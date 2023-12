Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zu den bevorstehenden Herausforderungen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mit einem Blick auf die Gruppengegner Schottland, Ungarn und die Schweiz, die jüngsten Niederlagen und kommenden Veränderungen im Team spricht er über die Notwendigkeit, neue Strategien und Herangehensweisen zu entwickeln. Seine Kommentare beleuchten den aktuellen Zustand und die Zukunftsaussichten des Teams.

Gruppenanalyse: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Deutsche Gruppengegner und Erwartungen

Bundestrainer Nagelsmann charakterisiert auf dfb.de die Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz als eine Herausforderung, aber keine Übermacht. Besonders das Eröffnungsspiel gegen Schottland in München hebt er hervor. Er betont, dass jedes der drei Teams eine Herausforderung darstellt, gleichzeitig aber auch Gegner sind, gegen die sich Deutschland durchsetzen möchte.

„Es ist eine gute Gruppe, keine Hammergruppe. Wir können uns auf tolle Spiele freuen. Das Auftaktspiel gegen die Schotten in München wird sehr emotional. Es sind drei Gegner, die uns fordern werden, aber auch drei Gegner, gegen die wir uns durchsetzen wollen.“ Julian Nagelsmann (36, Bundestrainer)

Frage: „Wer ist für Sie der stärkste Gegner?“

Nagelsmann: „Vom Papier vielleicht die Schweiz, die sehr guten Fußball spielt, die mit Murat Yakin einen Trainer hat, der sehr erfolgreich war, die mit Granit Xhaka einen der Top-Bundesligaspieler in ihren Reihe hat. Am Ende geht es darum, dass wir auch bestimmen, wie gut die Gegner sind. Wenn wir besser auftreten als in den letzten beiden Spielen, dann können wir selber viel regulieren.“

Analyse der Niederlagen und zukünftige Strategien

Die jüngsten Niederlagen gegen die Türkei und Österreich waren für Nagelsmann eine Quelle wichtiger Erkenntnisse. Er verspricht, dass die Nationalmannschaft keinesfalls hilflos ist, und betont die Notwendigkeit, taktische und personelle Anpassungen vorzunehmen. Es geht darum, eine veränderte Herangehensweise und ein anderes Selbstverständnis in der Mannschaft zu etablieren, um besseren Fußball zu spielen.

Nagelsmanns persönliches Befinden

Abschließend erwähnt Nagelsmann sein persönliches Befinden. Er gibt zu, dass er sich körperlich nicht auf dem Höchststand befindet und plant, den nächsten Tag zur Erholung zu nutzen. Diese Aussage zeigt, dass auch das Wohlbefinden des Trainers eine Rolle im Funktionieren des Teams spielt.

Wie schätzt Nagelsmann die Chancen Deutschlands in der aktuellen Gruppe ein?

Nagelsmann sieht die Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz als eine gute, aber machbare Herausforderung. Er betont die Bedeutung des Eröffnungsspiels gegen Schottland und zeigt sich zuversichtlich, dass die Mannschaft sich gegen alle Gegner durchsetzen kann.

Welche Veränderungen plant Nagelsmann nach den jüngsten Niederlagen?

Nach den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich plant Nagelsmann, sowohl taktische als auch personelle Anpassungen vorzunehmen. Er möchte die Herangehensweise und das Selbstverständnis der Mannschaft verändern, um eine effektivere Spielweise zu fördern.

Wie geht es Nagelsmann persönlich und wie beeinflusst dies seine Arbeit?

Nagelsmann gibt zu, dass er sich körperlich nicht in Bestform befindet, was sich auf seine Arbeit auswirken könnte. Seine Gesundheit spielt eine wichtige Rolle, da er als Trainer die Mannschaft sowohl strategisch als auch motivational leiten muss.