Bis zu 11,96 Millionen Fans verfolgten den EM-Vorbereitungskracher gegen die Niederlande im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL – auch Dank der Ankündigung, dass das neue pinke EM-Trikot getragen wird. Deutschland gewann auch das 2.Länderspiel des Jahres – das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt dran und entfacht endlich EM-Euphorie.

Der Länderspiel-Klassiker auf RTL erreichte Rekordquoten seit 2019! Zum Höhepunkt schalteten bis zu 11,96 Millionen Fußballbegeisterte ein, um den nervenaufreibenden 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft im EM-Vorbereitungsspiel gegen die Niederlande zu sehen. Die Durchschnittszuschauerzahl der Übertragung aus Frankfurt lag bei 10,81 Millionen, was einem Marktanteil von beeindruckenden 41,0 Prozent entspricht. Somit wurde die höchste Zuschauerzahl für ein DFB-Länderspiel auf RTL seit März 2019 verzeichnet. Der Marktanteil übertraf sogar das Aufeinandertreffen von damals gegen die Niederlande. Besonders in den Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen (MA: 46,9%) und der 14- bis 49-Jährigen (MA: 53,7%) erzielte das Spiel herausragende Ergebnisse. Damit wurden die Werte des vorangegangenen Testspiels gegen Frankreich in Gesamtreichweite und allen angeführten Zielgruppen übertroffen.

Am 7. Juni steht das DFB-Team um 20:15 Uhr im letzten Test vor der Europameisterschaft zu Hause live auf RTL gegen Griechenland auf dem Platz.

Mit einem Tagesmarktanteil von außergewöhnlichen 17,7 Prozent bei den ab 3-Jährigen sowie 21,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 24,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich RTL am Dienstag deutlich gegenüber allen anderen Sendern durch.