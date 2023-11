Sieben Monate vor der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2024 geht die EM-Qualifikation in den heißerwarteten Endspurt. In 10 Gruppen können sich 20 Teams direkt für die EM-Endrunde qualifizieren, derzeit sind neun Teams qualifiziert, darunter auch Überraschungen wie Österreich, Schottland und die Türkei. Top-Teams wie England, Belgien, Portugal und Frankreich sind auf Kurs und haben bisher fast alle Spiele gewonnen. Wie ist der aktuelle Stand der Quali nach dem 8. Spieltag? Wie geht es in der EM-Qualifikation weiter? Hier der EM 2024 Spielplan. Die EM Gruppenauslosung findet übrigens im Dezember 2023 in Hamburg statt.



Der 9.EM-Qualispieltag läuft vom 16.11. bis zum 18.11.2023 und der letzte Spieltag vom 19.11. bis zum 21.11.2023. Spätestens dann werden wir die 20 EM-Teilnehmer kennen. Neben Gastgeber Deutschland als 21.Team werden sich dann noch drei Nationalmannschaften in den EM-Playoffs im März qualifizieren. Hier das letzte Fazit nach den letzten Spieltagen.

EM 2024 Qualifikation – Wie ist der Stand der Dinge nach dem 8. Spieltag?

Die EM 2024 Qualifikation befindet sich nach 8 von 10 Spieltagen auf der Zielgeraden. Neun Teams inklusive Gastgeber Deutschland sind bereits sicher für die Europameisterschaft qualifiziert, einige Teams haben eine gute Ausgangslage, um an der EM in Deutschland teilzunehmen. Wir blicken auf die anderen EM-Quali Gruppen.

EM Quali Gruppe A: Schottland & Spanien qualifiziert



Für den Norweger Erling Haaland gibt es wohl wieder keine Europameisterschaft, denn Norwegen liegt nur auf Platz 3, Spanien und Schottland sind bereits qualifiziert.

EM Quali Gruppe B: Der Kampf um den zweiten Platz

In der EM-Qualifikationsgruppe B steht Frankreich bereits als Teilnehmer der EM 2024 fest. Der Fokus richtet sich nun auf den spannenden Kampf um den zweiten Qualifikationsplatz zwischen den Niederlanden und Griechenland.

Am 18. November treffen die Niederlande auf Irland. Ein Sieg ist für die Niederländer entscheidend, um ihre Chancen auf die Qualifikation zu wahren. Gleichzeitig spielt Frankreich gegen Gibraltar, ein Spiel, das für die Gruppendynamik weniger relevant ist.

Der letzte Spieltag am 21. November könnte zum entscheidenden Moment werden. Griechenland hat die schwierige Aufgabe, gegen das bereits qualifizierte Frankreich zu punkten. Parallel dazu trifft Gibraltar auf die Niederlande. Sollten die Niederländer gegen Irland gewinnen, könnte dieses Spiel ihre Fahrkarte zur EM 2024 bedeuten.

Kurzum, die Niederlande haben es in der Hand, ihren zweiten Platz zu sichern, während Griechenland auf Ausrutscher der Niederländer und einen eigenen Sieg gegen Frankreich hoffen muss.

EM Quali Gruppe C: Ukraine und Italien kämpfen

In der EM-Qualifikationsgruppe C hat sich England mit einer Bilanz von 16 Punkten aus sechs Spielen bereits für die EM 2024 qualifiziert. Der Fokus liegt nun auf dem intensiven Kampf um den zweiten Qualifikationsplatz zwischen der Ukraine und Italien.

Die Ukraine steht derzeit mit 13 Punkten aus sieben Spielen auf dem zweiten Platz. Ihre Bilanz zeigt eine solide Leistung, doch der Druck bleibt hoch, da Italien ihnen dicht auf den Fersen ist.

Italien, mit 10 Punkten aus sechs Spielen, hat noch alle Chancen, sich den zweiten Platz zu sichern. Ihr nächstes Spiel gegen Nordmazedonien am 17. November ist entscheidend für ihre Ambitionen, die Qualifikation zu erreichen, die Ukraine hat spielfrei.

