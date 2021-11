DAZN Fußball heute * Länderspiele am Dienstag * Niederlande, Türkei & Norwegen in der WM-Quali

DAZN Fußball live heute ab 20:45 Uhr: Heute wird es nochmals richtig spannend in der WM 2022 Quali!. Während Deutschland schon für die WM 2022 Endrunde qualifiziert ist, zittern einige anderen Teams in der UEFA European Qualifiers um einen der begehrten 13 Starterplätze als WM-Teilnehmer 2022. Alle Länderspiele kann man beim Streaminganbieter DAZN heute ab 20:45 Uhr sehen. Die ARD und das ZDF gehen ja schon lange leer aus und übertragen nur noch Freundschaftsspiele der deutschen Nationalelf. Wir sagen dir alles zu den Fernsehübertragungen der Länderspiele auf DAZN heute am Dienstag, 16.11. am 10.Spieltag der WM-Quali.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute live auf DAZN

Niederlande, Türkei und Norwegen kämpfen um das WM-Ticket!

Heute am 10. Spieltag der WM 2022 Qualifikation haben unter anderem Belgien und Frankreich ihr letztes Spiel der WM-Qualifikation. Frankreich spielt in Finnland und Belgien spielt in Wales. Außerdem gibt es in Gruppe G zwei Entscheidungsspiele um das WM-Ticket für Katar. Niederlande spielt gegen Norwegen und Montenegro spielt gegen die Türkei. In dieser Gruppe ist die Ausgangslage sehr spannend, da noch Niederlande, Türkei und Norwegen auf den ersten Platz kommen können.

WM 2022 Gruppe G – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe G gibt es einen Dreikampf um den ersten Platz und die direkte WM-Teilnahme. Die beste Ausgangsposition hat die Niederlande mit 20 Punkten vor Türkei und Norwegen mit jeweils 18 Punkten. Am 10. Spieltag können noch alle drei Teams auf den ersten Platz kommen. Die Länderspiele heute lauten Niederlande gegen Norwegen und Montenegro gegen Türkei. Die Türkei mit dem deutschen Trainer Stefan Kuntz benötigt einen Sieg gegen Montenegro und einen Sieg Norwegens, um an der Niederlande vorbeizukommen. Außerdem könnte Norwegen mit einem hohen Sieg an der Türkei vorbeiziehen, selbst wenn die Türkei ihr Spiel gewinnt.

WM 2022 Gruppe D – DAZN live

Keine große Spannung mehr in der WM Gruppe D: Frankreich ist durch, Ukraine und Finnland kämpfen im Fernduell um Platz 2, wobei die Finnen die Franzosen empfangen.

WM 2022 Gruppe E – DAZN live

Belgien ist durch, um Platz 2 kämpfen Wales und Tschechien! Wales empfängt Belgien, Tschechien kann durch einen Sieg gegen Estland bei einer Niederlage von Wales auf Platz 2 durchrutschen.

DAZN Livestream mit Vorteilen gegenüber Sky, ARD, ZDF & Eurosport

Wer allen Wm-Quali Spiele anschauen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen. Das DAZN Abo kostet pro Jahr 149,99 EUR bzw. 14,99 EUR bei einer Monatsmitgliedschaft. Dabei kann man die DAZN Livestreams unterwegs auf Handy und Tablet anschauen sowie auf dem Smart TV zuhause im Wohnzimmer. Die Livestreams können auch auf versch. Geräten gleichzeitig angeschaut werden.

Dafür bekommt man in diesen Tagen allerhand internationalen Fußball auf DAZN geboten. Sehenswert sind auch die Highlights und Mitschnitte der letzten Spieltage.