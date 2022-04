Fußball heute Bundesliga Live – Wer überträgt heute die Bundesliga?

Nachdem gestern am Karfreitag keine Fußballspiele Feiertags bedingt statt gefunden haben, geht es heute mit fünf Spielen in den 30.Spieltag der Fußball-Bundesliga. Los geht es mit vier Spielen um 15:30 Uhr, der Primetime quasi. Um 18:30 Uhr gibt es dann noch ein Spiel. Weil das Freitagsspiel ausgefallen ist, gibt es am Sonntag vier Bundesligaspiele, um 15:30 Uhr eins, zwei Spiele um 17:30 Uhr und ein Spiel um 19:30 Uhr. Das Topspiel zwischen Leverkusen und Leipzig – Tabellendritter gegen den Vierten – läuft am Ende des Sonntags, erst um 19:30 Uhr. Die Bayern spielen in Bielefeld am Sonntag um 15:30 Uhr, der BVB heute gegen Wolfsburg um 15:30 Uhr.



Am 30.Spieltag kann es zur ersten Vorentscheidung kommen – noch fünf Spieltag sind zu absolvieren, der FC Bayern führt die Tabelle mit neun Punkten an – nur noch theoretisch ist die 10.Meisterschaft in Serie den Bayern wegzunehmen. Strauchelt der BVB könnte es heute schon zur Vorentscheidung kommen. Am Tabellenende bleibt es spannend, der FC Augsburg trifft auf Hertha, Plätze 14 und 17. Bielefeld rechnet kaum mit Punkten gegen die Bayern, Wolfsburg als 13. mit 34 Punkten gegen den BVB ebenso nicht. Der FC Augsburg könnte bei einem Sieg seinen Vorsprung auf Platz 16 auf neun Punkte ausbauen.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

30.Spieltag vom 15.4. bis 16.4.2022

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 16.04.2022 15:30 Borussia Dortmund -:- VfL Wolfsburg 15:30 SC Freiburg -:- VfL Bochum 15:30 1. FSV Mainz 05 -:- VfB Stuttgart 15:30 FC Augsburg -:- Hertha BSC 18:30 Bor. Mönchengladbach -:- 1. FC Köln 16.04.2022 15:30 Arminia Bielefeld -:- Bayern München 17:30 1. FC Union Berlin -:- Eintracht Frankfurt 17:30 1899 Hoffenheim -:- SpVgg Greuther Fürth 19:30 Bayer Leverkusen -:- RB Leipzig

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

DAZN und Sky teilen sich wieder die Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Im Free-TV läuft dagegen kein Spiel, am Samstag um 18 Uhr gibt es wie gewohnt die Sportschau im Ersten. Während DAZN die Sonntagspiele überträgt, zeigt Sky in der Konferenz und in der Einzelberichterstattung die Samstagspiele.

SAMSTAG, 16.4.2022



15.30 Uhr Sky: Vier Spiele live und in der Konferenz

15.30 Uhr Sky: Vier Spiele live und in der Konferenz 18.30 Uhr Sky: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln

SONNTAG, 17.4.2022