EM 2024 Teilnehmer: Italien, Tschechien und Slowenien sichern sich EM-Tickets

In einem dramatischen Qualifikationssprint haben sich heute am 10.Spieltag der EM Quali Italien, Tschechien und Slowenien die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesichert. Während Italien in einem nervenaufreibenden Match gegen die Ukraine mit 0:0 gerade so durchkam, überzeugten Tschechien und Slowenien in ihren entscheidenden Spielen. Damit sind 20 der 21 möglichen EM-Teilnahmer aus der Quali-Gruppenphase bekannt, morgen kommt noch ein letztes Team dazu. Erst im März 2024 werden dann 12 Teams die letzten 3 EM-Teilnehmer ausspielen. Damit ist die EM-Quali beendet.

Italien zittert gegen Ukraine 0:0

Italiens Nervenkrieg in Leverkusen

Der amtierende Fußball-Europameister Italien erlebte in Leverkusen einen wahren Nervenkrieg gegen die Ukraine, welcher am Ende mit einem 0:0 glücklich ausging. Im BayArena-Stadion von Leverkusen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Squadra Azzurra bis zum Schlusspfiff um die Qualifikation bangen musste. Diese EM-Teilnahme bedeutet für Italien, das zuletzt bei den WM-Endrunden 2018 und 2022 nur Zuschauer war, eine Rückkehr auf die große europäische Bühne.

Überzeugende Siege für Tschechien und Slowenien

In der Gruppe E zeigte Tschechien gegen Moldau eine dominante Leistung und siegte klar mit 3:0 (1:0), während Slowenien in einer hart umkämpften Partie gegen Kasachstan mit 2:1 (1:0) die Oberhand behielt. Beide Teams demonstrierten taktische Reife und Durchsetzungskraft, wichtige Eigenschaften für das bevorstehende Turnier in Deutschland.

Ein Blick auf die EM-Teilnehmer

Mit diesen Siegen haben sich Italien, Tschechien und Slowenien als Gruppenzweite für die EM qualifiziert. Sie gesellen sich zu den bereits qualifizierten Teams, darunter auch Gastgeber Deutschland. Hier alle EM-Teilnehmer.

Die drei wichtigsten Fragen

Was bedeutet dieser Sieg für Italien?

Nachdem Italien bei den letzten zwei Weltmeisterschaften nur Zuschauer war, markiert diese Qualifikation eine bedeutende Rückkehr auf die internationale Fußballbühne. Das Unentschieden gegen die Ukraine unterstreicht die Fähigkeit des Teams, unter Druck zu bestehen und könnte ein Wendepunkt für die italienische Fußballnation sein.

Wie haben sich Tschechien und Slowenien in ihren Spielen hervorgetan?

Tschechien demonstrierte eine beeindruckende taktische Disziplin und Effizienz, besonders in Anbetracht der Abwesenheit ihres Starspielers Patrik Schick. Slowenien hingegen bewies seine Stärke durch eine kämpferische Leistung, angeführt von Bundesliga-Ass Benjamin Sesko, und zeigte damit, dass sie ernsthafte Konkurrenten bei der EM sein werden.