Fußball heute Live Ergebnisse (2:1) FC Bayern auf dem Weg ins Achtelfinale der Champions League

Die Champions League geht heute – am Mittwoch, den 8. November 2023 – mit dem 4. Spieltag in den Gruppen A bis D weiter. Während Bayern in Gruppe A vor dem Durchmarsch steht, kämpft Union in Gruppe C um den 1 CL-Punkt. Weiterhin spielen Arsenal und Lens in Gruppe B sowie Sociedad und Inter in Gruppe D um die Tabellenführung. Heute finden 8 Partien in der Champions League statt, die bei DAZN um 18:45 und 21 Uhr übertragen werden. Bei DAZN kann man Einzelspiele und Konferenz sehen. Gestern gewannen der BVB und Leipzig.

Liveticker Champions League heute Liveticker Champions League heute Bayern steht nach vier Siegen im Achtelfinale! 22:50 Uhr – 90.+3 Spielminute – Galatasaray mit dem Anschlußtor. 22:42 Uhr – 86.Spielminute – Kane erhöht auf 2:0! 22:38 Uhr – 80.Spielminute – Kopfballtor von Harry Kane, doch abseits? Es wird geprüft! TOR! 1:0 für den FC B! Sein 18.Tor im 15.Spiel! 22:19 Uhr – 61.Spielminute – Abseitstor der Türken! Manuel Neuer geschlagen, das war knapp! 22:10 Uhr – 53.Spielminute – Kane mit einem Pfostenschuß, das war knapp! 21:45 Uhr – 0:0 in der Allianz Arena! Bayern hatte 4 Torschüsse, doch Galatasaray hatte kurz vor Ende der Halbzeit zwei Großchancen. Bayern hat mehr Ballbesitz und bestimmt das Spiel. Doch Super-Talent Jamal Musiala humpelte noch vor der Halbzeitpause verletzt vom Platz. Für den 20-Jährigen, der offenbar Oberschenkelprobleme hatte, kam in der 40. Minute Routinier Thomas Müller. 21 Uhr – Nun geht es los beim FC Bayern München gegen Istanbul! Das sind die Aufstellungen! München: 1 Neuer – 40 Mazraoui, 2 Upamecano, 3 Kim, 19 Davies – 8 Goretzka, 6 Kimmich – 11 Coman, 42 Musiala, 10 Sane – 9 Kane Istanbul: 1 Muslera – 93 Boey, 6 Sanchez, 42 Bardakci, 3 Angelino – 34 Torreira, 23 Ayhan – 22 Ziyech, 7 Aktürkoglu, 14 Zaha – 9 Icardi 20 Uhr – Union spielt nur 1:1 in Neapel und scheidet aus! Union Berlin hat im Hexenkessel Diego Maradonas die erdrückende Pleitenserie beendet, muss auf der historischen Reise durch die Beletage des europäischen Fußballs dennoch nach der Vorrunde die Koffer packen. Bei der SSC Neapel erkämpften die Köpenicker am Mittwoch nach zwölf Pflichtspiel-Pleiten ein 1:1 (0:1) – und trotzdem platzte nach vier Champions-League-Gruppenspielen der Traum vom Achtelfinale.

Beim Fußball heute am Mittwoch, den 8.11.2023, starten die Rückspiele in der CL-Gruppenphase mit Top-Teams wie Bayern, Arsenal, Inter und Real. Einige Teams können heute das Tor zum Achtelfinale weit aufstoßen oder sich das Ticket für die K.O.-Runde sichern – unter anderem haben München, Mailand und Madrid ein Matchballspiel. Weiterhin geht es um den 3. Platz, der die Teilnahme an der Europa League garantiert, was für Union interessant werden könnte.

4. Spieltag der CL-Saison 2023/24 am 8.11.2023

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

4. Spieltag am 8.11.2023

Am 4. Spieltag der Champions League 2023/24 spielen unter anderem München gegen Istanbul und Neapel gegen Berlin.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 08.11.23 21:00 Bayern München - Galatasaray 2:1 Gruppe A 08.11.23 21:00 FC København - Manchester United 2:3 Gruppe A 08.11.23 21:00 Arsenal FC - Sevilla FC 2:0 Gruppe B 08.11.23 21:00 PSV Eindhoven - RC Lens 1:0 Gruppe B 08.11.23 18:45 SSC Napoli - 1. FC Union Berlin 1:1 Gruppe C 08.11.23 21:00 Real Madrid - Sporting Braga 3:0 Gruppe C 08.11.23 18:45 Real Sociedad - SL Benfica 3:1 Gruppe D 08.11.23 21:00 RB Salzburg - Inter 0:1 Gruppe D

CL-Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In CL-Gruppe A hat Bayern das Heimspiel gegen Galatasaray, wo die Münchener nach dem 1:3-Sieg in Istanbul deutlich favorisiert sind. Bayern-Coach Tuchel muss auf de Ligt verzichten, kann allerdings wieder auf Kimmich zurückgreifen, der gegen Dortmund wegen Rot fehlte. Außerdem macht Neuer sein erstes CL-Spiel der Saison. Im Gruppe-A-Verfolgerduell treffen ManU und Kopenhagen aufeinander.

CL-Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In Gruppe B führen Arsenal mit 6 Punkten und Lens mit 5 Punkten in der Tabelle vor den heutigen Gegnern Sevilla und PSV, die je 2 Punkte haben. Arsenal hat gute Chancen auf einen Sieg, während es für Lens schwer werden könnte. Gruppe B könnte spannend bleiben.

CL-Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In Gruppe C könnte Real mit dem 4. Sieg der CL-Saison bereits die Achtelfinalteilnahme sicherstellen. Außerdem wäre Neapel mit einem Sieg gegen Union so gut wie sicher durch – der Negativlauf der Köpenicker mit 12 Niederlagen infolge könnte weitergehen.

CL-Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

In Gruppe D könnten sich Sociedad und Inter heute bereits fürs Achtelfinale qualifizieren – Inter hat es selbst in der Hand mit einem Sieg gegen Verfolger Salzburg. Sociedad muss gewinnen und braucht zudem einen Inter-Sieg fürs Achtelfinale.

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Champions League Fußball heute, am 8. November 2023, wird bei DAZN live übertragen. DAZN ist ab 18:15 und 20 Uhr auf Sendung – die Partien beginnen um 18:45 Uhr und 21 Uhr. Weiterhin gibt es die Matchtes als 8 Einzelspiel-Übertragungen sowie in 2 Konferenzen.

Die Live-Übertragungen der deutschen Teams sind nacheinander – zunächst spielt Union, dann folgen die Bayern. Die DAZN-Moderatoren sind Alex Schlüter und Tobi Wahnschaffe bei Union und Laura Wontorra bei Bayern. Die Kommentatoren bei Union sind Uli Hebel (Einzelspiel) und Mario Rieker (Konferenz) – und bei Bayern sind Marco Hagemann (Einzelspiel) und Jan Platte (Konferenz) am Start.

DAZN-Kommentatoren am 7.11.2023