Fußball heute am 22.01.: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Heute am Montag, 22.Januar geht es bei Asiencup und dem Afrikacup in die heiße Phase der Vorrunde. Dabei wird es spannend in gleich zwei Gruppen in Afrika, wo der Gastgeber Côte d’Ivoire mit dem Rücken zur Wand steht und unbedingt gewinnen sollte, um nicht schon in der Vorrunde auszuscheiden. Denn Äquatorialguinea ist hier auf Gruppenplatz1, ein Unentschieden heute gegen den Gastgeber würde ihnen reichen. Auch in der Gruppe B ist noch fast alles offen, wobei Gruppenerster Kap Verde mit 6 Punkten schon durch ist, Ägypten mit nur 2 Punkten auf Platz 2 muss zittern. In Asien spielt heute nur die Gruppe A am 3.Spieltag, dort ist Gastgeber Katar nach 2 Spielen schon qualifiziert, im direkten Duell heute gegen China geht es quasi für die Gastgeber um nichts.

Spielplan Afrika Cup heute am 22.01.2024

Szenarien in der Gruppe A:

Äquatorialguinea : Ein Sieg oder Unentschieden sichert ihnen den ersten oder zweiten Platz. Eine Niederlage könnte sie auf den dritten Platz bringen, abhängig vom Ergebnis des anderen Spiels.

: Ein Sieg oder Unentschieden sichert ihnen den ersten oder zweiten Platz. Eine Niederlage könnte sie auf den dritten Platz bringen, abhängig vom Ergebnis des anderen Spiels. Nigeria : Ähnlich wie Äquatorialguinea benötigen sie mindestens einen Punkt, um sicher weiterzukommen. Bei einer Niederlage hängt ihr Schicksal von dem anderen Spiel ab.

: Ähnlich wie Äquatorialguinea benötigen sie mindestens einen Punkt, um sicher weiterzukommen. Bei einer Niederlage hängt ihr Schicksal von dem anderen Spiel ab. Côte d’Ivoire : Sie müssen gewinnen, um sicher weiterzukommen. Ein Unentschieden könnte ausreichen, wenn Nigeria verliert.

: Sie müssen gewinnen, um sicher weiterzukommen. Ein Unentschieden könnte ausreichen, wenn Nigeria verliert. Guinea-Bissau: Sie sind bereits ausgeschieden und können nicht mehr aufsteigen.

Aktuelle Tabelle Gruppe A:

Äquatorialguinea (EQU): 4 Punkte Nigeria (NIG): 4 Punkte Côte d’Ivoire (CIV): 3 Punkte Guinea-Bissau (GBS): 0 Punkte

Szenarien in der Gruppe B:

Kap Verde : Sie sind bereits sicher weiter. Sie können Gruppenerster oder -zweiter werden.

: Sie sind bereits sicher weiter. Sie können Gruppenerster oder -zweiter werden. Ägypten : Ein Sieg würde ihnen den Aufstieg sichern. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage hängt es von dem anderen Spiel ab.

: Ein Sieg würde ihnen den Aufstieg sichern. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage hängt es von dem anderen Spiel ab. Ghana : Sie müssen gewinnen und auf ein günstiges Ergebnis im anderen Spiel hoffen, um weiterzukommen.

: Sie müssen gewinnen und auf ein günstiges Ergebnis im anderen Spiel hoffen, um weiterzukommen. Mosambik: Sie müssen gewinnen und brauchen ein gutes Torverhältnis sowie ein günstiges Ergebnis im anderen Spiel, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

Aktuelle Tabelle Gruppe B:

Kap Verde (CPI): 6 Punkte Ägypten (EGY): 2 Punkte Ghana (GHA): 1 Punkt Mosambik (MOZ): 1 Punkt

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 22.01.2024 18:00 🇬🇶 Äquatorialguinea 4:0 🇨🇮 Elfenbeinküste Gruppe A 22.01.2024 18:00 🇬🇼 Guinea-Bissau 0:1 🇳🇬 Nigeria Gruppe A 22.01.2024 21:00 🇲🇿 Mosambik - 🇬🇭 Ghana Gruppe B 22.01.2024 21:00 🇨🇻 Kapverdische Inseln - 🇪🇬 Ägypten Gruppe B

Spielplan Asien Cup heute am 22.01.2024

Szenarien in der Gruppe A:

Katar (6 Punkte) : Sie sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Ein Unentschieden oder Sieg gegen China würde sie als Gruppenerster bestätigen.

: Sie sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Ein Unentschieden oder Sieg gegen China würde sie als Gruppenerster bestätigen. China (2 Punkte) : Ein Sieg gegen Katar würde China als Gruppenzweiten bestätigen. Bei einem Unentschieden könnten sie sich immer noch als einer der besten Drittplatzierten für das Achtelfinale qualifizieren, allerdings hängt dies von den Ergebnissen in anderen Gruppen ab.

: Ein Sieg gegen Katar würde China als Gruppenzweiten bestätigen. Bei einem Unentschieden könnten sie sich immer noch als einer der besten Drittplatzierten für das Achtelfinale qualifizieren, allerdings hängt dies von den Ergebnissen in anderen Gruppen ab. Tadschikistan (1 Punkt) : Ein Sieg gegen den Libanon ist essentiell, um Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Sie könnten als Gruppenzweiter oder einer der besten Drittplatzierten weiterkommen, abhängig vom Ausgang des Spiels zwischen Katar und China sowie der Tordifferenz.

: Ein Sieg gegen den Libanon ist essentiell, um Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Sie könnten als Gruppenzweiter oder einer der besten Drittplatzierten weiterkommen, abhängig vom Ausgang des Spiels zwischen Katar und China sowie der Tordifferenz. Libanon (1 Punkt): Ähnlich wie Tadschikistan benötigt auch der Libanon einen Sieg, um sich eine Chance auf das Weiterkommen zu bewahren. Ein Sieg könnte sie je nach anderen Ergebnissen und Tordifferenzen als Zweiter oder besten Drittplatzierten ins Achtelfinale bringen.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 22.01.24 16:00 🇶🇦 Katar 🇨🇳 China 1:0 Gruppe A 22.01.24 16:00 🇹🇯 Tadschikistan 🇱🇧 Libanon 2:1 Gruppe A

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.