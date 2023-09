Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse * Wer spielt heute am 11.9.? Spielplan & Tabellen

In der EM 2024 Qualifikation findet heute – am Montag, den 11. September 2023 – der 6. Spieltag in den Gruppen D und J statt. In EM-Quali-Gruppe D kann Kroatien gegen Armenien mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. In den UEFA European Qualifiers 2023 gibt es heute 5 Länderspiele, die um 18 und 20:45 Uhr beginnen. Die Live-Spiele kann man auf DAZN anschauen. Portugal gegen Luxemburg kommt live auf RTL Nitro ab 20:15 Uhr. Deutschland spielt morgen wieder, Frankreich heisst dann der Gegner.



Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat spielfrei am 6. Spieltag der EM 2024 Qualifikation und könnte den 1. Platz in Gruppe D verlieren. Im Verfolgerduell Armenien gegen Kroatien muss Kroatien gewinnen, um den Sprung vom 3. auf 1. Platz zu schaffen. Außerdem kann in Gruppe J die portugiesische Nationalmannschaft gegen die stark aufspielende luxemburgische Nationalmannschaft die makellose Quali-Bilanz ausbauen.

Update 22:30 Uhr – Luxemburg unterliegt Portugal mit 0:9.

Update 20 Uhr – In der Gruppe D holt Kroatien einen weiteren Sieg gegen Armenien.

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

6. Spieltag am 11.09.2023

Das heutige Top-Spiel in der EM Qualifikation 2024 ist Armenien gegen Kroatien. In Gruppe J haben Portugal gegen Luxemburg und Slowakei gegen Liechtenstein vermeintlich leichte Aufgaben. Außerdem gibt es die spannende Partie Island gegen Bosnien-Herzegowina.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe D hat Tabellenführer Türkei am 6. Spieltag spielfrei und muss um den 1. Platz fürchten. Die kroatische Nationalmannschaft könnte heute mit einem Sieg gegen Armenien Tabellenerster werden. Kroatien und Armenien liegen beide 3 Punkte hinter der Türkei – allerdings kann Armenien nicht Erster werden, weil der direkte Vergleich gegen Türkei verloren wurde. Weiterhin spielen Lettland und Wales gegeneinander.

Am 5. Spieltag hat die armenische Nationalmannschaft mit dem 1:1 in der Türkei eine gute Leistung gezeigt. Außerdem hat der Armenier Grant-Leon Ranos von Borussia Mönchengladbach einen guten Start hingelegt. Der Stürmer könnte heute gegen Kroatien im 5. Länderspiel sein 5. Tor machen. Bei der kroatischen Nationalmannschaft stand gegen Lettland fast die beste Elf auf dem Platz, sodass heute wichtige Spieler wie Gvardiol, Modric, Brozovic, Kramaric und Perisic das 2. Mal infolge spielen könnten.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

Am 6. Spieltag spielt in Gruppe J der Tabellenerste Portugal gegen die Überraschungsmannschaft Luxemburg, die nach 5 Spieltagen auf dem 3. Platz liegt. Luxemburgs Verfolger sind Bosnien-Herzegowina und Island, für die es heute im direkten Duell um den 4. Platz geht. Außerdem könnte die Slowakei mit einem Sieg gegen Liechtenstein den 2. Platz festigen.

Die luxemburgische Nationalmannschaft absolviert die beste Qualifikation der Geschichte mit 3 Siegen und 10 Punkten aus 5 Spielen. Allerdings muss das Luxemburger Team heute über sich hinauswachsen, um beim favorisierten Gegner Portugal etwas mitzunehmen. Außerdem wird Portugal-Coach Roberto Martínez wahrscheinlich die bestmögliche Formation gegen die formstarken Luxemburger aufs Feld schicken. Lediglich Cristiano Ronaldo wird wegen einer Gelbsperre fehlen.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Das Topspiel in der EM 2024 Qualifikation am 11. September 2023 ist Portugal gegen Luxemburg, welches auf RTL Nitro ab 20:15 Uhr übertragen wird. RTL-Moderatorin ist Laura Papendick. Kommentator ist Cornelius Küpper mit Experte Felix Kroos. Außerdem ist Field-Reporter Thomas Wagner am Start.

Die Live-Übertragung der Spiele ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann.