Die EM 2024 Qualifikation startet in entscheidende Phase mit den letzten beiden Spieltagen. Am heutigen Donnerstag – den 16. November 2023 – geht es mit dem 9. Spieltag in den Quali-Gruppen A, F, G und J los. Nach dem heutigen Spieltag könnten in allen 4 Gruppen die EM-Teilnehmer bereits feststehen. Spanien, Schottland, Belgien, Österreich und Portugal sind bereits qualifiziert, die Nationalmannschaften aus Ungarn, Serbien und der Slowakei kommen höchstwahrscheinlich noch hinzu. Heute kommen 9 EM-Quali-Spiele live, die man um 18 und 20:45 Uhr auf DAZN live im Stream sehen kann.

Heute am 16. November 2023, dem 9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, können sich Ungarn und Slowakei aus eigener Kraft für die EM qualifizieren. Außerdem muss Serbien darauf hoffen, dass Litauen mindestens einen Punkt aus Montenegro entführt, um die EM-Teilnahme in der Tasche zu haben. Weiterhin haben heute Österreich, Spanien, Portugal ein einfaches Auswärtsspiel mit Testspielcharakter.

Update 20:00 Uhr – In einem dramatischen Fußball-Thriller qualifizierte sich Ungarn durch ein Eigentor in der Nachspielzeit für die Europameisterschaft. Dieses packende Duell, geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Wendungen, bestätigt Ungarns Platz in der kommenden EM in Deutschland. Ungarn ist somit Nr. 10 der EM-Teilnehmer.

Update 18:45 Uhr – Halbzeitstände! Österreich führt 2:0 nach Toren von Lienhart und Laimer. Spanien führt 3:0 nach Toren von Yamal, Oyarzabal und Joselu.

9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

9. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 9 Länderspiele am 16.11.2023 in den Gruppen A, F, G, J

9 Länderspiele am 16.11.2023 in den Gruppen A, F, G, J Anstoßzeiten: 5-mal 18 Uhr, 4-mal 20:45 Uhr

Anstoßzeiten: 5-mal 18 Uhr, 4-mal 20:45 Uhr Fußball heute mit Österreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Schottland

Fußball heute mit Österreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Schottland Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

9. Spieltag am 16.11.2023

Am 16.11.2023 gibt es 4 Spiele in denen es noch um die EM-Teilnahme geht. Ungarn und Slowakei können gegen Bulgarien und Island die Quali sicherstellen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In EM Qualifikationsgruppe A stehen die beiden EM-Teilnehmer Spanien und Schottland bereits fest. Heute geht es für die beiden Tabellenführer noch um den Gruppensieg. Die spanische Nationalmannschaft führt vor Schottland wegen des besseren Punktverhältnisses, sodass heute ein Sieg reicht, um erster zu bleiben. Außerdem hat die schottische Nationalmannschaft beim Auswärtsspiel in Georgien einen schweren Gegner und braucht eine gute Leistung.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Die beiden EM-Teilnehmer aus Quali-Gruppe F sind Belgien und Österreich, die von den deutschen Coaches Tedesco und Rangnick trainiert werden. Die belgische Nationalmannschaft hat heute spielfrei, sodass Österreich mit einem Sieg vorübergehend den 1. Platz holen könnte. Allerdings hat Belgien am nächsten Spieltag die Chance den 1. Platz zurückzuholen. Außerdem spielt die schwedische Nationalmannschaft heute nach einer schwachen Quali gegen Aserbaidschan.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

Am 9. Spieltag könnte in EM-Quali Gruppe G die Entscheidung um die EM-Teilnahme fallen. Die ungarische Nationalmannschaft mit den Bundesligaspielern Orban, Szalai und Sallai wäre mit einem Sieg gegen Estland sicher bei der EM 2024 dabei. Außerdem spielt Montenegro gegen Litauen, um die kleine Chance aufrechtzuerhalten. Allerdings wird es für Montenegro selbst mit einem Sieg heute nur sehr schwer an Serbien vorbeizukommen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

In EM-Quali Gruppe J muss noch ein EM-Platz vergeben werden, weil Portugal bereits als EM-Teilnehmer feststeht. Die portugiesische Nationalmannschaft kann noch eine perfekte Quali hinlegen mit bisher 8 Siegen aus 8 Spielen. Im Kampf um Platz 2 hat die Slowakei einen großen Vorsprung vor Luxemburg und Island. Im direkten Duell hat die isländische Nationalmannschaft heute die Möglichkeit den Abstand auf Slowakei zu verkürzen. Außerdem spielt Luxemburg, die ebenfalls noch zur EM fahren können, gegen Bosnien-Herzegowina.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 16. November 2023 finden 9 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt, die um 18 und 20:45 Uhr starten. Die Live-Übertragungen von Fußball-Länderspielen mit Nationalmannschaften wie Schottland, Spanien, Österreich und Portugal ist auf DAZN, wo man alle Spiele schauen kann.

DAZN-Kommentatoren am 16.11.2023