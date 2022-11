Fußball heute live Europa League und Conference League Spielplan: SC Freiburg, Union Berlin & 1.FC Köln

Heute am Donnerstag, den 3. November 2022, findet der 6. und letzte Spieltag der Europa League und Europa Conference League 2022/23 statt. Aus deutscher Sicht gibt es für Union und Köln heute ein Endspiel, während Freiburg als Gruppenerster durch ist. Union muss den zweiten Platz im Fernduell mit Braga verteidigen und Köln kann noch erster bis letzter werden. Die 32 Spiele heute werden um 16:30 Uhr, 18:45 Uhr und 21 Uhr angepfiffen. Die Live-Übertragung ist auf RTL und RTL+.

1. FC Köln gegen OGC Nizza – Auf welchem Platz landet der 1. FC Köln?

Der 1. FC Köln hat heute ein Endspiel in der Europa Conference League Gruppe D gegen OGC Nizza. In der Tabelle liegt Köln einen Punkt hinter Nizza und Partizan, sodass heute ein Sieg benötigt wird. Mit einem Dreier zu Hause wäre Köln auf jeden Fall als Gruppenzweiter dabei. Falls Partizan gegen Slovacko nicht gewinnt, könnte Köln sogar noch erster werden.

Die Vorfreude bei den Effzeh-Spielern vor diesem wichtigsten Spiel der Hinrunde ist groß. Mittelfeldspieler Martel meinte: „Das wird ein richtig geiles Spiel“.

Bei den Buchmachern gilt der 1. FC Köln als Favorit mit einer Wettquote von 1.98 auf Sieg. Weiterhin ist Nizza nur Außenseiter mit einer 3.40.

Saint-Gilloise gegen Union Berlin – Bleibt Union in der Europa League?

Union Berlin liegt in der Europa League Gruppe D mit 9 Punkten auf dem 2. Platz. Der heutige Gegner Saint-Gilloise hat 13 Punkte und steht als Gruppenerster fest. Heute kann Union aus eigener Kraft in der Europa League verbleiben, wenn sie gewinnen. Bei einer Niederlage droht Union der dritte Platz, falls Braga daheim gegen Malmö gewinnt. Falls Union auf den dritten Platz rutscht, würde das Team in der Conference League überwintern.

Union Berlin ist heute Favorit auf einen Auswärtssieg mit einer Wettquote von 1.90. Weiterhin kommt Saint-Gilloise als Heimmannschaft lediglich auf eine 4.10.

Qarabag Agdam gegen SC Freiburg – Bleibt Freiburg ungeschlagen?

Der SC Freiburg steht in Gruppe G der Europa League als Gruppensieger fest. Das Team hat 4 Siege und 1 Remis bei nur 2 Gegentoren. Heute will das Team von Coach Christian Streich den fünften Sieg holen, um die sehr gute Gruppenphase erfolgreich abzuschließen.

Bei den Buchmachern ist Qarabag favorisiert, denn die befinden sich noch im Fernduell mit Nantes um den 2. und 3. Platz. Qarabag hat eine Siegquote von 2.10 und Freiburg hat nur eine 3.40.

6. Spieltag der Europa League und Conference League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Gruppen?

Heute am Donnerstag, den 3. November 2022, finden insgesamt 32 Spiele in der Europa League und Conference League statt. Spannend wird es bereits um 16:30 Uhr im Fernduell um den Gruppensieg in Conference League Gruppe A zwischen Basaksehir und Florenz. Außerdem gibt es das Top-Spiel zwischen Alkmaar und SC Dnipro-1 um den 1. Platz. In Gruppe H der Conference League spielen Bratislava, Basel und Erewan um den 1. Platz.

In der UEFA Europa League spielt heute Premier-League-Tabellenführer Arsenal gegen FC Zürich. Sie brauchen einen Sieg, um den ersten Platz nicht noch an PSV zu verlieren. Rennes und Fenerbahce sind punktgleich auf Platz 1 und 2 und haben heute ein Fernduell. Außerdem kann Manchester United mit Cristiano Ronaldo beim Auswärtsspiel in San Sebastian im direkten Duell noch am Tabellenführer aus Spanien vorbeigehen.

Wer überträgt heute Fußball live?

Die 32 Europa League und Conference League Spiele kommen bei RTL+. Die Spiele von Union und Köln kommen in einer Mini-Konferenz im TV bei RTL ab 20:15 Uhr. Moderator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund melden sich aus Köln. Dies sind die Kommentatoren der deutschen Spiele bei RTL+: