TV Einschaltquote & Pressestimmen zum WM-Ausscheiden Deutschlands gegen Costa Rica

Die deutsche Fußballnationalmannschaft scheidet unglücklich wie schon 2018 aus der WM in Katar aus. Es ist das passiert, was hätte nicht passieren dürfen. Statt Märchen in der Wüste wurde es ein Alptraum für Fußballdeutschland und seine DFB Kicker. Erst das 1:2 gegen Japan im 1.Gruppenspiel, dann ein starkes Unentschieden gegen Spanien. Auch das 4:2 gegen Costa Rica reichte nicht mehr. Spanien verliert gegen Japan. Und vorwerfen können wir es den Spanier nicht verloren zu haben, schließlich siegten die Japaner auch gegen uns. Hätte Costa Rica nicht die Sensation im 2.Gruppenspiel geschafft gegen Japan zu gewinnen, wäre es gestern sowieso nicht zum Showdown gekommen. Große Ziele, große Enttäuschung. Wir haben geschaut, was die Presse schreibt. Hier die Stimmen zum WM Aus.

TV Einschaltquoten Deutschland gegen Costa Rica

Immerhin habe ein paar Leute die Katar-WM doch nicht boykottiert: Am Donnerstag beim Vorrunden-Kehraus gegen Costa Rica (4:2) verzeichnete das ARD mit 17,43 Millionen bei der Live-Übertragung eine Rekordquote für die WM in Katar. Der Marktanteil am Donnerstag belief sich auf 53,7 Prozent. “Das Ausscheiden der DFB-Elf aus dem Turnier ist natürlich frustrierend – ein Erreichen des Achtelfinales hätte durchaus noch einmal einen deutlichen Anschub für das Zuschauer-Interesse geben können”, resümierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Umfrage bei den Fans:

Zunächst die Stimmung bei den Fans. FanQ hat im Auftrag des SID über 1000 Fußballfans in Deutschland rund um das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft und die gesamte Gruppenphase der WM befragt. Mit dem Auftreten des Teams im Gruppenspiel gegen Costa Rica sind die Fans nicht gänzlich unzufrieden. 37,3 % fanden die Leistung am gestrigen Donnerstag „mittelmäßig“, 16,2 % „gut“ und 4,8 % sogar „sehr gut“. Zum Vergleich: Den Auftritt der Mannschaft gegen Japan zu Beginn des Turniers fanden 70,2 % der Befragten „schlecht“ bis „sehr schlecht“.

Die internationalen Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Italienische Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Gazzetta dello Sport: “Deutschland zu Hause, von Spanien verraten. Doch die Deutschen sind selbst schuld, denn der K.o. gegen Japan beim WM-Debüt kostete sie langfristig das Aus. Flicks Nationalmannschaft besiegte Costa Rica in einem ziemlich verrückten Match mit 4:2, aber es war ein sehr bitterer Erfolg.”

Die italienische Gazzetta dello Sport hatte dagegen etwas Mitleid: Die Flick-Elf sei “von Spanien verraten” worden. Das Land des Weltmeisters von 2010 bedankte sich: “Danke, Senor Havertz. Die Tore des deutschen Stürmers brachten uns ins Achtelfinale.” Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

Tuttosport: “Wunder in Katar: Japan erobert den ersten Platz und verurteilt Deutschland. Das Abenteuer von Flicks Mannschaft geht auf eklatante Weise trotz eines verdienten Siegs gegen Costa Rica zu Ende.”

Corriere della Sera: “Die WM in Katar ist ein epochales Desaster für die deutsche Mannschaft. Das Mythos der Deutschen, die nie aufgeben und bis zur letzten Sekunde kämpfen, ist zusammengebrochen, weil sich der Fußball geändert hat, und niemand kann es besser beurteilen als wir Italiener. Alte Helden wie Neuer und Müller sind die Hauptverantwortlichen dieser Pleite.”

La Repubblica “Sayonara Deutschland! Das Drama ist enorm. Die Deutschen siegen 4:2 gegen Costa Rica, können aber nichts tun, um ihr Schicksal zu ändern. Herr Flick ist wie ein Schiffskapitän, der seine Crew ausgesucht hat, ohne begriffen zu haben, dass die Wetterbedingungen jetzt nicht mehr dieselben sind.”

“Ein Erdbeben erschüttert den Planeten Fußball.” Der deutsche “Albtraumabend” in Katar sorgt in der Welt für Schlagzeilen – und gibt Anlass zu Häme. “Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen”, schrieb der Standard in Österreich.

Englische Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Sun: “See Ger Later – Herzschmerz für die Deutschen, als sie nach einem umstrittenen Sieg Japans WIEDER in der Gruppenphase ausgeschieden sind.”

Daily Mail: “Sie glauben, es ist vorbei … aber ist es NICHT! Die deutschen Herzen brechen, als sie aus der WM fliegen, nachdem Japans Tor gegen Spanien gegeben wurde – der Ball blieb minimal im Spiel.”

Guardian: “Deutschland ist trotz wildem 4:2-Sieg gegen Costa Rica aus der WM ausgeschieden.”

