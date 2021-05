Fährt Thomas Müller doch zur Fußball EM 2021?

Der frisch gebackene Deutscher Meister Thomas Müller vom FC Bayern München darf doch auf eine Teilnahme an der Fußball EM 2021 im Sommer hoffen!

Nachdem von der UEFA bekannt gegeben wurde, dass der kommende EM-Kader von 23 Spieler auf 26 Spieler vergrößert wird, haben sich neue Chancen für die drei abservierten Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng gegeben. Laut der Bildzeitung hat der Bundestrainer sogar schon mit Thomas Müller telefoniert. Dieser sagte immer, dass er weiterhin gerne für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen würde. Das Comeback von Müller (31 Jahre alt) könnte also tatsächlich klappen.

Der Bundestrainer Löw sitzt seit gestern in Berlin mit seinem Trainerstab zusammen und will bis zum 19.Mai seinen vorläufigen und erweiterten EM-Kader bekannt geben. Zuvor drang an die Presse, dass die Rückkehr von Thomas Müller in Betracht gezogen wird, von Hummels und Boateng war allerdings nicht die Rede.

Während das Trainingslager am 25.Mai in Seefeld/Österreich stattfinden sollte, stehen die nächsten Länderspiele am 2.Juni gegen Dänemark und am 7.Juni gegen Lettland an, bis zum 1.Juni müssen die Trainer ihre EM-Kader der UEFA übersenden. Am 15.Juni ist dann Turnierauftakt gegen Frankreich.

Was spricht für eine Rückkehr von Thomas Müller?

Der frisch gebackene Deutsche Meister Thomas Müller absolvierte als Nummer 13 in der Nationalmannschaft exakt 100 Länderspiele, das letzte nach der WM 2018. In der laufenden Bundesliga-Saison traf er elf Mal und gab 19 Assists. Damit steht er in der Kicker-Scorer-Liste auf Platz 4, in der Liste der Top-Feldspieler mit einer Note von 2,83 ebenso – eine starke Leistung. Das alles spricht für Thomas Müller, der als echter Leader auf dem Platz gesehen werden kann und wichtig im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft sein könnte. Allerdings wurde er im aktuellen EM 2021 Panini-Heft nicht berücksichtigt.