Fußball heute EM Qualifikation 2024 – Wer spielt heute am 9.9.? Spielplan & Tabellen

Am heutigen Samstag, den 9. September 2023, finden in der EM 2024 Qualifikation 7 Länderspiele in den Gruppen C, F und I statt. Von den Top-Teams sind heute Belgien, England und Italien am Start. Außerdem spielen Schweden und die Schweiz, während Österreich spielfrei hat. Die heutigen Quali-Länderspiele beginnen um 15, 18 und 20:45 Uhr und werden auf DAZN live zu sehen sein.

Am 9. September 2023, dem 5. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2024, gibt es zu allen 3 Anstoßzeiten Länderspiele mit Top-Nationalmannschaften, denn Belgien spielt bereits um 15 Uhr, gefolgt von England um 18 Uhr und Italien um 20:45 Uhr. Weiterhin wird es in Gruppe I interessant, denn es gibt die Spiele zwischen dem Ersten und Vierten sowie dem Zweiten und Dritten der Tabelle.

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

5.Spieltag am 09.09.2023

Das Top-Spiel am 9. September 2023 ist England gegen Ukraine. Außerdem haben Belgien gegen Aserbaidschan und Italien gegen Nordmazedonien einen deutlich schwächeren Gegner. Rumänien gegen Israel ist ein spannendes Verfolgerduell. Zudem hat die Schweizer Nationalmannschaft eine knifflige Aufgabe gegen Kosovo.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In EM Qualifikationsgruppe C führt England vor dem 5. Spieltag souverän in der Tabelle. Heute spielt England gegen den Tabellenzweiten Ukraine im Stadion Miejski im polnischen Breslau. Beim England-Kader gehören Bellingham (Real Madrid) und Kane (Bayern) zu den bekannteren Spielern. Außerdem dürften Saka, Rice und Maguire in der Startelf stehen – Maguire ist im Verein nur noch 5. Wahl, aber im Team von Southgate unverzichtbar.

Das zweite Spiel in Gruppe C ist Nordmazedonien gegen Italien, wo die Italiener nach 2 Spielen Pause wieder ins Geschehen eingreifen und heute den 2. Tabellenplatz holen können.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Am 5. Spieltag sind in EM-Quali-Gruppe F Favoritensiege für Belgien und Schweden zu erwarten, die in Aserbaidschan und Estland vermutlich einen Dreier holen werden. Der belgischen Nationalmannschaft um Kapitän Romelu Lukaku genügt ein einfacher Sieg, um die Tabellenführung von Österreich zu übernehmen.

Außerdem spielt Schweden in Estland mit voller Kapelle – Forsberg, Kulusevski und Isak sind alle fit und spielbereit. Schweden braucht einen Lauf, um noch an Belgien oder Österreich vorbeizukommen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

Am 5. Spieltag in EM-Quali Gruppe I geht es für die Schweiz im Gastspiel in Kosovo um die Tabellenführung. Die Schweizer Nati würde bei einer Niederlage den ersten Platz verlieren, wenn Rumänien gegen Israel gewinnt. Allerdings ist die Schweiz mit Spielern wie Xhaka, Embolo und Zakaria stark genug, um den ersten Platz zu verteidigen. Mittelstürmer Embolo könnte nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback geben.

Weiterhin gibt es in Gruppe I das spannende Spiel zwischen Rumänien und Israel, wo es um den 2. Platz in der Tabelle und vielleicht sogar um den 1. Platz geht. Bei Israel steht der neue Bayern-Keeper Daniel Peretz im Kasten. Israels wertvollster Spieler ist Manor Solomon von Tottenham.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 9. September 2023 finden insgesamt 7 Länderspiele der UEFA European Qualifiers 2024 statt. Zunächst kommt das Spiel der belgischen Nationalmannschaft um 15:00 Uhr. Danach gibt es jeweils drei Spiele um 18:00 und um 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung der Spiele ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann.