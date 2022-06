Fußball heute live am 5.6. – Wales fährt zur WM! WM Playoff 1:0 Wales – Ukraine

Heute am Sonntag, den 5. Juni 2022, beginnt der 2. Spieltag der UEFA Nations League 2022/23. In Gruppe A2 geht es für die tschechische Fußball-Nationalmannschaft um die Verteidigung der Tabellenführung – Tschechien hat ein Heimspiel gegen Spanien. Weiterhin gibt es heute Länderspiele in den Gruppen B4, C2, C4 und D2 – mit dem Skandinavien-Kracher Schweden gegen Norwegen.

Außerdem fällt heute die Entscheidung über den letzten WM 2022 Teilnehmer aus Europa im Spiel Wales gegen die Ukraine. Die Live-Übertragungen der Spiele laufen auf DAZN. Die Anstoßzeiten sind 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Wir berichten im Liveticker von den Spielen.



Update: Wales gewinnt 1:0 und fährt nach Katar!

Liveticker heute Liveticker Wales gegen Ukraine 1:0 19:55 – Wales ist der 30.WM-Teilnehmer! Die Ukraine scheitert nach einer schweren Vorbereitung. Gareth Bale fährt zur 1.Fußball WM. 19:50 – Es sieht so aus, als würde Wales zur Fußball WM nach Katar fahren. Die 90 Minuten sind fast vorbei! 🏆 Länderspiel Sale ⚽ Große Rabatte im Trikot Fanshop 🇩🇪 19:40 – Die Ukraine hat noch zehn Minuten für ein Tor! Sonst ist der große Traum des WM-Teilnehmers geplatzt! 19:15 – Knapp eine Stunde gespielt. Ukraine mit einer Topchance, auf der anderen Seite Ramsey mit dem 2:0 auf den Füßen! 18:45 – Halbzeit! Die Ukraine war besser, doch ein guter Moment für Wales reichte. Doch das Spiel ist lange noch nicht zu Ende! Freuen wir uns auf eine spannende 2.Halbzeit! 18:37 – Da ist das Traumtor von Gareth Bale. Freistoß und drin! 18:35 – Immer noch 0:0, doch Wales kommt besser ins Spiel! 18:25 – Die Ukraine legt gut los, ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten! 18 Uhr – Wales in roten Trikots, die Ukraine in den baluen Trikots. Hier ist Dampf im Spiel, gleich mal zwei Gelbe Karten. Dann das Tor für die Ukraine, aber der Ball zum Freistoß war noch gar nicht freigegeben. 18 Uhr – Los geht es nach den Nationalhymnen und dem Kniefall! Wer fährt als 30.Team zur Fußball WM 2022 nach Katar? Um 18 Uhr ist Anpfiff, wir verfolgen das Spiel im Liveticker. 17 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Interessante Mannschaftsaufstellung von Rob Page für Wales, insbesondere die Entscheidung, Hennessey statt Ward als Torhüter einzusetzen. Moore wird die Mannschaft von vorne anführen, Bale und James werden ihn unterstützen. Die Mannschaft wird in einer 4-4-2-Formation spielen, in der Roberts und N. Williams bei jeder Gelegenheit von den Außenpositionen nach vorne stoßen. Der ukrainische Trainer Petrakov nominiert dieselbe Startformation, die am Mittwoch Schottland im Halbfinale besiegte. Es war eine gute Leistung seiner Mannschaft, auch wenn in der Schlussphase des Spiels Ermüdungserscheinungen auftraten, die es Schottland ermöglichten, dem Team noch einige Probleme zu bereiten.

Wales gegen Ukraine – Wer fährt zur WM 2022?

Entscheidungsspiel im Cardiff City Stadium: Es geht ums letzte WM-Ticket der UEFA. Wales oder Ukraine kann heute mit dem Sieg die Teilnahme an der WM 2022 Endrunde sicherstellen. Nachdem die Ukraine die Schotten mit 3:1 besiegten, geht es heute im Playoff-Finale um „alles“ – die ukrainische Nationalmannschaft will ihren Soldaten und tapferen Männern in der Heimat einen Lichtblick senden – eine WM-Teilnahme wäre mehr als ein sportlicher Erfolg für das Land.

Die Länderspielbilanz von Wales gegen Ukraine sieht folgendermaßen aus: 3 Spiele, 1 Sieg für Ukraine, 2 Remis. Gut möglich, dass es heute eine Verlängerung gibt. Die Quote für ein Remis nach 90 Minuten beträgt 3.00.

Tschechien gegen Spanien – Bleibt Tschechien Tabellenführer?

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft ist Favorit für einen Auswärtssieg in Tschechien. Die Spanier haben eine Siegquote von 1.66 – Tschechien kommt auf eine 5.25. Bei 5 Länderspielen Spanien gegen Tschechien gab es 4 Siege für Spanien und ein Remis.

Allerdings ist Tschechien Tabellenführer nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Schweiz. Heute könnte es gegen Spanien die nächste Überraschung geben. Hingegen ist Spanien mit einem 1:1 gegen Portugal in die 3. Nations-League-Saison gestartet.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 05.06. 20:45 🇨🇿 Tschechien - 🇪🇸 Spanien A / 2 05.06. 20:45 🇵🇹 Portugal - 🇨🇭 Schweiz A / 2

Portugal gegen Schweiz – Gibts die ersten Punkte für die Eidgenossen?

Die portugiesische Nationalmannschaft ist Favorit beim Heimspiel gegen die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft. Für einen Portugal-Sieg gibt es die Wettquote 1.72. Hingegen gibt es für einen Schweiz-Sieg eine 5.00.

Portugal gewann die letzten beiden Spiele gegen die Schweiz (2017, 2019). Allerdings hat die Schweiz insgesamt die bessere Bilanz. Bei 23 Länderspielen Portugal gegen Schweiz gab es 10 Siege für die Schweiz, 5 Remis und 8 Siege für Portugal. Allerdings braucht die Schweiz am 2. Spieltag eine deutliche Leistungssteigerung, um die Schlappe gegen Tschechien vom 1. Spieltag wettzumachen.

Tabelle der Liga A, Gruppe 2

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇿 Tschechien 1 1 0 0 2:1 +1 3 2 🇪🇸 Spanien 1 0 1 0 1:1 0 1 2 🇵🇹 Portugal 1 0 1 0 1:1 0 1 4 🇨🇭 Schweiz 1 0 0 1 1:2 -1 0

UEFA Nations League 2022/23: Wer spielt heute in den anderen Ligen?

Heute am 5. Juni 2022 gibt es noch Spiele in den B4, C2, C4 und D2. Ein Highlight ist das skandinavische Duell zwischen der schwedischen und der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft. Schweden und Norwegen holten am 1. Spieltag 3 Punkte und spielen nun um die Tabellenführung. Es geht um wichtige Punkte und um den Aufstieg in Liga A. Außerdem gibt es in Gruppe B4 das Länderspiel Serbien gegen Slowenien.

Weiterhin finden 4 Spiele in Liga C statt. In Gruppe C2 spielen Zypern gegen Nordirland und Kosovo gegen Griechenland. Weiterhin spiele in Gruppe C4 Gibraltar gegen Nordmazedonien und Bulgarien gegen Georgien. Außerdem spielt in Liga D2 San Marino gegen Malta.

Datum Uhrzeit Heim Erg. Aus. Liga / Gr. 05.06. 15:00 🇸🇲 San Marino 0:2 🇲🇹 Malta D / 2 05.06. 18:00 🇨🇾 Zypern 0:0 🍀 Nordirland C / 2 05.06. 18:00 🇬🇮 Gibraltar 0:2 🇲🇰 Nordmazedonien C / 4 05.06. 20:45 🇨🇿 Tschechien - 🇪🇸 Spanien A / 2 05.06. 20:45 🇵🇹 Portugal - 🇨🇭 Schweiz A / 2 05.06. 20:45 🇷🇸 Serbien - 🇸🇮 Slowenien B / 4 05.06. 20:45 🇸🇪 Schweden - 🇳🇴 Norwegen B / 4 05.06. 20:45 🇽🇰 Kosovo - 🇬🇷 Griechenland C / 2 05.06. 20:45 🇧🇬 Bulgarien - 🇬🇪 Georgien C / 4

Wer überträgt heute UEFA Playoffs und Nations League Spiele live?

Die Länderspiele der UEFA WM 2022 Playoffs und UEFA Nations League 2022/23 laufen heute am 5. Juni 2022 live auf DAZN. Der Streaming-Sender DAZN zeigt die Nations-League-Spiele live um 15 Uhr, 18 Uhr und 20:45 Uhr. Hier eine Übersicht über Länderspiel Übertragungen mit Kommentar bei DAZN heute am 5. Juni 2022:

WM 2022 Playoff: Wales- Ukraine (18:00 Uhr) – Kommentator: Uwe Morawe / Experte: Sascha Bigalke

A3: Tschechien – Spanien (20:45 Uhr) – Kommentator: Julian Engelhard

A3: Portugal – Schweiz (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

A3: Schweden – Norwegen (20:45 Uhr) – Kommentator: Christoph Stadtler

Außerdem ist SRF zwei mit Live-Fußball am Start. Das Spiel Portugal gegen Schweiz wird ab 20:10 Uhr live aus Lissabon übertragen. Kommentator im Schweizer Fernsehen ist Sascha Ruefer. Experte ist Benjamin Huggel.

