EM2024 TV-Übertragung: MagentaTV mit 3 exklusiven Spielen

MagentaTV präsentiert drei exklusive EM-Vorrundenspiele

MagentaTV sicherte sich die Exklusivrechte zur TV-Übertragung aller 51 Partien der UEFA EURO 2024. Vier dieser Spiele in der Vorrunde werden ausschließlich auf MagentaTV gezeigt, darunter zwei Spiele in der deutschen EM-Gruppe mit Ungarn gegen Schweiz, Schottland gegen Ungarn sowie in der EM-Gruppe C Slowenien gegen Serbien. Dementsprechend gehören Entscheidungen in der deutschen Gruppe A nur zum Angebot von MagentaTV, dem Unternehmen der Deutschen Telekom.

Nicht nur die deutschen Gruppenspiele werden exklusiv auf MagentaTV übertragen, auch das Spiel der Gruppe C, Slowenien gegen Serbien, ist nur auf dieser Plattform zu sehen. Zudem sind zwei weitere exklusive Partien vorgesehen, die in der Gruppenphase und im Achtelfinale stattfinden. Die Spannung wächst, da praktisch jede Gruppenphase zu einem K.O.-Spiel wird, beginnend mit der UEFA EURO 2024 und dem Match Deutschland gegen Schottland am 14. Juni. MagentaTV stellt sowohl Einzelspiele als auch Konferenzen für passionierte Fußballfans bereit und verspricht erstklassige Berichterstattung.

Die speziellen MagentaTV-Spiele Ein ereignisreiches Fußballwochenende erwartet die MagentaTV-Zuschauer im Juni 2024. Am Samstag, den 15. Juni, stehen sich Ungarn und die Schweiz gegenüber, direkt nach dem Eröffnungsspiel der EM, bei dem Deutschland auf Schottland trifft. Zum Ende der Vorrunde, am 23. Juni, zeigt MagentaTV exklusiv die Begegnung Schottland gegen Ungarn sowie das parallele Spiel Deutschland gegen Schweiz. Die Spiele werden sowohl einzeln als auch im Rahmen einer Konferenz angeboten. Datum Uhrzeit, TV Team 1 Erg. Team 2 Spielort 15.06.2024 15:00, MagentaTV 🇭🇺 UNG -:- 🇨🇭 CH Cologne Stadium 23.06.2024 21:00, MagentaTV 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO -:- 🇭🇺 UNG Stuttgart Arena 20.06.2024 15:00, MagentaTV 🇸🇮 SLO -:- 🇷🇸 SRB Munich Football Arena In der Gruppe C erwartet uns ein weiteres Exklusivspiel bei MagentaTV am Donnerstag, dem 20. Juni: Slowenien trifft auf Serbien und kämpft neben England und Dänemark um einen Platz in der K.o.-Phase. Zwei zusätzliche exklusive Partien – eine aus der Gruppenphase und ein Achtelfinale – werden noch im Verlauf des Turniers festgelegt und von MagentaTV übertragen.