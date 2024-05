Karriereende: Toni Kroos hört nach der Fußball EM 2024 auf

Toni Kroos, der Star des Fußballvereins Real Madrid, hat einen wesentlichen Entschluss über seine Zukunft getroffen. Mit einer erfolgreichen Karriere hinter sich, die ihn an die Spitze des Weltfußballs geführt hat, plant der deutsche Mittelfeldspieler, seine professionelle Laufbahn nach der kommenden Europameisterschaft zu beenden.

Diese Ankündigung, die Kroos in seinem Podcast machte und auf Instagram, ist das Ergebnis langer Überlegungen. Er merkt an, dass die aktuelle Saison mit Real Madrid, seine zehnte Saison bei dem Club, auch seine letzte sein wird.

Auf englisch teilt er seinen Entschluss mit (Übersetzung über DeepL):