Am 20. November kommt es dann zum direkten Duell zwischen der Ukraine und Italien, ein Spiel, das möglicherweise über den zweiten Qualifikationsplatz entscheidet.

EM Quali Gruppe D: Türkei qualifiziert, enger Kampf um Platz Zwei

In der EM-Qualifikationsgruppe D hat sich die Türkei mit 16 Punkten aus sieben Spielen bereits für die EM 2024 qualifiziert. Der Kampf um den zweiten Platz ist jedoch noch völlig offen, mit Wales und Kroatien, die beide um die Qualifikation ringen.

Wales, derzeit mit 10 Punkten aus sechs Spielen auf dem zweiten Platz, steht vor wichtigen Begegnungen. Ihr nächstes Spiel gegen Armenien am 18. November ist entscheidend, um ihre Position zu festigen und den Vorsprung gegenüber Kroatien zu halten.

Kroatien, ebenfalls mit 10 Punkten, aber einer besseren Tordifferenz als Wales, hat ebenfalls noch alle Chancen auf die Qualifikation. Ihr Spiel gegen Lettland am selben Tag ist eine Gelegenheit, Punkte zu sammeln und Druck auf Wales auszuüben.

Am 21. November kommt es dann zu den entscheidenden Spielen: Kroatien trifft auf Armenien und Wales spielt gegen die bereits qualifizierte Türkei. Diese Spiele könnten entscheidend sein, um den zweiten Qualifikationsplatz zu sichern.

EM Quali Gruppe E: Offener Dreikampf!

In der EM-Qualifikationsgruppe E ist das Rennen um die Qualifikation für die EM 2024 besonders eng. Albanien führt die Gruppe mit 13 Punkten aus sechs Spielen an, doch Tschechien und Polen sind ihnen dicht auf den Fersen.

Albanien, mit einer starken Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage, steht vor wichtigen Spielen gegen Moldau und die Färöer Inseln. Diese Begegnungen sind entscheidend, um ihre Führung in der Gruppe zu behaupten.

Tschechien, mit 11 Punkten aus sechs Spielen, hat ebenfalls gute Chancen, sich für die EM zu qualifizieren. Ihr direktes Duell gegen Polen am 17. November könnte wegweisend sein. Ein Sieg würde ihre Position stärken und den Druck auf Albanien erhöhen.

Polen, aktuell mit 10 Punkten aus sieben Spielen, steht unter Druck, in den kommenden Spielen zu punkten, um ihre Hoffnungen auf die Qualifikation am Leben zu erhalten. Das Spiel gegen Tschechien ist für sie von großer Bedeutung.

EM Quali Gruppe F: Belgien und Österreich qualifiziert

Schweden auf Platz 3 mit zehn Punkten Rückstand hat keine Chance mehr und hat keine Chance auf die Teilnahme der EM-Playoffs.

EM Quali Gruppe G: Ungarn und Serbien auf dem Weg

In der EM-Qualifikationsgruppe G ist das Rennen um die Qualifikation für die EM 2024 noch völlig offen. Ungarn führt die Gruppe mit 14 Punkten an, aber Serbien ist ihnen mit 13 Punkten dicht auf den Fersen.

Ungarn, ungeschlagen mit vier Siegen und zwei Unentschieden, steht vor wichtigen Spielen gegen Bulgarien und Montenegro. Diese Begegnungen sind entscheidend, um ihre Führung in der Gruppe zu behaupten und den Traum von der EM-Teilnahme zu verwirklichen.

Serbien, mit vier Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen, hat ebenfalls gute Chancen, sich für die EM zu qualifizieren. Ihr Spiel gegen Bulgarien am 19. November könnte entscheidend sein, um den Druck auf Ungarn aufrechtzuerhalten.

EM Quali Gruppe H: Slowenien und Dänemark schon fast qualifiziert

In der EM-Qualifikationsgruppe H ist das Rennen um die direkte Qualifikation sowie um die Playoff-Plätze für die EM 2024 noch völlig offen. Dänemark und Slowenien führen die Gruppe an, während Kasachstan und Finnland um die Playoff-Plätze kämpfen.

Dänemark und Slowenien, beide mit 19 Punkten aus acht Spielen, stehen sich am 17. November direkt gegenüber. Dieses Spiel könnte entscheidend sein, um die Führung in der Gruppe zu übernehmen. Beide Teams haben bisher beeindruckende Leistungen gezeigt und sind gleichauf in Punkten und nahezu gleich in der Tordifferenz.

Kasachstan, mit 15 Punkten aus acht Spielen, hat noch Chancen, sich direkt zu qualifizieren, muss aber auf Ausrutscher von Dänemark oder Slowenien hoffen. Ihr Spiel gegen Slowenien am 20. November ist von großer Bedeutung für ihre Playoff-Hoffnungen.

Finnland, mit 12 Punkten, steht ebenfalls vor einem entscheidenden Spiel gegen San Marino. Ein Sieg ist für sie unerlässlich, um ihre Chancen auf die Playoff-Plätze zu wahren. Finnlands direkter Vergleich mit Kasachstan könnte am Ende ausschlaggebend sein.

EM Quali Gruppe I: Enges Rennen an der Spitze

In der EM-Qualifikationsgruppe I ist das Rennen um die Spitzenplätze und die direkte Qualifikation für die EM 2024 besonders eng. Rumänien führt die Gruppe an, dicht gefolgt von der Schweiz und Israel.

Rumänien, ungeschlagen mit 16 Punkten aus acht Spielen, hat sich eine gute Ausgangsposition geschaffen. Ihre Bilanz von vier Siegen und vier Unentschieden zeigt ihre Konstanz in der Qualifikation. Die bevorstehenden Spiele, insbesondere das gegen die Schweiz am 21. November, könnten entscheidend für die endgültige Platzierung in der Gruppe sein.

Die Schweiz, mit 15 Punkten aus sieben Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz, hat noch alle Chancen, die Gruppe anzuführen. Ihre Spiele gegen Israel und Kosovo sowie das direkte Duell mit Rumänien sind von großer Bedeutung für ihre Qualifikationshoffnungen.

Israel, mit 11 Punkten aus sieben Spielen, steht vor einer Reihe von entscheidenden Spielen, die ihre Chancen auf die Qualifikation maßgeblich beeinflussen werden. Insbesondere das Spiel gegen die Schweiz am 15. November und das gegen Rumänien am 18. November sind für Israel von großer Bedeutung, um den Anschluss an die Spitze zu halten.

Insgesamt steht Gruppe I vor einer spannenden und entscheidenden Phase, wobei besonders die direkten Duelle zwischen den führenden Teams Rumänien, Schweiz und Israel im Fokus stehen. Diese Spiele werden maßgeblich darüber entscheiden, wer sich direkt für die EM 2024 qualifiziert und wer um die Playoff-Plätze kämpfen muss.

EM Quali Gruppe J: Slowakei auf Platz 2 fast qualifiziert

In der EM-Qualifikationsgruppe J hat Portugal mit einer beeindruckenden Serie von acht Siegen aus acht Spielen und einer Tordifferenz von +30 die Gruppe dominiert und sich bereits für die EM 2024 qualifiziert. Der Fokus liegt nun auf dem Kampf um den zweiten Platz.

Die Slowakei, aktuell mit 16 Punkten auf dem zweiten Platz, hat eine gute Ausgangsposition. Ihre bevorstehenden Spiele, insbesondere das gegen Island am 16. November und das gegen Bosnien & Herzegowina am 19. November, sind entscheidend für ihre Qualifikationshoffnungen.

Luxemburg, mit 11 Punkten, hat noch theoretische Chancen, den zweiten Platz zu erreichen. Ihr Spiel gegen Bosnien & Herzegowina am 16. November und gegen Liechtenstein am 19. November könnten entscheidend sein, um ihre Position zu verbessern.

EM 2024 Qualifikation – Wie geht es weiter?

Die EM 2024 Qualifikation ist mit den zwei letzten Spieltagen beendet.

Ab 2.Dezember 2023 findet in Hamburg die Auslosung der EM-Gruppen statt, im März 2024 werden dann die letzten drei Teilnehmer in den EM-Playoffs ermittelt.