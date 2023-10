EM 2024 Tickets kaufen – Heute letzter Tag in der 1.Verkaufsphase

Am 3.Oktober startete die 1.Verkaufsphase für die EM Tickets der kommenden UEFA EURO 2024 in Deutschland. In dieser 1.Verkaufsphase sind 1,2 Mio. Tickets erhältlich. Heute am 26.Oktober 2024 endet die 1.Verkaufsphase, bevor es dann am 2.Dezember nach der EM Gruppenauslosung in Hamburg weitere Tickets in der Verlosung geben wird. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den EM-Tickets. Wie kann ich Karten für die UEFA EURO 2024 beantragen? Wie viel kosten sie? Gibt es eine Verlosung? Alle Ihre Fragen werden beantwortet.

EM Tickets: 1.Verkaufsphase vom 3.10. bis 26.10.

Der Beginn des EM 2024 Ticketsverkaufs wurde vom Turnierdirektor der EURO 2024, Philipp Lahm, und der Turnierbotschafterin Celia Šašić in Hamburg bei Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit bekannt gegeben. Seitdem konnten sich Fans aus allen Ländern für die Tickets bewerben, die es nur auf der offiziellen Webseite der UEFA zu kaufen gibt: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/

Lahm sagte, dass mit dem Beginn des Ticketverkaufs am heutigen Tag der Deutschen Einheit jedem die Möglichkeit gegeben wird, Teil der UEFA EURO 2024 in den Stadien zu sein.

Wann weiß ich, ob ich die bestellten EM Tickets erhalten habe?

Am 14.November will die UEFA alle Ticketbesitzer direkt benachrichtigen, dann muss die Rechnung bezahlt werden. Wer dann keine Nachricht erhält muss auf die 2. und 3.Verkaufsphase hoffen!

2.Verkaufsphase ab dem 2.12.2023

Nach der EM-Gruppenauslosung wird es wieder die Chance geben, für bestimmte Spiele Karten zu erwerben.

Wie kann ich mich für EURO 2024-Tickets bewerben?

Fans auf der ganzen Welt haben die gleiche Möglichkeit, sich über die offizielle UEFA-Ticketing-Plattform zu bewerben: EURO2024.com/tickets.

Wie viele Tickets sind verfügbar?

Im Bewerbungszeitraum vom 3. Oktober um 14:00 Uhr MESZ bis zum 26. Oktober 2023 stehen über 1,2 Millionen Tickets zur Verfügung. Mehr als 80 % der insgesamt 2,7 Millionen Tickets sind für die Fans der teilnehmenden Mannschaften und die breite Öffentlichkeit bestimmt.

Wie viel kosten die EM 2024 Eintrittskarten?

Insgesamt werden 270 000 Karten für 30 € erhältlich sein, eine Million Karten kosten 60 € oder weniger. Für das Finale werden 10 000 Karten für weniger als 100 € erhältlich sein.

Für wie viele EM 2024 Karten kann ich mich bewerben?

Um so vielen Fans wie möglich den Zugang zu ermöglichen, können maximal vier Karten pro Spiel beantragt werden, und es werden nur Karten für ein Spiel pro Tag und Antragsteller vergeben.

Werden die Karten in der Reihenfolge des Eingangs verkauft?

Nein, die Karten werden in einem fairen und transparenten Losverfahren vergeben. Jeder Bewerber hat die gleiche Chance auf Erfolg, unabhängig davon, wann er sich zwischen dem 3. und 26. Oktober 2023 bewirbt.

Wird es eine weitere Chance geben, Tickets zu kaufen?

Diejenigen, deren Bewerbung in der Oktober-2023-Phase nicht erfolgreich war, werden entsprechend ihrer Platzierung in der Lotterie über neu verfügbare Tickets informiert (z. B. aufgrund von Zahlungsausfällen anderer Fans). Diese Karten werden nach dem first-come Prinzip verkauft.

Darüber hinaus werden – in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden nationalen Verbänden – nach der Auslosung der Endrunde am 2. Dezember dieses Jahres eine Million Eintrittskarten an die Fans der teilnehmenden Mannschaften verkauft.

Für die Fans der Nationalmannschaften, die sich über die Play-offs für die UEFA EURO 2024 qualifizieren, werden ebenfalls Karten zurückbehalten, die am 21. März und 26. März 2024 verkauft werden.