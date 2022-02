Amazon prime Fußball heute: Champions League PSG gegen Real Madrid heute live

Heute Abend geht es endlich in der Königsklasse weiter, ausgerechnet auf Amazon prime! Und dabei wartet auf den Fußballfan gleich ein echter Fußballhit, denn in Paris trifft PSG auf Real Madrid. Um 21 Uhr trifft Paris Superstar Mbappé auf seine Zukunft, denn der Franzose wird ablösefrei zu Real Madrid wechseln. In Frankreich ist man zusammen mit Messi und Neymar die Nummer 1, die Meisterschaft ist nur eine Frage der Zeit. Doch auch in Spanien ist Real Madrid gerade das Maß der Dinge. Um 20 Uhr beginnt die Live-Übertragung bei Amazon, um 21 Uhr ist Anpfiff.

Champions League heute im Achtelfinale – PSG gegen Real Madrid

Es ist zwar noch nicht bestätigt, aber dennoch schon fix, denn Kylian Mbappé wird Ende der Saison PSG ablösfrei verlassen, wahrscheinlich zum heutigen Gegner. Damit ist der Test mit Messi, Naymar und Mbappé die beste Fußballmannschaft der Welt zu formen gescheitert. Auch wenn dieses Saison noch nicht vorbei ist, sind die PSG Verantwortlichen enttäuscht. Schon im Sommer 2021 wollte Mbappé weg und durfte nicht. Denn Real Madrid braucht dringend einen Generationenwechsel, wenn Benzema mit 34 Jahren abtritt.

So werden PSG und Real Madrid spielen – die Aufstellungen

Aufstellungen heute Voraussichtliche Aufstellung PSG

Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – I. Gueye – Danilo Pereira, Verratti – di Maria, Mbappé – Messi (Trainer Pochettino) Voraussichtliche Aufstellung Real Madrid Courtois – Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy – Casemiro – Modric, Kroos – Asensio, Vinicius Junior – Benzema (Trainer Ancelotti)

Das Rückspiel in Madrid wird am 9.März gespielt, dann bei DAZN zu sehen.

Amazon Prime überträgt das Champions League Topspiel heute

Amazon Prime hat sich das Topspiel am Dienstag Abend in der Champions League gesichert, alle anderen Spiele laufen auf DAZN. Man benötigt also ein Amazon Prime Abo (derzeit für 7,99 EUR im Monat, im Jahresabo für 69 EUR) um das Topspiel heute zwischen PSG und Real Madrid zu sehen. Sebastian Hellmann und seine Fußball-Experten Mario Gomez, Matthias Sammer und Kim Kulig präsentieren den Auftakt des Champions League Achtelfinals zwischen PSG und Real Madrid live aus dem Prinzenpark in Paris. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich. Highlights von Sporting-ManCity folgen im Anschluss an das Hauptspiel.

DAZN überträgt die anderen Champions League Spiele

Der Privatsender DAZKN überträgt im Internet alle weiteren Matches. Dafür werden 24,99 EUR im Monat fällig bei einer Jahresmitgliedschaft, das sind stolze 274,99 EUR im Jahr.

Spielplan: Welche Champions League Spiele finden im Achtelfinale statt? Spielplan: Welche Champions League Spiele finden im Achtelfinale statt? Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr Sporting Lissabon – Manchester City (DAZN) Paris Saint-Germain – Real Madrid (Amazon Prime) Mittwoch, 16. Februar, 21 Uhr RB Salzburg – Bayern München (DAZN) Inter Mailand – FC Liverpool (DAZN) Dienstag, 22. Februar, 21 Uhr FC Chelsea – Lille OSC (Amazon Prime) FC Villarreal – Juventus Turin (DAZN) Mittwoch, 23. Februar, 21 Uhr Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam (DAZN) Atletico Madrid – Manchester United (DAZN)

Weitere Termine der Champions League:

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 18.3.

Viertelfinale: 5./6. und 12./13.4. – Halbfinale: 26./27:4. und 3./4.5.

Endspiel am 28.5. in St. Petersburg

Wo kann ich heute die Champions League im Internet sehen?

Das Topspiel zwischen Real Madrid und PSG Paris wird heute um 21 Uhr bei amazon Prime gezeigt. Das 2.Spiel des Abends zwischen Sporting Lissabon und Manchester City wird bei DAZN gezeigt.

Was kostet heute die Champions League live im Internet?



Amazon prime kostet im Monat 7,99 EUR oder 69 EUR im Jahresabo. DAZN ist deutlich teurer, denn mit mindestens 24,99 EUR im Monat bzw. 274,99 EUR ist das Abo um einiges teurer. Wenn man dann noch Fußball Bundesliga mit Sky schauen möchte, kostet es nochmals 23,50 EUR bezahlen.