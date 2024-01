Thomas Müller, langjähriger Spieler der deutschen Nationalmannschaft, hat sich positiv über ein mögliches Comeback von Toni Kroos für die Heim-EM geäußert. In einem Interview mit der Sport Bild betonte Müller die Qualitäten von Kroos und das Vertrauen in die Entscheidungen des Bundestrainers Julian Nagelsmann. Gleichzeitig mahnte er zu realistischen Erwartungen und betonte die Notwendigkeit, als Team an den Grenzen zu arbeiten. Schon mehr als einmal forderte man Kroos zur Rückkehr auf.

Müller und das Kroos-Comeback

Thomas Müller, der Routinier der deutschen Fußballnationalmannschaft, äußerte sich in einem Interview mit der Sport Bild sehr positiv über ein mögliches Comeback von Toni Kroos. Müller beschrieb Kroos als „absoluten Performer“, der genau wisse, was für Einzelspieler und das Team auf höchstem Niveau erforderlich ist. Trotz seiner offenen Unterstützung für Kroos betonte Müller auch sein Vertrauen in die Entscheidungen des Bundestrainers Julian Nagelsmann und dessen Team.

Meine Meinung zu Toni Kroos – immer gerne! Er ist ein absoluter Performer und weiß, welche Zutaten nötig sind, um als Einzelspieler sowie als Team auf höchstem Level zu bestehen Thomas Müller

Realistische Erwartungen und Teamgeist

Müller sprach sich klar für realistische Erwartungen im Vorfeld der Heim-EM aus. Er warnte davor, in der Vergangenheit zu schwelgen oder auf märchenhafte Erfolge zu hoffen. Stattdessen betonte er die Notwendigkeit, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen und das „Projekt Heim-EM“ gemeinsam in die richtige Richtung zu lenken. Müller betonte außerdem, dass für mehr Begeisterung Siege notwendig seien und dass der Gewinn des EM-Titels durchaus möglich sei.

Die Herausforderung für Deutschland

Müller rief zu Demut und Realismus im deutschen Fußball auf. Er betonte, dass Siege gegen Mannschaften wie Österreich oder Japan nicht als selbstverständlich angesehen werden sollten. Müller kritisierte, dass im deutschen Fußball der Sinn dafür verloren gegangen sei, in jedem Moment auf dem Spielfeld an die Grenzen zu gehen, und hob die Bedeutung von Einsatz und Willen hervor, um erfolgreich zu sein.

„Wird Kroos wirklich zurückkommen?“

Müller hat sich klar für ein Comeback von Kroos ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei Kroos selbst und dem Trainerteam um Julian Nagelsmann. Kroos‘ Erfahrung und Fähigkeiten wären zweifellos eine Bereicherung für das Team.

„Kann Deutschland die EM gewinnen?“

Müller bleibt selbstbewusst über die Chancen Deutschlands, den EM-Titel zu gewinnen. Er betont jedoch, dass dies eine Teamleistung erfordert, bei der jeder Spieler an seine Grenzen gehen muss. Mit realistischen Erwartungen und harter Arbeit ist ein Sieg möglich.

„Was ist die größte Herausforderung für die Mannschaft?“

Die größte Herausforderung liegt darin, die richtige Balance zwischen Selbstvertrauen und Realismus zu finden. Die Mannschaft muss sich auf ihre Stärken konzentrieren, gleichzeitig aber auch an ihren Schwächen arbeiten. Müller hebt hervor, dass es wichtig ist, in jedem Spiel vollen Einsatz zu zeigen.