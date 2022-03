Fußball WM 2022 Mannschaften & Teilnehmer *** Welche Länder sind dabei?

Welche Mannschaften sind bei der Fußball WM 2022 dabei?

Im Winter 2022 wird es in Katar die erste Winter-Fußball-Weltmeisterschaft geben. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist neben dem Gastgeber Katar schon früh qualifiziert, doch bis alle 32 Teilnehmer feststehen müssen die Fußballfans noch mindestens bis zum Juni 2022 warten. Während im November 2021 die ersten zehn Mannschaften aus Europa feststehen, wird es dann im März und Juni 2022 die sogenannten Playoff-Spiele im Rahmen der WM 2022 Qualifikation geben. Wir sagen dir alles über die letzten Qualifikationsspiele, die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die Endrunde der Fußball WM 2022 in Katar. Die WM 2022 startet mit dem Wm-Eröffnungsspiel in Katar mit Austragungsort Lusail Stadion am 21.November 2021. Die Auslosung für die Gruppenphase findet am 1.April 2022 statt. Hier gibt es kompletten Spielplan der WM 2022.

News & Ergebnisse WM 2022 Playoffs – Reaktionen: Ukraine & Russland in der WM-Qualifikation 2022? 1.3. – Russland darf nicht zur Fußball WM 2022! FIFA/UEFA sperren russische Vereine und Nationalmannschaften für alle Wettbewerbe Nach den ersten Beschlüssen des FIFA-Rates und des UEFA-Exekutivkomitees, die zusätzliche Maßnahmen vorsahen, haben die FIFA und die UEFA heute gemeinsam entschieden, dass alle russischen Mannschaften, ob Nationalmannschaften oder Klubmannschaften, bis auf weiteres von der Teilnahme an FIFA- und UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen werden. 26.2. 10 Uhr – Polen will NICHT gegen Russland in den WM-Playoffs spielen! 25.2. 15 Uhr – FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte, dass die Spiele Russlands in den Playoffs der WM-Qualifikation vorerst unangetastet bleiben. „Die FIFA verurteilt die Anwendung von Gewalt durch Russland in der Ukraine und jede Art von Gewalt zur Lösung von Konflikten“ , sagte Infantino. „Das erste dieser Spiele soll in einem Monat stattfinden. Ich hoffe, dass die gesamte Situation bis dahin gelöst werden kann, vorher gelöst werden kann“ , sagte er des Weiteren. Zum Russland-Ukraine Liveticker Liveticker der Auslosung der WM Playoffs Fr. 26.9. 17:30 Uhr -Bitter! Portugal hätte nach einem Sieg im Halbfinale Heimrecht im Finale, dann gegen Italien!

Fr. 26.9. 17:21 Uhr – Es geht weiter. Tschechien wird gegen Schweden spielen. Nun wird es spannend! Nordmazedonien gegen Italien auswärts, Portugal gegen die Türkei! Fr. 26.9. 17:19 Uhr – Es geht weiter mit Lostopf2. Ukraine wird gezogen und spielt gegen Schottland. Österreich wird als 2.gezogen und spielt gegen Wales. Polen spielt gegen Russland. Fr. 26.9. 17:17 Uhr – Es kommt, wie es kommen musste! Im Playoff C sind Italien und Portugal, d.h. bei einem Sieg werden beide im Finale gegeneinander spielen, einer wird die WM verpassen! Fr. 26.9. 17:15 Uhr – Nun wird das Prozedere der Auslosung erklärt. Es geht los mit dem Lostopf 1. Schottland, Wales und Russland werden als erstes gezogen. Fr. 26.9. 17:10 Uhr – Es geht los, die Teilnehmer werden vorgestellt. Lothar Matthäus sagt, dass Deutschland es besser in Katar machen wird als in Russland 2018, das ist nicht unser Anspruch. Fr. 26.9. 17 Uhr – Gleich geht es los auf FIFA.com! Die Glücksfeen sind die Fußballer Christian Karembeu, Lothar Matthäus, Tiago Mendes und Pablo Zabaleta.

Fr. 26.9. 13 Uhr – Glück und Pech liegen hier eng beinander: Schlimmstenfalls werden Italien und Portugal in einen gemeinsamen Weg gewählt und müssen dann im Finale gegeneinander spielen. Das kann passieren, wenn die beiden Teams im Play-off-Weg A, B oder C gleichzeitig sind. Ebenso könnte es auch passieren, dass einige Teams Glück haben, so z.b. Österreich oder die Türkei aus Topf 1 einen leichteren Gegner wie Schottland oder Wales bekommen und ebenso im Finale auch Italien und Portugal aus dem Weg gehen. Fr. 26.9. 12 Uhr – Die Halbfinalpaarungen 1 und 2 gehören zum Play-off-Weg A, die Halbfinalpaarungen 3 und 4 bilden den Weg B und die Halbfinalpaarungen 5 und 6 den Weg C. Um zu ermitteln, welcher Halbfinalsieger im Finale zu Hause spielt, wird für jeden Weg eine zusätzliche Auslosung vorgenommen. Fr. 26.9. 10 Uhr – Heute Abend um 17 Uhr kommt es zur Play-Off Auslosung. Wir sind live dabei und freuen uns auf spannende Duelle dann im März 2022.

Alle Teilnehmer der WM 2022 – wer ist bei der WM 2022 dabei?

Neben dem Gastgeber Katar werden 31 Nationalmannschaften bei der Endrunde 2022 dabei sein. Dabei geht man nicht von der FIFA-Weltrangliste aus, sondern jedes Team, auch der amtierende Weltmeister Frankreich, muss sich im Rahmen der Teilnahme der WM-Qualifikation für die Endrunde qualifizieren. Dem deutschen Bundestrainer Flick war eine frühzeitige Qualifikation sehr wichtig, um seinen Kader im Jahr 2022 behutsam aufzubauen.

