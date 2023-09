Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse – Wer spielt heute am 10.9.? Spielplan & Tabellen

Am heutigen Sonntag – den 10. September 2023 – findet der 6. Spieltag in den Gruppen B, E, G und H der EM 2024 Qualifikation statt. Die interessanten Spiele heute sind Irland gegen Niederlande, Albanien gegen Polen und Finnland gegen Dänemark. Außerdem spielen Griechenland, Slowenien und Serbien. Die insgesamt 9 Länderspiele heute beginnen um 15, 18 und 20:45 Uhr und werden auf DAZN übertragen.

Der 6. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2024 startet 10. September 2023 – 3 der 4 Tabellenführer haben heute spielfrei. Während Frankreich auf jeden Fall auf dem 1. Platz bleibt, hat Ungarn gute Chancen die Tabellenführung zu verteidigen und Tschechien wird die Spitzenposition wahrscheinlich verlieren. Außerdem steigt das Top-Spiel zwischen dem Gruppenersten Finnland und dem Gruppenzweiten Dänemark.

Update 22 Uhr – Die weiteren Spiele des Abends laufen noch ca. 25 Minuten. Dabei liegt Polen 0:1 hinten, Griechenland führt mit 2:0 und Slowenien mit 3:0.

Update 20 Uhr – Die ersten Ergebnisse von heute: In Gruppe H gewinnt Kasachstan mit 1:0 gegen Nordirland, Finnland unterliegt Dänemark knapp mit 0:1.

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

Am 6. Spieltag der EM Qualifikation haben Dänemark, Niederlande, Serbien und Slowenien alle ein Auswärtsspiel, wo sie als Favoriten ins Spiel gehen. Albanien gegen Polen ist ein wichtiges Spiel, welches in beide Richtungen gehen könnte.



EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Der 6. Spieltag in Gruppe B sind heute die Verfolger gefragt, um sich eine gute Ausgangslage für den 2. Platz in der Tabelle zu holen. Die Länderspiele sind Irland gegen Niederlande und Griechenland gegen Gibraltar. Vor dem Spieltag hat die Niederlande bereits den 2. Platz inne, braucht allerdings wahrscheinlich einen Sieg um Zweiter zu bleiben, denn Griechenland wird so gut wie sicher gewinnen. Bei der Niederlande war Denzel Dumfries der überragende Mann beim 3:0-Heimsieg gegen Griechenland als er alle 3 Treffer vorbereitete.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

Am 6. Spieltag hat der Tabellenführer in Gruppe E Tschechien spielfrei, während im Verfolgerduell Albanien und Polen gegeneinander spielen. Vor dem Spieltag liegt Albanien noch mit einem Punkt vor Polen auf der Tabelle. Beide Teams könnten heute mit einem Sieg an Tschechien vorbeiziehen. Die polnische Nationalmannschaft wird wahrscheinlich mit der Doppelspitze Milik und Lewandowski auf Torejagd gehen. Außerdem gibt es das Spiel Färöer gegen Republik Moldau, wo beide Teams gewinnen könnten.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In EM-Quali-Gruppe G spielen am 6. Spieltag Montenegro gegen Bulgarien und Litauen gegen Serbien. Die serbische Nationalmannschaft könnte mit einem hohen Sieg an Ungarn vorbeiziehen und den 1. Platz holen. Außerdem geht es für Montenegro gegen Bulgarien darum, den Anschluss an die beiden ersten Plätze nicht zu verlieren.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Das Spitzenspiel in Gruppe H EM 2024 Qualifiers Gruppe H ist Finnland gegen Dänemark. Die dänische Nationalmannschaft hat ein Auswärtsspiel und kann mit einem Sieg die Tabellenführung holen. Dänemark geht mit Stürmer Rasmus Höjlund ins Rennen, dem gefährlichsten Torjäger der EM-Quali. Außerdem könnte Finnland sogar auf den 3. Platz abrutschen, falls Slowenien in San Marino gewinnt. Außerdem gibt es das Spiel Kasachstan gegen Nordirland, wo das kasachische Team gewinnen muss, um in der Tabelle nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Heute, am 10.9.2023, kommen 9 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation um 15, 18 und 20:45 Uhr auf DAZN. Der Streaming Sender DAZN überträgt alle Spiele im Livestream. Dies sind die Kommentatoren der Live-Spiele: