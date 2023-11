Vor uns liegt der 12. Spieltag der Bundesliga. Im Rampenlicht stehen insbesondere das Duell zwischen Werder Bremen und dem Tabellenführer Bayer Leverkusen sowie der Klassiker Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Während an der Tabellenspitze ein erbitterter Kampf um die Führung tobt, ist im Keller der Liga der Kampf um den Klassenerhalt mindestens genauso intensiv.

Update 17:30 Uhr – Leverkusen ist durch ein 3:0 wieder Tabellenführer! Dortmund bleibt nach einem 4:2 Vierter und lässt Leipzig hinter sich, die verlieren. Alle Ergebnisse siehe unten.

Am 12.Bundesliga-Spieltag ging es in Köln mit dem Freitagabend Spiel los. Der Effzeh empfing als Tabellenvorletzten den Rekordmeister als 1.Spiel der Bundesliga nach der Länderspielpause. Thomas Tuchel musste auf De Ligt und Musiala verzichten und kritisierte die Planung des Spieltags. Am Ende stand ein knappes 1:0 für die Bayern auf der Anzeigetafel, das Tor erzielte Harry Kane, der die aktuelle Torschützenliste anführt, die Bayern stehen nun auch wieder ganz oben in der Bundesliga-Tabelle. Wir blicken auf die Partien des Bundesliga-Spieltages und schauen uns kurz die Aufstellungen an.

Spielplan des 12. Bundesliga-Spieltags

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 24.11. 20:30 1. FC Köln Bayern München 0:1 25.11. 15:30 Borussia Dortmund Bor. M'gladbach 3:2 25.11. 15:30 Union Berlin FC Augsburg 1:1 25.11. 15:30 SC Freiburg Darmstadt 98 1:1 25.11. 15:30 VfL Wolfsburg RB Leipzig 2:1 25.11. 15:30 Werder Bremen Bayer Leverkusen 0:3 25.11. 18:30 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 1:2 26.11. 15:30 1. FC Heidenheim VfL Bochum -:- 26.11. 17:30 TSG Hoffenheim FSV Mainz 05 -:-

Zur aktuellen Bundesliga-Tabelle

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach – Samstag, 15:30 Uhr

Eines der Top-Spiele des Spieltages ist das Borussen-Duell. Dortmund, mit einem soliden fünften Platz, empfängt Mönchengladbach. Dortmunds Stürmer Füllkrug, der eine bescheidene Saison spielt, wird versuchen, seine Torbilanz gegen die Gladbacher zu verbessern.

Tore: 0:1 Reitz (13.), 0:2 Kone (28.), 1:2 Sabitzer (30.), 2:2 Füllkrug (32.), 3:2 Bynoe-Gittens (45.), 4:2 Malen (90+7.)

Die Aufstellungen:

Dortmund: 1 Kobel – 26 Ryerson, 15 Hummels, 4 Schlotterbeck, 5 Bensebaini – 20 Sabitzer, 23 Can – 19 Brandt, 11 Reus, 43 Bynoe-Gittens – 14 Füllkrug. – Trainer: Terzic

Mönchengladbach: 33 Nicolas – 29 Scally, 30 Elvedi, 39 Wöber – 8 Weigl – 9 Honorat, 27 Reitz, 17 Kone, 20 Netz – 14 Plea – 13 Jordan Siebatcheu. – Trainer: Seoane

Union Berlin gegen FC Augsburg – Samstag, 15:30 Uhr

Im Stadion An der Alten Försterei trifft Union Berlin auf den FC Augsburg. Berlin, aktuell auf dem letzten Tabellenplatz, muss wichtige Punkte sammeln, um den Anschluss nicht zu verlieren. Besonders im Fokus steht Augsburgs Ermedin Demirovic, der bereits sechs Tore erzielt hat.

Tore: 0:1 Demirovic (39., Foulelfmeter), 1:1 Volland (88.) – Dahmen (Augsburg) hält Foulelfmeter nach Videobeweis von Knoche (58.)

Die Aufstellungen:

Berlin: 1 Rönnow – 3 Jaeckel, 31 Knoche, 4 Leite – 28 Trimmel, 20 Laidouni, 19 Haberer, 10 Volland, 6 Gosens – 17 Behrens, 11 Fofana. – Trainer: Grote

Augsburg: 1 Dahmen – 2 Gumny, 6 Gouweleeuw, 19 Uduokhai, 3 Pedersen – 8 Rexhbecaj, 30 Dorsch – 9 Demirovic, 27 Engels, 22 Iago – 21 Tietz. – Trainer: Thorup

SC Freiburg gegen Darmstadt 98 – Samstag, 15:30 Uhr

Freiburg, derzeit auf Platz 8, empfängt Darmstadt 98. Freiburgs Trainer Streich wird versuchen, seine Mannschaft für einen weiteren Sieg zu motivieren, um in der Tabelle aufzusteigen.

Tore: 0:1 Honsak (18.), 1:1 Höler (35.)

Die Aufstellungen:

Freiburg: 1 Atubolu – 28 Ginter, 3 Lienhart, 5 Gulde – 42 Doan, 8 Eggestein, 27 Höfler, 7 Weißhaupt – 9 Höler, 32 Grifo – 38 Gregoritsch. – Trainer: Streich

Darmstadt: 30 Brunst-Zöllner – 4 Zimmermann, 20 Müller, 5 Maglica – 26 Bader, 32 Holland, 6 Mehlem, 15 Nürnberger – 27 Skarke – 22 Seydel, 18 Honsak. – Trainer: Lieberknecht

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig – Samstag, 15:30 Uhr

In Wolfsburg steht das Spiel gegen RB Leipzig an. Leipzig, aktuell auf dem vierten Platz, hat Ambitionen, weiter nach oben zu klettern. Wolfsburg muss aufpassen, nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Jonas Wind, einer der Top-Torschützen von Wolfsburg mit acht Toren, wird versuchen, seine Torausbeute zu erhöhen. Lois Openda von RB Leipzig, mit neun Toren ebenfalls unter den Top-Torschützen, wird seine Fähigkeiten in diesem Spiel unter Beweis stellen müssen.

Tore: 1:0 Wind (9.), 1:1 Poulsen (52.), 2:1 Rogerio (66.)

Die Aufstellungen:

Wolfsburg: 1 Casteels – 4 Lacroix, 3 Bornauw, 5 Zesiger – 20 Baku, 32 Svanberg, 6 Vranckx, 13 Rogerio – 7 Cerny, 23 Wind, 19 Majer. – Trainer: Kovac

Leipzig: 21 Blaswich – 39 Henrichs, 2 Simakan, 23 Lukeba, 22 Raum – 8 Haidara, 24 Schlager – 14 Baumgartner, 20 Simons – 9 Poulsen, 17 Openda. – Trainer: Rose

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen – Samstag, 15:30 Uhr

In Bremen steht ein spannendes Spiel bevor, wenn der Tabellenführer Bayer Leverkusen zu Gast ist. Leverkusen, mit einer beeindruckenden Bilanz, trifft auf das Team von Werder Bremen, das sich im Mittelfeld der Tabelle befindet. Leverkusens Victor Boniface und Alejandro Grimaldo, beide mit beeindruckenden Torausbeuten, werden ihre Fähigkeiten in diesem Spiel unter Beweis stellen müssen.

Tore: 0:1 Deman (9., Eigentor), 0:2 Frimpong (43.), 0:3 Grimaldo (76.)

Die Aufstellungen:

Bremen: Zetterer – Veljkovic, Friedl, Jung – Weiser, Stage, Deman – Schmid, Bittencourt – Borre, Ducksch – Trainer: Werner

Leverkusen: Hradecky – Kossounou, Tah, Hincapie – Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo – Hofmann, Wirtz – Boniface – Trainer: Alonso

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart – Samstag, 18:30 Uhr

Das Abendspiel des Samstags bestreiten Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Frankfurt, momentan auf Platz 7, trifft auf Stuttgart, das sich auf dem dritten Platz behauptet. Für Stuttgart tritt Serhou Guirassy an, der zweitbeste Torschütze der Liga mit 15 Toren. Seine Torgefahr könnte für Frankfurt eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Die Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp – Tuta, Smolcic, Pacho – Buta, Skhiri, Larsson, Max – Chaibi, Knauff – Marmoush – Trainer: Toppmöller

Stuttgart: Nübel – Vagnoman, Anton, Zagadou, Ito – Karazor, Stiller – Millot – Leweling, Führich – Guirassy – Trainer: Hoeneß

1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum – Sonntag, 15:30 Uhr

Am Sonntag trifft der 1. FC Heidenheim auf den VfL Bochum. Heidenheim, im unteren Mittelfeld der Tabelle, sieht sich einem Bochum gegenüber, das sich im Abstiegskampf befindet. Eren Sami Dinkci, Heidenheims Stürmer, mit fünf Toren auf der Torschützenliste, wird versuchen, seine Torbilanz zu verbessern. Die Aufstellungen:

Heidenheim: Müller – Traore, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Maloney – Dinkci, Beck, Schöppner, Beste – Kleindienst – Trainer: Schmidt

Bochum: Riemann – Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo – Losilla, Osterhage – Daschner, Stöger – Asano, Hofmann – Trainer: Letsch

TSG Hoffenheim gegen FSV Mainz 05 – Sonntag, 17:30 Uhr

Den Abschluss des Spieltags bildet das Spiel zwischen Hoffenheim und Mainz. Hoffenheim, auf dem sechsten Platz, wird versuchen, die Punkte zu Hause zu behalten, während Mainz auf einen Auswärtserfolg hofft. Maximilian Beier von Hoffenheim, mit sechs Toren einer der Top-Torschützen, wird versuchen, seine Torausbeute weiter zu erhöhen. Die Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann – Kabak, Vogt, Akpoguma – Bülter, Stach, Skov – Prömel, Kramaric – Weghorst, Beier – Trainer: Matarazzo

Mainz: Zentner – Fernandes, Bell, Caci – da Costa, Barreiro, Krauß, Mwene – Gruda, Lee – Ajorque – Trainer: Siewert

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga