ARD live Fußball heute * Länderspiel Deutschland – Brasilien 1:2 * TV Übertragung & Livestream heute ab 18 Uhr

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt in einem wichtigen Testspiel heute gegen Brasilien an, nachdem sie sich in ihrem letzten Auswärtsspiel gegen die Niederlande (1:0) durchwachsen präsentiert hatte. Das Länderspiel als Vorbereitung auf die Frauen WM 2023 findet am Dienstag (18 Uhr, Live in der ARD) in Nürnberg statt und wird ohne Brasiliens Superstar Marta ausgetragen. Auch auf Seitzen Deutschland fehlen gleich drei Akteure: Torfrau Merle Frohms (VfL Wolfsburg) ist nach Haue gefahren, auch Martina Hegering (VfL Wolfsburg) und Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) fehlen verletzt. Für die 30jährige Dzsenifer Marozsan wird es das 112.Spiel und somit das letzte im DFB Trikot der Frauen.



Die ARD zeigt das Länderspiel ab 17:45 Uhr in der ARD und Live im Internet im Livestream. Bernd Schmelzer wird das Spiel am Mikrofon kommentieren, Field- Reporterin wird Julia Büchler sein, die Moderation vor und nach dem Spiel werden Claus Lufen und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer übernehmen.

Update: Deutschland verliert mit 1:2

Testspiel vor der WM 2023 gegen Brasilien

Die Brasilianerinnen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ein starkes Team sind und im Finale gegen England erst im Elfmeterschießen unterlagen. “Sie haben sehr viele individuell starke Spielerinnen, die viel Tempo vorne haben, eine gute Art auch, Fußball spielen zu wollen, und haben gerade unter Pia Sundhage und ihrem Trainerinnenteam die nächsten Schritte gemacht und die Copa America gewonnen”, sagte die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Für die DFB-Elf wird es gegen eine sowohl individuell starke als auch physisch starke Mannschaft eine Herausforderung sein, zu überzeugen. Insbesondere nachdem sie in ihrem letzten Spiel gegen die Niederlande noch zu behäbig agierten. “Wir freuen uns darauf, weil sie uns in allen Bereichen und in allen Spielphasen fordern”, sagte Voss-Tecklenburg.

Die Bayern-Spielerin Lina Magull sieht jedoch eine Chance für ihr Team. “Ich glaube, dass wir eine Chance haben, morgen gegen Brasilien zu bestehen, weil sie in der Defensive vielleicht einen Tick weniger gut aufgestellt sind als wir.”

Die Aufstellung Deutschland gegen Brasilien

Die deutsche Aufstellung: Berger – Hendrich, Kleinherne, Oberdorf, Schüller, Huth, Popp (C), Rauch, Bühl, Magull, Doorsoun.

Drei deutsche Nationalspielerinnen fehlen

Allerdings muss die deutsche Mannschaft auf drei Spielerinnen verzichten: Martina Hegering (VfL Wolfsburg) reiste bereits am Sonntag ab, Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) fehlt erneut wegen einer Fußverletzung und Stammkeeperin Merle Frohms (VfL Wolfsburg) wird wegen Rückenproblemen geschont – am Dienstagmorgen verließ die DFB-Auswahl, um sich in Wolfsburg in Behandlung zu geben.

Dzsenifer Marozsan, eine der besten Fußballerinnen Deutschlands, wird bei diesem Spiel nicht in der Startelf stehen, sondern erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden. “Wir haben das im Vorfeld intensiv besprochen, dass wir hier natürlich auch eine Aufgabe als Mannschaft für die WM haben”, sagte Voss-Tecklenburg. “Wir haben damit, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden, mit der wir alle auch emotional umgehen wollen und können.”

Mehr als 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet, um der 30-jährigen Dzsenifer Marozsan einen gebührenden Abschied zu bereiten. Die Mannschaft hat eine Überraschung vorbereitet, um diesen Anlass zu feiern. “Ich kann darauf zurückblicken, dass ich viel von ihr gelernt und die Zeit mit ihr sehr genossen habe, weil sie einfach mit die beste Fußballerin in Deutschland ist”, sagte Lina Magull. “Wir werden dann als Mannschaft dafür sorgen, dass es für sie auch ein runder Abschied wird.”

