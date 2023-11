2 Neue und einige Rückkehrer

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt die Weichen für die kommenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei und Österreich sowie für die Fußball EM im eigenen Land. Heute Vormittag, pünktlich um 10 Uhr, verkündete der Coach via Pressemitteilung und Video auf dem YouTube-Kanal des DFB die Nationalelf und Reservisten für die bevorstehenden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich. Die Fußballnation blickt gespannt auf die Auswahl der Spieler, die in diesen bedeutenden Begegnungen das Deutschland Trikot tragen werden.

Nagelsmanns Weichenstellung für die anstehenden Länderspiele

Neu dabei: Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig und der Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei in Berlin und Österreich in Wien hat Julian Nagelsmann, der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, seinen Kader bekanntgegeben. Dieser umfasst 27 Spieler, darunter zwei Neuzugänge und drei Spieler, die nach einer Pause wieder zum Team stoßen. Die neuen Gesichter sind Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig und der Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen. Zurück im Team sind Felix Nmecha von Borussia Dortmund, Benjamin Henrichs, ebenfalls von RB Leipzig, und Serge Gnabry vom FC Bayern München. Allerdings wird Jamal Musiala, ein weiterer Spieler von Bayern München, aufgrund einer Muskelverletzung, die er sich kürzlich zugezogen hat, nicht teilnehmen können.

“Ich freue mich absolut auf diese beiden Spiele. Darauf, dass es emotional und laut wird. In Berlin werden auch viele türkische Fans im Stadion sein. Und gegen Österreich ist es ein Nachbarschaftsduell, ein Prestigeduell in einer wunderschönen Stadt und einem sehr geschichtsträchtigen Stadion. Auch in Wien wird es sicher eine außergewöhnliche Stimmung und ein bedeutendes Spiel für uns. Es sind zwei Tests, die wir nutzen wollen und die unter dem Vorzeichen Emotionalität stehen.” Julian Nagelsmann, Deutscher Bundestrainer

Hier der aktuelle DFB Kader 2023

Nagelsmanns Kaderwahl: Ein Blick auf die Taktik

Die Bekanntgabe des Kaders ist stets ein Indikator für die taktischen Überlegungen des Trainers. Mit den bevorstehenden Spielen in Berlin und Wien, welche jeweils live übertragen werden, steht Nagelsmann vor der Aufgabe, eine Mannschaft zu formieren, die sowohl auf dem Papier als auch auf dem Spielfeld überzeugt. Fans und Experten diskutieren bereits lebhaft über die Zusammensetzung des Teams und welche Spielphilosophie der Bundestrainer verfolgen wird. Musiala fällt verletzt aus, Manuel Neuer ist auch nicht dabei. Fraglich ist, wer als Debütanten dabei sein werden, z.b. Marvin Ducksch von Werder Bremen etwa?

Reiseweg der Nationalspieler: Von Frankfurt nach Wien

Die Nationalspieler werden ihre Reise am Montagvormittag nach Frankfurt am Main antreten. Dort beginnt die gemeinsame Vorbereitung auf die Spiele, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch im mentalen Bereich eine Herausforderung darstellen. Der Zeitplan ist straff: Nach dem Spiel in Berlin am 17. November geht es direkt weiter nach Wien, wo das Team am 20. November auf Österreich trifft. Diese Spiele sind mehr als nur Freundschaftsmatches; sie sind Gradmesser für die Entwicklung der Mannschaft unter Nagelsmanns Ägide.

Der Fußballbund hat die Informationsschicht für die Fans und Zuschauer sorgfältig geplant. Die Spiele sind wichtige Ereignisse im Kalender jedes Fußballfans, und die Spannung steigt, da die Mannschaftsaufstellungen oft Einblicke in zukünftige Wettkampfstrategien geben. Mit einem klaren Fokus auf die bevorstehenden Aufgaben wird die deutsche Nationalmannschaft unter Nagelsmanns Führung versuchen, auf internationaler Bühne zu glänzen.