Frauen Nationalmannschaft heute vor dem Testspiel Deutschland – Sambia: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Interview

Im Verlauf der Pressekonferenz wurden von Martina Voss-Tecklenburg auch andere Themen behandelt:

Vergleich zwischen Marokko und Sambia

Bei dem Vergleich zwischen Marokko und Sambia äußerte die Bundestrainerin, dass sich diese beiden Mannschaften in gewissen Aspekten ähneln, besonders in Bezug auf die Mentalität. In puncto Spielstil stellte sie jedoch Unterschiede fest. Sambia lobte sie für ihre starke Offensivkraft und schnellen Spielerinnen. Marokko hingegen zeigte nach ihrer Ansicht eindrucksvoll, dass sie über einen guten Trainer und eine disziplinierte Defensive verfügen. Voss-Tecklenburg betonte allerdings, dass direkte Vergleiche zwischen Mannschaften schwierig seien, da jede ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Sie ist jedoch der Überzeugung, dass beide Teams bei ihrer ersten WM-Teilnahme alles geben werden.

In Bezug auf mögliche Ablenkungen durch Social Media betonte sie ihr volles Vertrauen in die Spielerinnen. Obwohl sie selbst Social Media nicht oft nutzt, ist sie sich bewusst, dass die Spielerinnen dort positive Beiträge für die Fans liefern. Für sie bedeutet Fokus auch, manchmal die Konzentration vom Fußball zu nehmen. Sie erwähnte jedoch, dass es verantwortliche Personen innerhalb des Teams gibt, die dies im Auge behalten.

Die Trainerin sprach auch über den aktuellen Teamgeist. Sie betonte, wie schwierig es ist, den Teamgeist zu messen, da dieser intern wachsen muss. Ihre Wahrnehmung der Mannschaft ist jedoch positiv, und sie sieht keine Notwendigkeit, etwas künstlich zu erzeugen. Sie merkte an, dass sich die Mannschaft noch in der Nominierungswoche befindet und daher eine gewisse Spannung zu spüren ist. Ab Samstag werden die Rollen klar verteilt sein und klar sein, wer mitfliegt und wer noch auf Abruf bleibt. Sie betonte, dass alle gegenwärtigen Spielerinnen das Team unterstützen, was auch durch den Besuch der verletzten Spielerinnen Linda Dallmann und Giulia Gwinn unterstrichen wurde.

Schließlich äußerte sich Voss-Tecklenburg zum Leistungsstand der Mannschaft. Sie gab zu, dass das Team in Bezug auf Athletik und Physis noch nicht bei 100 Prozent sei, was allerdings vor einem Turnier auch nicht ideal wäre. Sie erwartet dennoch eine 100-prozentige Mentalität und Einstellung bei allem, was das Team tut. Sie räumte ein, dass es noch Bereiche gibt, in denen Verbesserungen nötig sind und in denen die Abläufe noch trainiert werden müssen. Nach der Arbeit an diesen Aspekten liegt der Fokus dann auf den Gruppengegnern.