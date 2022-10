BVBs Mats Hummels vor Comeback im DFB Trikot bei der WM 2022 in Katar?

Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels hat seine Erkältung überstanden und kehrt heute, am 8. Oktober 2022, gegen die Bayern beim deutschen Classico in den BVB-Kader zurück. Außerdem könnte Hummels bald sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern – er befindet sich im regelmäßigen Austausch mit Bundestrainer Hansi Flick. Auch Weltmeister Lukas Podolski und Ex-Bundestrainer Rudi Völler sprachen sich für ein Comeback im DFB Trikot in Katar bei der WM aus.



Unverzichtbarer Mats Hummels wieder im Team

Innenverteidiger Mats Hummels kehrt nach einer Erkältung wieder in den BVB-Kader zurück und könnte beim Top-Spiel gegen die Bayern wieder zum Einsatz kommen. Hummels ist beim BVB unverzichtbar, denn ohne ihn ist der BVB praktisch chancenlos.

Hummels verpasste das letzte Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln aufgrund einer Verletzung – und prompt verlor der BVB mit 3:2. Außerdem fehlte er bei der 3:0-Niederlage gegen RB Leipzig. Weiterhin wurde er bei der Last-Minute-Pleite gegen Bremen in der 64. Minute runtergenommen. Alle anderen Bundesligaspiele, wo Hummels 90 Minuten auf dem Platz stand, gewann der BVB.

Ist Oldie Hummels die Lösung für Flick WM-Innenverteidigung?

Mats Hummels ist in Top-Form und könnte nun auch sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Sein letztes Spiel war bei der EM 2021 im Achtelfinale – Bundestrainer Flick hat ihn bisher noch nicht wieder berücksichtigt.

Hummels berichtete letzte Woche der Bild vom Kontakt mit Bundestrainer Flick: „Wir sind in einem regelmäßigen Austausch und besprechen immer wieder, wie wir die Lage sehen.“ Zwar hat sich Flick bisher noch nicht zum Thema geäußert, aber er wird wohl auch erkannt haben, wie wichtig Hummels für den BVB ist.

Rüdiger, Schlotterbeck und Süle noch nicht in WM-Form

Bundestrainer Flick setzte in der Innenverteidigung meistens auf das Duo Süle (BVB) und Rüdiger (Real). Allerdings sind beide nach dem Wechsel zum neuen Verein im Sommer 2022 noch nicht in Top-Form. Dasselbe gilt für Schlotterbeck, der unter Flick als dritter Innenverteidiger aktiv war.

Mats Hummels kann nun bei seiner Rückkehr heute gegen Bayern (18:30 Uhr auf Sky) eine weitere gute Leistung zeigen und sich für die WM 2022 empfehlen. Nur ein deutscher Innenverteidiger hat im Kicker eine bessere Durchschnittsnote in dieser Bundesliga-Saison 2021/21: Matthias Ginter führt mit einer 2,75 vor Hummels mit einer 2,92.