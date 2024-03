Fußball heute: Champions League RB Leipzig gegen Real Madrid

RB Leipzig steht heute Abend vor einer großen Herausforderung im Santiago Bernabeu. Nach der knappen 0:1-Heimniederlage gegen Real Madrid im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals muss das Team aus Sachsen im Rückspiel einen Sieg erzielen, um eine Chance zu haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Das Match symbolisiert für Leipzig eine Möglichkeit zur Revanche und für Real Madrid die Gelegenheit, ihre dominante Position zu bestätigen. Beide Teams hoffen auf gerechte Schiedsrichter, hatten diese zuletzt gegen beide Teams entschieden. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen und ist bei DAZN zu sehen.

Das entscheidende Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig wird am Mittwoch, den 6. März, um 21:00 Uhr ausgetragen. Fußballfans können das Spiel live und exklusiv auf DAZN verfolgen. Die Vorberichterstattung bietet alle wichtigen Informationen zu Übertragungsdetails, Anfangszeit, Kommentatoren und den aktuellen Wettquoten, die die Spannung des bevorstehenden Fußballabends unterstreichen.

RB Leipzig gegen Real Madrid heute Abend

RB Leipzig 0 1 Real Madrid Real Madrid - - RB Leipzig

TV Übertragung & Uhrzeit

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig wird mit großer Spannung erwartet und nur auf DAZN gezeigt. Anpfiff der Begegnung ist um 21:00 Uhr MEZ.

Für Zuschauer, die das Spiel nicht live sehen können, bieten verschiedene Sport-Websites wie Kicker oder Sport1 Live-Ticker an, die das Spielgeschehen in Echtzeit wiedergeben. Auch soziale Medien und die offiziellen Club-Apps werden für aktuelle Informationen und mögliche Spielhighlights sorgen.

Datum & Uhrzeit: Wann ist Real Madrid – RB Leipzig?

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und RB Leipzig ist für den 6. März terminiert. Es beginnt um 21:00 Uhr. Als Schauplatz für diese bedeutende Begegnung dient das legendäre Santiago Bernabeu-Stadion in Madrid. Während diese Partie die Fußballfans in ihren Bann zieht, werden parallel dazu weitere entscheidende Spiele ausgetragen, einschließlich der Begegnung zwischen Manchester City und FC Kopenhagen. Weitere wichtige Achtelfinal-Spiele finden bereits am Tag zuvor statt und setzen sich in der darauffolgenden Woche fort. Fans und Wettbegeisterte können sich für detaillierte Vorhersagen und Quoten auf Champions League Tipps & Wettquoten informieren.

TV & Livestream Übertragung: Wer zeigt Real vs. Leipzig live?

Die Real – Leipzig Übertragung bei DAZN

Die Begegnung zwischen Real Madrid und RB Leipzig wird am Mittwoch ab 21:00 Uhr live und ausschließlich auf DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20:30 Uhr. Während dieser Zeit werden tiefe Einblicke in das bevorstehende Spiel mit umfangreichen Hintergrundberichten, Analysen und Interviews geboten.

Für die Übertragung ist Freddy Harder als Moderator zuständig, der von dem erfahrenen Michael Ballack als Experte unterstützt wird. Max Siebald wird als Kommentator das Spiel begleiten, während Daniel Herzog als Field Reporter agiert und Interviews führt.

In Österreich liegen die Übertragungsrechte der Champions League sowohl bei Sky Sport Austria als auch bei DAZN. Zusätzlich wird das Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig auf Servus TV ausgestrahlt.

Die möglichen Aufstellungen RB – Real

Ancelotti sieht bei Real Madrid Abwesenheiten von Schlüsselspielern wie Courtois, Militao und Alaba. Erwartet wird eine Startelf mit Lunin im Tor, flankiert von Mendy, Fernandez und Carvajal in der Verteidigung. Das Mittelfeld könnte Tchouameni, Valverde, Kroos und Camavinga umfassen, während Vinicius Jr., Rodrygo und Diaz die Offensive anführen.

Leipzig hingegen muss auf Klostermann und Poulsen verzichten. Trainer Marco Rose tendiert zu einer Aufstellung mit Blaswich zwischen den Pfosten. Raum, Orban, Simankan und Henrichs könnten die Verteidigungslinie bilden. Das Mittelfeld dürfte aus Simons, Haidara, Schlager und Olmo bestehen, wobei Sesko und Openda voraussichtlich die Angriffsreihe vervollständigen.

Aktuelle Form und Wettquoten

RB Leipzig muss im legendären Santiago Bernabeu antreten und sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber. Das Team von Trainer Marco Rose spielte im Hinspiel zwar stark, verlor jedoch knapp mit 0:1. Ein Sieg ist nun unabdingbar, um ins Viertelfinale vorzustoßen. Die Statistiken sind jedoch nicht auf ihrer Seite; Real Madrid ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen, mit einer beeindruckenden Bilanz von 16 Siegen und zwei Unentschieden.

Die letzten RB Leipzig Spiele

Bundesliga Bayer Leverkusen 3 2 RB Leipzig Bundesliga RB Leipzig 5 1 VfB Stuttgart Bundesliga Union Berlin 0 3 RB Leipzig Bundesliga RB Leipzig 3 0 FC Augsburg Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0 1 RB Leipzig

Die letzten Real Madrid Spiele

La Liga Athletic Club 0 2 Real Madrid La Liga Almeria 1 3 Real Madrid La Liga Celta Vigo 0 1 Real Madrid La Liga Real Madrid 2 1 Getafe La Liga Real Madrid 2 1 Real Sociedad

Im Kontext der Wettquoten ist Real deutlich favorisiert. Der Sieg von Real wird mit 1.52 bewertet, ein Unentschieden steht bei 4.50 und ein Triumph von Leipzig ist mit der Quote 5.00 veranschlagt. Diese Quoten deuten auf das hohe Vertrauen in einen Heimsieg der Madrilenen hin.

Historisch gesehen liegt Real Madrid im direkten Vergleich gegen Leipzig mit 2-1 in Führung. RB Leipzig hat es in ihrer Champions League Geschichte selbst nur einmal geschafft, über das Achtelfinale hinauszukommen.

Angesichts der starken Heimform von Real Madrid ist die Situation für Leipzig besonders anspruchsvoll. Trotzdem bleibt die spannende Frage bestehen, ob sie in der Lage sind, Real Madrid die erste Heimniederlage der Saison beizubringen. Die Quoten wurden zuletzt am 5. März 2024 aktualisiert. Besuchen Sie Top-Bookie Bet365 für die neuesten Quoten.