DAZN Fußball heute live: Länderspiele am Montag * WM 2022 Qualifikation: Übertragung, Uhrzeit, Ergebnisse

DAZN Fußball live heute ab 20:45 Uhr: Heute und morgen können sich die Fußballfans wieder auf einige Fußball Länderspiele freuen: Der letzte WM 2022 Qualifikationsspieltag steht an. Während Deutschland schon für die WM 2022 Endrunde qualifiziert ist, zittern einige anderen Teams in der UEFA European Qualifiers um einen der begehrten 13 Starterplätze als WM-Teilnehmer 2022. Alle Länderspiel kann man beim Streaminganbieter DAZN heute ab 20:45 Uhr sehen. Die ARD und das ZDF gehen ja schon lange leer aus und übertragen nur noch Freundschaftsspiele der deutschen Nationalelf. Wir sagen dir alles zu den Fernsehübertragungen der Länderspiele auf DAZN heute am Montag, 15.11. am 10.Spieltag der WM-Quali.

Alle WM 2022 Qualifikationsspiele heute live auf DAZN

Heute am 10. Spieltag der WM 2022 Qualifikation gibt es die entscheidenden Spiele in den Gruppen C, F und I. In den Gruppen C und I wird es spannend, während in Gruppe F bereits die ersten beiden Plätze mit Dänemark und Schottland vergeben sind sowie Österreich in den Playoffs sind über die Nations League. Heute gibt es die Länderspiele Schweiz gegen Bulgarien und Nordirland gegen Italien. Außerdem treffen Polen und Ungarn sowie San Marino und England aufeinander. WM-Teilnehmer Dänemark spielt gegen den Gruppenzweiten Schottland. Alle Gruppeninfins unten!

DAZN Livestream mit Vorteilen gegenüber Sky, ARD, ZDF & Eurosport

Wer allen Wm-Quali Spiele anschauen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abschließen. Das DAZN Abo kostet pro Jahr 149,99 EUR bzw. 14,99 EUR bei einer Monatsmitgliedschaft. Dabei kann man die DAZN Livestreams unterwegs auf Handy und Tablet anschauen sowie auf dem Smart TV zuhause im Wohnzimmer. Die Livestreams können auch auf versch. Geräten gleichzeitig angeschaut werden.

Dafür bekommt man in diesen Tagen allerhand internationalen Fußball auf DAZN geboten. Sehenswert sind auch die Highlights und Mitschnitte der letzten Spieltage.

WM 2022 Gruppe C – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe C liefern sich Italien und Schweiz ein Fernduell um Platz eins. Die Nationalmannschaften liegen punktgleich auf den ersten beiden Plätzen. Allerdings hat Italien den Vorteil des besseren Torverhältnisses. Italien hat ein Torverhältnis von +11 und Schweiz hat +9. Die Schweiz könnte also mit einem hohen Sieg heute an Italien vorbeigehen, selbst wenn die Italiener ihr Spiel gewinnen. Die beiden Länderspiele heute in Gruppe C sind Schweiz gegen Bulgarien und Nordirland gegen Italien.

WM 2022 Gruppe F – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe F stand Dänemark schon länger als WM-Teilnehmer fest. Dänemark hat bisher die makellose Ausbeute von 9 Siegen aus 9 Spielen. Nun fehlt Dänemark ein Sieg gegen Schottland für die perfekte WM-Qualifikation. Die maximale Ausbeute gelang seit 1982 nur drei Teams: Niederlande und Spanien gewannen in der WM 2010 Qualifikation alle Spiele, genauso wie Deutschland in der WM 2018 Qualifikation.

Die weiteren Spiele heute in Gruppe F sind Österreich gegen Republik Moldau und Israel gegen Färöer.

WM 2022 Gruppe I – DAZN live

In WM 2022 Quali-Gruppe I noch England und Polen die Chance auf die direkte WM-Qualifikation heute – Ungarn ist bereits zu weit abgeschlagen. Weiterhin stehen Polen und England als Gruppenerster und Gruppenzweiter fest. Polen hat einen Rückstand von 3 Punkten auf England, sodass heute ein Sieg gegen Ungarn alleine nicht ausreicht. England müsste in San Marino verlieren, damit Polen noch auf den ersten Platz kommt. Ein Sieg und die WM-Qualifikation für den haushohen Favoriten England ist heute nur noch Formsache.