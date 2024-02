Horst Hrubesch und die DFB-Frauen stehen vor einer entscheidenden Herausforderung heute Abend, wenn es im Spiel um Platz 3 der UEFA Nations League der Frauen um den dritten Platz geht. In den Niederlanden wird sich zeigen, ob das Team die letzte Möglichkeit nutzen kann, sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren. Ihnen gegenüber steht ein starkes Team unter der Leitung von Trainer Andries Jonker, ein weiteres Hindernis auf ihrem Weg nach Paris. Man verlor mit 0:3 gegen Spanien, die heute im UEFA Nations League Finale gegen Frankreich spielen. Das Spiel läuft ab 20:45 Uhr im ZDF.

Trotz der schwierigen Situation ist Hrubesch kein Unbekannter in Bezug auf den Kampfgeist und die Entschlossenheit, die notwendig sind, um gegen die Niederlande zu bestehen. Er hat Erfahrung aus vergangenen Begegnungen und versucht, diese positive Energie auf seine Spielerinnen zu übertragen. Der anstehende Wettkampf verspricht, ein aufregender Moment in der Geschichte des Frauenfußballs zu werden.

Abe Lenstra Stadion, Heerenveen K.o.Phase - UEFA Nations League Frauen 2024 Niederlande Frauen vs Deutschland Frauen 20:45 - Spielvorschau-

„Wir haben die zweite Chance“

Der Fokus liegt fest auf dem kleinen Finale der Nations League, denn die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft steht vor einer bedeutenden Hürde: der Qualifikation für die Olympischen Spiele nach einem enttäuschenden Jahr. Das Team, angeführt von Horst Hrubesch, ist sich der Tragweite des Spiels bewusst und strebt danach, Entscheidungen auf dem Spielfeld selbst in die Hand zu nehmen. Die Entschlossenheit des Teams wird durch die Worte von Kapitänin Alexandra Popp unterstrichen, die betont, wie entscheidend der Erfolg für die Sichtbarkeit und das Weiterkommen des Teams ist.

Die Erinnerung an den Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro motiviert das DFB-Team zusätzlich, nachdem sie die Spiele in Tokio 2021 verpasst hatten. Die Spielerinnen sind entschlossen, Hrubesch ein Geschenk zu machen, indem sie seinen Traum von einer erneuten Olympiateilnahme verwirklichen. In dieser Phase des Turniers wird klargestellt, dass das Team seine Leistung steigern muss, ein All-in-Spiel erfordert die volle Hingabe jedes Einzelnen. Hrubeschs Erfahrung mit dem Erreichen des Olympiafinales mit den Männern fließt in seine Vorbereitung ein und Sarai Linder sowie Giulia Gwinn erneuern das Engagement und die Entschlossenheit der Mannschaft, sich entsprechend zu steigern und das Ziel zu erreichen.

Gegner: Die Niederlande mit Andries Jonker

Seit 2022 wird die niederländische Frauenfußballnationalmannschaft von Andries Jonker trainiert. Horst Hrubesch, der deutsche Trainer, bezeichnet Jonker als exzellent, was auf seine erfolgreiche Vergangenheit, unter anderem beim FC Bayern München unter Louis van Gaal, zurückzuführen ist.

Das letzte Aufeinandertreffen mit den „Oranje Leeuwinnen“ endete für Deutschland mit einem knappen 1:0 Sieg in einem Freundschaftsspiel in Sittard im Frühjahr 2023. Trotz des Sieges bleibt die deutsche Abwehr aufgrund des starken Kollektivs der gegnerischen Mannschaft vorsichtig. Insbesondere Lineth Beerensteyn, Ex-Spielerin des FC Bayern München und Mitglied des Kaders, der Europameister 2017 und Vize-Weltmeister 2019 wurde, ist bekannt für ihre Fähigkeit, gefährliche Situationen zu kreieren. Vivianne Miedema, die Rekordtorschützin der Niederländerinnen, wird jedoch aufgrund einer Verletzung das Spiel verpassen.

Turnierloser Sommer für die Fußball-Frauen?

Ein kritischer Zeitpunkt für die deutschen Fußballfrauen steht bevor. Horst Hrubesch und seine Mannschaft stehen vor der Herausforderung, einen turnierlosen Sommer zu vermeiden. Im April beginnt die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz. Laut der Sportdirektorin Nia Künzer ist der DFB für alle Eventualitäten gerüstet.

Die Spielerinnen um Marina Hegering zeigen sich kämpferisch. Nach der Niederlage der Niederländerinnen gegen Spanien mit 0:3 steht fest, dass der Weltmeister besiegt werden kann. Hegering betont die Schlagbarkeit Spaniens und signalisiert damit Zuversicht für die bevorstehenden Herausforderungen.