The Athletic: “Ein souveräner Sieg ist kein Trost für einen weiteren dunklen Tag in der Geschichte des deutschen Fußballs.”

Französische Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

L’Equipe: “Deutschland erlebt einen weiteren Albtraumabend bei der Weltmeisterschaft. Nach dem Anpfiff war es nicht mehr Herr seines Schicksals.”

Le Monde: “Ein Erdbeben erschüttert den Planeten Fußball. Wie schon 2018 scheitert Deutschland in der WM-Vorrunde.”

Le Figaro: “Japan setzt Deutschland in den Flieger nach Hause. Der Schlusspfiff zerreißt die letzte Hoffnung.”

Spanische Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Marca: “Deutschland mit allen Ehren auf der Straße. Gracias Deutschland! ‘Danke’ Senor Havertz! Wieder ein historisches Drama: Wieder ein Fleck, wieder ein Drama, wieder eine schwarze Seite in der Geschichte des deutschen Fußballs. Die zweite Blamage in Folge. Das ist für eine Nationalmannschaft mit vier WM-Titeln schwer zu verdauen. Was schlecht beginnt endet noch schlimmer. Die unerwartete Niederlage gegen Japan wurde am Ende zur verdammten Falle für Flicks Mannschaft bei der WM. Deutschland sagt adios bei der WM.”

AS: “DANKE! Spanien war drei Minuten lang bei der WM weg vom Fenster. Havertz rettet Spanien, aber Deutschland sagt adios zur WM. Flicks Spieler erfüllten ihre Aufgabe in einem Wahnsinnsspiel, aber sie starben weil Spaniens Unterstützung nicht kam. Deutschland wird noch lange von Keylor Navas und Tanaka träumen…”

Sport: “Der Albtraum Deutschlands ist wieder lebendig geworden: Deutschland, das große Deutschland, der stolze viermalige Weltmeister, verlässt Katar nach der Vorrunde. Deutschland erlebt wieder die gleiche Erfahrung wie vor vier Jahren in Russland.”

El Mundo Deportivo: “Gracias, Deutschland. Deutschland wiederholt in Katar das Debakel von Russland 2018. Deutschland sagt wieder adios bei einer Gruppenphase einer WM obwohl das Spiel gegen Costa Rica gedreht wurde welches zwischendurch sogar für das Achtelfinale qualifiziert war.”

Schweizer Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Blick: “Zum zweiten Mal in Folge – Deutschland scheitert sensationell in der Gruppenphase.”

Österreichische Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Standard: “Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Das DFB-Team schlug Costa Rica in einer unterhaltsamen Partie 4:2, wurde aber zum Opfer des japanischen 2:1-Sieges gegen Spanien und beendet die Gruppenphase als Dritter.”

Kurier: “Wer bei diesem Finale in Gruppe E keinen erhöhten Pulsschlag hatte, den kann wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Deutschland schlug in einem dramatischen Spiel Costa Rica 4:2 und muss dennoch die Heimreise antreten.”

Kronen Zeitung: “4:2-Sieg zu wenig! Deutschland tritt Heimreise an.”

Niederländische Pressestimmen zum WM Aus von Deutschland

Algemeen Dagblad: “Debakel für Deutschland, Mannschaft nach sensationellem Ende muss nach der Gruppenphase wieder nach Hause. Deutschland, das einst so mächtige Fußballland, ist bei der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal hintereinander mit einem schmachvollen Aus konfrontiert worden. Total verrückt war der Abend und beim Aufstellen der Bilanz flogen die Deutschen trotz eines 4:2-Sieges über Costa Rica raus.”

Trouw: “Deutschland ist ausgeschieden nach einer vollkommen verrückten halben Stunde. Unglaublich, aber wirklich wahr. Das Ende der Gruppe E der Weltmeisterschaft war so wie es eigentlich nur in einem amerikanischen Hollywoodfilm vorstellbar war. Deutschland, Spanien, Japan und Costa Rica waren am Donnerstagabend alle einmal in bestimmten Zeitphasen virtuell qualifiziert. Aber nach Costa Rica-Deutschland (2:4) und Japan-Spanien (2:1) konnten Spanien und Japan jubeln. Deutschland scheidet durch die Tordifferenz überraschend aus.”

NRC: “Status, Geschichte, die Ordnung im Weltfußball – das zählte eben mal nicht: Deutschland ist raus bei der WM. Nach einem ungewöhnlichen Fußballabend, voll von Situationsveränderungen, muss Deutschland die Weltmeisterschaft in Katar verlassen. Japans Überraschungsmannschaft, die auch Spanien hinter sich lässt, ist für diese Überraschung verantwortlich, an einem der erinnerungsreichsten Tage in der WM-Geschichte.”

Voetbal International: “Deutschland erreicht beispiellosen Tiefpunkt in seiner reichen WM-Geschichte. Noch nie in der WM-Geschichte wurde Deutschland auf zwei Endturnieren hintereinander in der Gruppenphase ausgeschaltet. Bis Donnerstagabend. Der viermalige Weltmeister strandete vier Jahre nach dem WM-Debakel von 2018 wieder in der ersten Runde.”

SID cp nt rd