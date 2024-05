England EM-Kader für Juni-Spiele vor der Euro 2024 benannt

Der Trainer der englischen Fußballnationalmannschaft der Männer, Gareth Southgate, hat eine 33 Spieler starke Mannschaft für die Vorbereitungsspiele gegen Bosnien & Herzegowina und Island ausgewählt. Diese Spiele finden im St. James‘ Park sowie im Wembley-Stadion statt, bevor am Samstag, den 8. Juni, das endgültige Aufgebot von 26 Spielern für die Europameisterschaft bekannt gegeben wird.

Zu dieser Gruppe gehören neuerdings die Liverpool-Spieler Jarell Quansah und Curtis Jones, die ihre erste Berufung in die A-Nationalmannschaft erhalten haben, sowie Adam Wharton vom Crystal Palace.

Die Mannschaft trifft sich zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Bosnien & Herzegowina im Nordosten des Landes am Mittwoch, den 29. Mai. Spieler, die am FA-Cup-Finale und am Finale der UEFA Champions League teilnehmen, werden danach zum Team stoßen.

Spieler von Tottenham Hotspur und Newcastle United werden ebenfalls später zum Kader hinzukommen, um ihre Saisonverpflichtungen auf Clubebene abzuschließen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Nach dem Spiel in Newcastle am Montag, den 3. Juni, wird die Mannschaft nach London fahren, um die Vorbereitungen vor dem Spiel gegen Island im Wembley-Stadion am Freitag, den 7. Juni fortzusetzen.

Englands Testspiele vor der EM 2024

Länderspiele England - - Bosnien & Herzegovina Länderspiele England - - Island

Das Aufgebot von England in der Übersicht

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Verteidiger: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

Mittelfeldspieler: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Stürmer: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), James Maddison (Tottenham Hotspur), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)