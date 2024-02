BVB verliert, Nationalspieler Julian Brandt bedient…

In Dortmund herrscht Aufruhr: Julian Brandt, der Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund, legt nach der ersten Niederlage des Jahres gegen TSG Hoffenheim schonungslos den Finger in die Wunde. Mit einem klaren 2:3 (2:1) musste sich der BVB geschlagen geben, trotz einer früheren Führung und einem Spiel, das hätte gewonnen werden müssen. Brandt, bekannt für seine Direktheit, fasste den Abend mit deutlichen Worten zusammen: „Das war ein absoluter sinnloser Spielverlauf, das war total unnötig. Wir haben mit schlampigen Bällen einen Gegner wieder ins Leben geholt. Das ist Wahnsinn“. Die Hoffnungen, den Champions-League-Platz zu festigen, wurden jäh enttäuscht, während RB Leipzig dem BVB nun dicht auf den Fersen liegt.

Ein unnötiger Dämpfer im Champions-League-Rennen

Die Partie gegen Hoffenheim schien auf dem Papier eine machbare Aufgabe für Dortmund zu sein, doch die Realität auf dem Platz sprach eine andere Sprache. Trotz der Tore von Donyell Malen (21.) und Nico Schlotterbeck (25.), die eine scheinbar komfortable Pausenführung herausspielten, ließ der BVB den Sieg durch individuelle Fehler und nachlässiges Spiel aus den Händen gleiten. Maximilian Beier, mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit (61./64.), und Ihlas Bebou, der früh (2.) für Hoffenheim traf, machten die Dortmunder Niederlage perfekt.

Brandts Kritik und die Suche nach Konsequenz

Julian Brandt, dessen Frustration greifbar war, kritisierte vor allem die Entscheidungsfindung und das risikoreiche Spiel seines Teams. „Ich habe keinen Bock auf Niederlagen und Unentschieden. Wir müssen schleunigst gewinnen“, forderte er mit Nachdruck. Die Art und Weise, wie Dortmund den Vorsprung hergab und Hoffenheim wieder ins Spiel kommen ließ, deutet auf tiefgreifende Probleme hin, die Trainer Edin Terzic und sein Team in den kommenden Wochen angehen müssen.

Trainer Terzic unter Druck

Die Kritik an Edin Terzic, dem Mann an der Seitenlinie, dürfte nach diesem Spiel wieder lauter werden. Er selbst bemängelte die Defizite in der Defensive und die mangelhafte Absicherung seines Teams. „Es ist extrem frustrierend“, gab Terzic zu und wies darauf hin, dass sein Team es dem Gegner zu leicht gemacht habe, zurück ins Spiel zu finden.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bayer Leverkusen U S S S S > 23 19 4 0 59 16 43 61 2 Bayern München S S N N S > 23 17 2 4 63 26 37 53 3 VfB Stuttgart S S S S U > 23 15 2 6 52 29 23 47 4 Borussia Dortmund S U S U N > 23 11 8 4 46 30 16 41 5 RB Leipzig N S U S N > 23 12 4 7 49 30 19 40 Bundesliga 2023/2024

Dortmund muss dringend an der Defensivarbeit und der Entscheidungsfindung auf dem Platz arbeiten. Das Team muss lernen, Führungen zu managen und nicht durch nachlässiges Spiel den Gegner einzuladen. Ein klarer Fokus auf die Defensive und bessere Kommunikation auf dem Feld könnten Schlüssel zum Erfolg sein.

Julian Brandt zeigt nicht nur auf dem Platz Leistung, sondern übernimmt auch außerhalb Verantwortung durch klare Worte und Führung. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und entscheidende Pässe zu spielen, kombiniert mit seiner jetzt gezeigten Führungsstärke, könnten ihn tatsächlich zu dem Spieler machen, der den Unterschied ausmacht.

Trotz der Niederlage bleibt Dortmund im Rennen um die Champions-League-Plätze, doch der Druck ist enorm gestiegen. Die Mannschaft muss schnellstens zu ihrer Form zurückfinden und Konstanz in ihre Leistungen bringen. Jedes der verbleibenden Spiele wird nun zu einem entscheidenden Test ihrer Ambitionen.