Aus Europa werden sich 13 Teams qualifizieren, dabei 10 in der Gruppenphase und drei Teams durch die WM-Playoff-Spiele. Aus den anderen Kontinenten qualifizieren sich meist zwischen 4 und 5 Nationalmannschaften.

Update 01.02.2022: 🇰🇷 Südkorea ist als 2.Team aus Asien dabei! Nach einem 2:0 gegen Syrien kann man mit 20 Punkten nach 8 Spielen vorzeitig die WM-Quali beenden!

Update 27.01.2022: Der 🇮🇷 Iran hat sich als 1.Team aus Asien für die Endrunde qualifiziert. Ein 1:0 über den Irak bringt den Iran uneinholbar auf einen der ersten beiden Plätze. Auch Südkorea ist auf dem Sprung der Qualifikation.

Update 16.11.: Die Niederlande ist das 10.Land aus Europa. Die Türkei und die Ukraine müssen in die Playoffs. Argentinien ist das 2.Team aus Südamerika!

Update 15.11.: Die Schweiz ist weiter, Italien muss in die Playoffs! England zeigt mit einem 10:0 gegen San Marino, dass sie ein echter WM-Favorit sind!

Update 14.11.: In der Gruppe H ist die Entscheidung gefallen, Kroatien siegt mit 1:;0 gegen Russland und löst das nächste WM-Ticket! Auch Spanien und Serbien qualifizieren sich!

Update 13.11.: Weitere drei Nationalmannschaften haben sich heute am 9.Spieltag als Gruppensieger qualifiziert. Frankreich und Belgien gewinnen ihre WM-Quali-Gruppen. Die Niederlande muss nachsitzen und kann am letzten Spieltag sogar von der Tabellenführung auf Platz 3 durchgereicht werden.

Update 12.11.: Die brasilianische Nationalmannschaft ist das 1. Team aus Südamerika welches sich für die Endrunde der FIFA WM 2022 in Katar qualifiziert. Ein 1:0 gegen Kolumbien reicht, um nun als 1.Team festzustehen. Lucas Paqueta erzielte in der zweiten Halbzeit in Sao Paulo den einzigen Treffer für den Tabellenführer, der sich nach nur 12 von 18 Spielen qualifiziert hat.

Welche Teams sind bei den WM Playoffs dabei? Stand 16.11.: Türkei, Ukraine Stand 15.11.: Italien, Polen Stand 14.11.: Russland, Schottland, Österreich, Portugal, Wales, Schweden, Tschechien und Nordmazedonien. Insgesamt werden 12 Teams teilnehmen, die dann um drei Starterplätze kämpfen. Alles zu den WM Playoffs 2022.

Die Lostöpfe für die Playoff-Auslosung am 26.09.2021: Lostopf 1 🇵🇹 Portugal 🏴 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 🇮🇹 Italien 🇷🇺 Russland 🇸🇪 Schweden 🏴 󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales Lostopf 2 🇹🇷 Türkei 🇵🇱 Polen 🇲🇰 Nordmazedonien 🇺🇦 Ukraine 🇦🇹 Österreich 🇨🇿 Tschechien

WM 2022 in Katar – Wie viele Teilnehmer?

Neben der Nationalmannschaft von Katar wird auch Deutschland bei der Fußball WM 2022 dabei sein. Insgesamt spielt man wieder in einem Feld von 32 Teams. In der Vorrunde geht es in acht Gruppen á vier Mannschaften um den Einzug in die K.o.Phase. Diese beginnt mit 16 Teams im Achtelfinale, danach kämpfen acht Teams im Viertelfinale sowie vier Teams im WM-Halfinale um den Einzug ins Endspiel, welches in Doha am 18.Dezember 2022 ausgetragen wird.

Übrigens wird das Teilnehmerfeld bei der nächsten FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf 48 Mannschaften erhöht.

WM 2022 – Wer ist dabei? Alle Mannschaften

Die WM 2022 Teilnehmer aus Europa

Der Kontinent Europa hat mit seinem Fußballverband UEFA 13 Starterplätze. Gespielt wird in zehn Gruppen mit jeweils fünf oder sechs Gegnern. Es gibt fünf Sechsergruppen und fünf Fünfergruppen.

Die WM 2022 Teilnehmer aus Südamerika

Die CONMEBOL in Südamerika bekommt 4 oder 5 Starterplätze aus 10 Qualifikationsteilnehmer. Der Start der Qualifikation wurde wegen Corona verschoben.

Nr. Land 1 🇧🇷 Brasilien 2 🇦🇷 Argentinien 3 4 5

Die WM 2022 Teilnehmer aus Nord-und Mittelamerika

Die CONCACAF in Nord-und Mittelamerika bekommt 3 oder 4 Startplätze für 35 Qualifikationsteilnehmer.

Nr. Land 1 2 3 4

Die WM 2022 Teilnehmer aus Asien

Die AFC in Asien bekommt 4 oder 5 Startplätze für 45 Qualifikationsteilnehmer plus einen Startplatz für den Gastgeber Katar.

Nr. Land 1 🇶🇦 Katar (Gastgeber) 2 🇮🇷 Iran 3 🇰🇷 Südkorea 4 5 6

Die WM 2022 Teilnehmer aus Afrika

Afrika hat 5 Teilnehmer aus 54 Qualifikationsteilnehmer hervorzubringen. Die Qualifikation läuft noch. Der Afrika Cup 2022 wird die Chancen der Teams nochmals zeigen.

Update am 17.11.2021: Für die Endrunde qualifiziert: Ägypten, Algerien, Ghana, Kamerun, Kongo DR, Mali, Marokko, Nigeria, Senegal und Tunesien