Der 27-Jährige Deniz Undav hat mit seinem schnellen Tor nach nur 58 Sekunden im Spiel des VfB Stuttgart gegen Frankfurt einmal mehr auf sich aufmerksam gemacht. Der 27-jährige Stürmer, der bisher in England und Belgien seine Fußballschuhe schnürte, zeigt eine beeindruckende Form, die nun auch die Blicke des Bundestrainers Julian Nagelsmann auf sich zieht. Erst letztes war er zu Besuch im ZDF „Aktuellen Sportstudio“ und machte auf sich aufmerksam. Er ist derzeit der zweitbeste deutsche Stürmer mit sieben Treffern in der Bundesliga hinter Leroy Sané – ein Fall also für die Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann? Er könnte auch für die Türkei spielen. Fährt er sogar bis zur Fußball EM 2024?

Blitztor von Undav

Das Spiel war kaum angepfiffen, da zappelte der Ball bereits im Netz – ein Szenario, das für den VfB Stuttgart nicht hätte besser laufen können. Deniz Undav, bekannt für seine Schnelligkeit und Präzision, bestätigte seinen Ruf als treffsicherer Stürmer und brachte sein Team früh in Führung. Sein Marktwert liegt mittlerweile bei 10 Mio. EUR und kam zum Saisonstart aus England von Brighton & Hove Albion. Zum Ende der Saison müsste er wieder zurück.

Im Blickfeld des Bundestrainers

Nicht nur auf dem Platz macht Undav von sich reden. Seine Leistungen könnten bald auch international für Gesprächsstoff sorgen. Als Sohn türkischer Eltern steht ihm die Möglichkeit offen, für die Türkei oder Deutschland zu spielen. Seine Antwort auf die Frage nach einer möglichen Nominierung durch Julian Nagelsmann bleibt diplomatisch und zeigt seine Konzentration auf das Spiel: „Das muss man den Bundestrainer fragen.“ Sein Torjubel: Ein Anruf per Telefon – ob er den Bundestrainer anruft?

Eine Karriere im Aufschwung

Mit 27 Jahren und einer Karriere, die ihn bereits durch verschiedene Ligen Europas (Belgien und England) führte, beweist Undav, dass es nie zu spät ist, die Aufmerksamkeit der Fußballwelt auf sich zu ziehen. Sein Weg bis hierher war nicht immer einfach, doch seine Leistungen sprechen für sich.

Hat Undav das Potenzial für die deutsche Nationalmannschaft?

Deniz Undavs aktuelle Form lässt keinen Zweifel an seinem Potenzial für höhere Aufgaben. Seine Fähigkeit, Spiele zu entscheiden und Tore unter Druck zu erzielen, ist genau das, was eine Nationalmannschaft benötigt.

Aktuelle Torjägerliste der Bundesliga

