Fußball heute RTL live: Europa League * Conference League * Wer spielt heute?

Heute am Donnerstag, den 6. Oktober 2022, spielen 3 deutsche Teams in der Europa League und der Europa Conference League. Union Berlin spielt um 18:45 Uhr in Malmö. Der SC Freiburg hat um 21 Uhr ein Heimspiel gegen Nantes. Und der 1. FC spielt um 21 Uhr gegen Partizan Belgrad. Insgesamt gibt es heute 32 internationale Spiele unter anderem mit Manchester United, Arsenal und AS Rom. Die Spiele werden bei RTL plus gestreamt. Köln gegen Belgrad kommt auf RTL im TV.

Malmö FF gegen Union Berlin – Wer gewinnt den Krisengipfel?

Union Berlin ist zwar Tabellenführer in der Bundesliga, allerdings war das Team in der Europa League noch nicht so erfolgreich. Nach 2 Spielen hat Union noch 0 Punkte auf dem Konto. Der heutige Gegner Malmö hat ebenfalls noch keine Punkte.

Union geht heute als Favorit ins Spiel bei einer Wettquote von 1.98 auf Sieg. Hingegen hat Malmö nur eine 3.90. Das Spiel wird um 18:45 Uhr angepfiffen. Der Stream auf RTL plus startet um 18:10 Uhr.

SC Freiburg gegen FC Nantes – Bleibt Freiburg Tabellenführer?

Der SC Freiburg hat in der Europa League gegen Qarabag und Piräus gewonnen und führt die Tabelle an. Heute würde ein Punkt gegen Nantes genügen, um den ersten Platz zu verteidigen.

Freiburg ist heute Favorit gegen Nantes. Die Breisgauer haben eine Siegquote von 1.50. Außerdem kommt Nantes auf eine 6.25. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen. Der Stream auf RTL plus beginnt um 20:30 Uhr.

1. FC Köln gegen Partizan Belgrad – Behält Köln die Spitzenposition?

Der 1. FC Köln hat nach 2 Spielen 4 Punkte auf dem Konto und führt vor Partizan die Gruppe an. Mit einem Sieg kann sich Köln heute eine gute Ausgangslage verschaffen.

Köln ist Favorit mit einer Wettquote von 1.43. Weiterhin hat Belgrad nur eine 6.50. Das Spiel wird ab 20:30 Uhr bei RTL im TV übertragen. Anstoß ist um 21 Uhr.

3. Spieltag der Europa League und Conference League: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

In der Europa League sind heute einige Top-Teams aktiv wie zum Beispiel Manchester United, Arsenal, AS Rom und AS Monaco. Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer spielt heute mit West Ham United gegen Anderlecht in der Conference League

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 6. Oktober 2022 kommen einige Spiele bei RTL plus im Stream. Außerdem wird Köln bei RTL live im TV übertragen. Köln gegen Belgrad auf RTL wird von Marco Hagemann und Experte Steffen Freund kommentiert. Dies sind die deutschen Kommentatoren der Einzelspiele auf RTL plus: