wende durch taktisches Geschick

Nach der Pause änderte sich das Bild dramatisch. Trainer Xabi Alonso bewies mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Die Tore von Wirtz und Schick in den Schlussminuten waren das Produkt einer umgestellten Taktik und eines gesteigerten Einsatzes. „Es war ein K.o.-Spiel, kein gewöhnliches Bundesliga-Match. Wir mussten zeigen, dass wir auch in schwierigen Momenten zusammenstehen können“, betonte Alonso. Diese mentale Stärke und taktische Flexibilität dürften entscheidende Faktoren für das Rückspiel sein.

Die Moral von Leverkusen: Ein unverzichtbarer Trumpf

Trotz des unbefriedigenden Spielverlaufs hob Robert Andrich die Moral der Mannschaft hervor. „Das spricht für unseren Charakter und unseren Willen, sich nie aufzugeben“, sagte der Mittelfeldakteur, der beim späten Ausgleichstreffer seine Klasse unter Beweis stellte. Im Rückspiel in der heimischen BayArena wird von Bayer Leverkusen jedoch eine deutliche Leistungssteigerung erwartet, um den Traum vom Weiterkommen am Leben zu halten.

FAQ’s

Wie wichtig waren die Einwechslungen von Alonso für das Spiel?

Die Einwechslungen waren absolut entscheidend. Alonso hat mit dem Timing und der Auswahl seiner Wechsel das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusst. Die Torschützen Wirtz und Schick brachten frischen Wind und die nötige Durchschlagskraft, um das Ruder noch herumzureißen.

Kann Bayer Leverkusen diese Leistung ins Rückspiel mitnehmen?

Ja, definitiv. Die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass Leverkusen auch unter Druck Charakterstärke und Spielintelligenz besitzt. Wenn die Mannschaft an diese Leistung anknüpft und von Beginn an aggressiver und fokussierter spielt, stehen die Chancen gut, im Rückspiel zu triumphieren.

Was muss Leverkusen im Rückspiel besser machen?

Die Mannschaft muss von Anfang an präsenter sein und das Spieltempo hochhalten. Eine starke Defensive und ein schnelles Umschaltspiel werden ebenfalls Schlüssel zum Erfolg sein. Leverkusen darf sich keine ähnliche erste Halbzeit wie in Agdam erlauben, wenn sie in der Europa League weiterkommen wollen.