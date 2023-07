Frauenfußball heute: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg nominiert endgültigen DFB-Kader für die FIFA WM 2023

Deutschlands Frauenfußball-Nationalmannschaft bereit für den Kampf um den Titel

Voss-Tecklenburg nominiert endgültigen Kader für die FIFA WM 2023

Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, hat den endgültigen WM-Kader für die anstehende FIFA WM 2023 bekanntgegeben. Die DFB-Auswahl umfasst 23 Spielerinnen – 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen. Die FIFA Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt.

Auswahlprozess und Verletzungssorgen

Aus dem ursprünglichen erweiterten Kader von 29 Spielerinnen wurden Paulina Krumbiegel, Sarai Linder (beide TSG Hoffenheim), Tabea Sellner (VfL Wolfsburg) und Ena Mahmutovic (MSV Duisburg) nicht berücksichtigt. Bedauerlicherweise wird auch Carolin Simon vom FC Bayern München nicht teilnehmen können, da sie sich während eines Länderspiels gegen Sambia einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Als zusätzliche Spielerin wird Janina Minge vom SC Freiburg den Kader ergänzen und nach Australien reisen.

In Bezug auf die Verletzung von Simon drückte Voss-Tecklenburg ihr Bedauern aus und teilte mit, dass die Nachricht von Carolin Simons Verletzung alle betroffen mache. Sie betonte, dass Simon eine hervorragende Entwicklung durchlaufen und beeindruckende Leistungen gezeigt habe, was sie mehr als würdig für einen Platz im WM-Team gemacht hätte. Weiterhin machte sie deutlich, dass die Situation nun so angenommen werden müsse und die Mannschaft sich bestmöglich auf die kommenden Aufgaben einstellen solle.

Dominante Clubs: VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt



Der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt stellen mit zehn bzw. fünf Spielerinnen die stärksten Kontingente im WM-Kader, dicht gefolgt vom FC Bayern München, der vier Spielerinnen in das Team entsendet.

Im Rahmen der WM-Vorbereitungslehrgänge hat die DFB-Auswahl bereits Länderspiele gegen Vietnam in Offenbach und gegen Sambia in Fürth absolviert. Die WM-Vorbereitungslehrgänge enden heute im adidas-Homeground in Herzogenaurach. Nach einer zweitägigen Pause trifft sich das Team am 11. Juli wieder, um die Reise nach Australien und Neuseeland anzutreten.

Der Weg zur Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft



Das erste Gruppenspiel in der Weltmeisterschaft wird das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Juli gegen Marokko bestreiten. Die weiteren Gruppenspiele sind am 30. Juli gegen Kolumbien und am 3. August gegen Südkorea angesetzt. Mit fester Entschlossenheit und sorgfältiger Vorbereitung hofft das Team, auf der globalen Bühne sein bestes Fußballspiel zu zeigen.