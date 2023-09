Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse ** Wer spielt heute am 7.9.? Spielplan & Tabellen

In der 1. Länderspielpause der Saison 2023/24 gibt es heute – am Donnerstag, den 7. September 2023 – den 5. Spieltag in den Gruppen B, E, G und H der EM 2024 Qualifikation. Unter anderem spielen heute Frankreich, Niederlande und Dänemark. Die insgesamt 9 Länderspiele heute beginnen um 16, 18 und 20:45 Uhr und werden auf DAZN übertragen. Außerdem kommt Frankreich gegen Irland auf RTL Nitro ab 20:15 Uhr. Deutschland spielt gegen Japan ein Testspiel am kommenden Samstag Abend.



Am 7. September 2023, dem 5. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2024, können Frankreich, Tschechien, Ungarn und Finnland ihre Tabellenführung verteidigen. Es gibt 3-mal ein Duell zwischen Tabellenführer und Zweitplatzierten. Lediglich in der Frankreich-Gruppe B trifft Verfolger Niederlande auf den Gruppenzweiten Griechenland – die Elftal muss heute gewinnen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Update 22:30 Uhr – Keine Überraschungen, alle Favoriten gewinnen ihre Spiele!

Update 20 Uhr – die 2 ersten Ergebnisse des Abends: Finnland gewinnt gegen Kasachstan 1:0 und Litauen spielt 2:2 gegen Montenegro.

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

5.Spieltag am 07.09.2023

Heute spielen unter anderem die Fußball-Nationalmannschaften von Frankreich, Niederlande, Polen, Tschechien, Serbien, Ungarn und Dänemark.

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Der 5. Spieltag in Gruppe B könnte spannend werden, wenn Griechenland gegen Niederlande und Irland gegen Frankreich einen guten Tag erwischen. Frankreich führt mit 4 Siegen aus 4 Spielen souverän. Die Niederlande hat nur 1 Sieg aus 2 Spielen und liegt hinter Frankreich, Griechenland und Irland auf Rang 4.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

Am 5. Spieltag treffen in Gruppe E der Tabellenerste Tschechien und der Tabellenzweite Albanien aufeinander. Tschechien hat einen Punkt Vorsprung und gilt als Favorit auf einen Sieg. Außerdem treffen die Nationalmannschaften von Polen und Färöer aufeinander, die am Tabellenende auf dem 4. und 5. Platz liegen. Mit einem Sieg könnte Polen heute sogar Zweiter werden, wenn Albanien verliert und die Tordifferenz passt.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

Das Spitzenspiel am 5. Spieltag in EM-Quali-Gruppe G lautet Ungarn gegen Serbien, die an der Tabellenspitze dicht aneinander stehen. Die ungarische Nationalmannschaft führt mit 7 Punkten und +5 Tordifferenz vor Serbien mit 7 Punkten und +4 Tordifferenz. Ungarn genügt heute ein Remis im Heimspiel um die Tabellenführung zu verteidigen. Weiterhin könnte Serbien den 2. Platz an Montenegro verlieren, die allerdings dafür das Auswärtsspiel in Litauen gewinnen müssen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

In EM 2024 Qualifiers Gruppe H liegen Finnland und Kasachstan mit 9 Punkten sowie Dänemark und Slowenien mit 7 Punkten auf der Tabelle nah zusammen. Am 5. Spieltag gibt es das etwas überraschende Spitzenspiel zwischen Kasachstan und Finnland. Die kasachische Nationalmannschaft feierte einen sensationellen 3:2-Sieg gegen Dänemark am 2. Spieltag und hat heute eine gute Chance gegen Finnland die Tabellenführung zu übernehmen. Außerdem spielt die dänische Nationalmannschaft gegen San Marino. Weiterhin treffen Slowenien und Nordirland aufeinander.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Das Topspiel am 7. September 2023 ist Frankreich gegen Irland in der EM 2024 Qualifikation, welches auf RTL Nitro ab 20:15 Uhr übertragen wird. RTL-Moderatorin ist Laura Papendick. Außerdem sind Experte Patrick Helmes und Field-Reporter Christoph Küppers am Start.

Weiterhin kommen heute 9 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation um 16, 18 und 20:45 Uhr auf DAZN. DAZN überträgt alle Spiele im Livestream. Dies sind die Kommentatoren der Live-Spiele: