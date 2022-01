Fußball WM 2022 im TV & Internet – Infos zur Übertragung: ARD, ZDF & MagentaTV

Die FIFA Fussballweltmeisterschaft in Katar 2022 findet in der Zeit vom 21.November bis zum 18.Dezember 2022 statt. Der Großteil der 64 WM Spiele im Fernen Osten werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Darunter die deutschen Länderspiele der Vorrunde sowie die Halbfinalspiele und das WM-Finale. Alles zur TV-Übertragung der WM 2022 in Katar im folgenden Beitrag.

Wo wird die Fußball WM 2022 übertragen?

48 der 64 WM Spiele werden in der ARD und ZDF gezeigt

48 der 64 WM Spiele werden in der ARD und ZDF gezeigt Magenta TV überträgt die restlichen WM-Spiele

Magenta TV überträgt die restlichen WM-Spiele Deutsche WM-Spiele in ARD oder ZDF

Deutsche WM-Spiele in ARD oder ZDF Halbfinale und Finale in den öffentlich-rechtliche

Fußballfans in Deutschland können aufatmen, denn obwohl die Senderechte bei der Telekom liegen für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft, wird die ARD und das ZDF die meisten der WM-Spiele übertragen. Lediglich 16 Spiele laufen exklusiv beim Telekom Pay-TV Sender im Internet. Welche WM-Spiele welcher Sender ausstrahlen wird, wird voraussichtlich erst nach der WM-Auslosung am 1.April bekannt gegeben. Denn dann wissen wir, welche Teams an welchen Spieltagen gegen wen spielen werden.

Wo laufen die deutschen Länderspiele bei der WM 2022?

Das Erste und das ZDF zeigen auf jeden Fall die ersten drei Spiele von Deutschland im Rahmen der WM-Vorrunde. Sollte Deutschland weiterkommen, gibt es auch die weiteren deutschen Partien im Free-TV.

Welche WM Spiele zeigt MagentaTV?

Der Telekom-Sender Magenta TV zeigt 16 Spiele exklusiv, sowie alle anderen Spiele ebenso. Johannes B.Kerner wird wie bei der vergangenen Fußball Europameisterschaft der Moderator bei Vor- und Nachberichten sein. Fest steht bereits, dass acht Spiele der Vorrunde exklusiv auf MagentaTV gezeigt werden, nämlich die letzten Vorrundenspiele, die parallel ausgetragen werden. Ein Spiel wird dann zeitgleich in der ARD/ZDF gezeigt, das andere jeweils auf Magentatv.

ARD und ZDF mit gemeinsamen Studio in Mainz

Während die ARD und ZDF Kommentatoren der Spiele direkt aus Doha und Katar berichten, wird ARD/ZDF wie zur EURO 2021 aus Deutschland berichten. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden zusammen aus der Sendezentrale in Mainz ihr WM 2022 Studio aufbauen.

Moderatoren & Kommentatoren bei ARD & ZDF

Auch ARD und ZDF Moderatoren stehen schon größtenteils fest. Die ARD setzt auf Jessy Wellmer, Alexander Bommes und Esther Sedlaczek, Experte wird dort wieder Bastian Schweinsteiger sein. Das ZDF hat mit Weltmeister Per Mertesacker erneut einen Experten, der schon bei der EURO 2021 gut ankam. Ob auch Christoph Kramer wieder dabei sein wird, steht noch nicht fest. Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss werden moderieren. Zu den Kommentatoren wie Béla Réthy und Kollegen sagte man bisher noch nichts.

Quelle: Fussball-WM-2022.com