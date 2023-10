Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse: Alle Länderspiele heute

Am heutigen Samstag, den 14. Oktober 2023, gibt es neben dem Deutschland-Spiel noch 7 Spiele in der EM 2024 Qualifikation. Der amtierende Europameister Italien hat heute in Gruppe C eine Pflichtaufgabe beim Heimspiel in Bari. Außerdem gibt es das Top-Spiel in Gruppe G mit der ungarischen und der serbischen Fußball-Nationalmannschaft. In der engen Gruppe H spielen die ersten Vier der Tabelle in 2 Länderspielen gegeneinander. Heute werden die Quali-Länderspiele des 7. Spieltags um 15, 18 und 20:45 Uhr live auf DAZN zu sehen sein. Deutschland gegen USA um 21 Uhr ist ein Freundschaftsspiel.



Fußball heute – am 14.10.2023 – gibt es mit dem 7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 in den umkämpften Gruppen C, G und H. Während es in Gruppe C und G einen Dreikampf gibt, konkurrieren in Gruppe H Slowenien, Dänemark, Finnland und Kasachstan um die ersten 2 Plätze, die die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 sicherstellen. Das Top-Spiel heute ist Ungarn gegen Serbien, die punktgleich auf Platz 1 und 2 liegen. Die Em 2024 Gruppenauslosung findet dann am 2.Dezember 2024 statt.

7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 7 Spiele am 14.10.2023 in den Gruppen C, G, H

7 Spiele am 14.10.2023 in den Gruppen C, G, H Anstoß: 2-mal 15 Uhr, 2-mal 18 Uhr, 3-mal 20:45 Uhr

Anstoß: 2-mal 15 Uhr, 2-mal 18 Uhr, 3-mal 20:45 Uhr Fußball heute mit den Europameistern Italien und Dänemark

Fußball heute mit den Europameistern Italien und Dänemark Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Liveticker heute Liveticker heute alle Länderspiele 22:00 Uhr -Italien führt 3:0, Ungarn mit 2:1 und Dänemark 3:1 – noch knapp 25 Minuten zu spielen! 21:15 Uhr -Italien und Ungarn führen nach knapp einer halben Stunde. 20:45 Uhr -Italien, Ungarn & Dänemark spielen nun. Nur 3 Spiele um 20:45 Uhr! 20 Uhr – Litauen gewinnt 2:0, Slowenien holt einen 3:0 Sieg und festigt die Tabellenführung in der Gruppe H vor Dänemark, die heute Abend gegen Kasachstan spielen. 18 Uhr – Nun geht es auf zwei weiteren Plätzen weiter: Bulgarien gegen Litauen und Slowenien gegen Finnland. 17 Uhr – Die Ukraine holt durch ein 2:0 wichtige Punkte, ist nun an Italien vorbeigezogen, die heute Abend spielen. Nordirland gewinnt 3:0, hat aber keine Chance mehr auf die EM-Teilnahme. 16 Uhr – Die Ukraine führt 1:0, Nordirland führt 2:0 zur Halbzeit. 15 Uhr – 2 Spiele gehen nun los, in der Gruppe C Ukraine gegen Nordmazedonien sowie in der Gruppe H Nordirland gegen San Marino.

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

7. Spieltag am 14.10.2023

Am 14.10.2023 gibt es 4 spannende Direktvergleiche in der EM Qualifikation 2024. Ukraine, Ungarn, Slowenien und Dänemark haben ein Heimspiel und gehen mit einem kleinen Vorteil ins wichtige 6-Punkte-Spiel.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

Am 7. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe C Ukraine und Nordmazedonien aufeinander, die beide mit 7 Punkten noch gute Chancen auf die EM-Teilnahme haben. Allerdings müssen die Teams die favorisierte Nationalmannschaft Italiens hinter sich lassen, die ihrerseits heute gegen Malta sicherlich gewinnen wird. Die Squadra Azzurra hat ebenfalls 7 Punkte, aber noch ein Spiel weniger als die Verfolger. Italiens neuer Coach Spalletti sah sich vor dem Spiel gegen Malta mit unvorhergesehenen Problemen konfrontiert als Tonali und Zaniolo abreisen mussten gegen die wegen illegaler Wetten ermittelt wird. Tabellenführer England hat spielfrei und wird den Spitzenplatz verteidigen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In EM Qualifikationsgruppe G gibt es das Spitzenspiel Ungarn gegen Serbien, die sich mit je 10 Punkten auf den beiden ersten Tabellenplätzen befinden – allerdings hat Ungarn 1 Spiel weniger als Serbien und könnte sich heute sogar einen Ausrutscher erlauben. Die ungarische Nationalmannschaft hat die Bundesliga-Spieler Gulácsi (RB), Szalai (Hoffenheim) und Sallai (Freiburg) im Aufgebot. Weiterhin hat Verfolger Montenegro (5 Spiele, 8 Punkte) heute spielfrei – für Montenegro wäre es besser, wenn Ungarn einen Heimsieg landet. Im 2. Spiel Bulgarien gegen Litauen können beide Teams den ersten Sieg der EM-Quali holen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

In EM-Quali Gruppe H gibt es 2 Spitzenspiele, denn es gibt die Paarungen zwischen dem Ersten und dem Dritten sowie dem Zweiten und dem Vierten der Tabelle. Die vier Teams trennt nur ein Punkt, sodass die Spiele heute wichtig werden. Die Favoriten sind Slowenien gegen Finnland und Dänemark gegen Kasachstan. Die dänische Nationalmannschaft mit Eriksen, Top-Scorer Hojlund und Christensen will Wiedergutmachung für die 3:2-Schlappe im Hinspiel. Weiterhin geht bei Slowenien der RB-Stürmer Sesko auf Torejagd. Im 3. Spiel in Gruppe H ist Nordirland der haushohe Favorit gegen San Marino.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 14. Oktober 2023 finden 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. Die Fußball-Länderspiele starten um 15, 18 und 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung ist auf DAZN, wo alle Spiele heute live gezeigt werden.