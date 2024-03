Jeremie Frimpong und Alejandro Grimaldo, die dynamischen Flügelspieler von Bayer Leverkusen, ziehen gegenwärtig viel Aufmerksamkeit auf sich. Mit einer beeindruckenden Anzahl von Toren und Assists spielen sich die beiden in den Fokus und zeigen sich als wesentliche Säulen für das Team im nationalen sowie internationalen Wettbewerb. Ihre Leistungen könnten darauf hindeuten, dass sie eine der stärksten Flügelkombinationen in Europa sind. Frimpong spielt für die Nationalmannschaft der Niederlande und hatte am 13.10.2023 im Alter von knapp 23 Jahren sein Debüt, Alejandro Grimaldo spielt für Spanien und hatte im Alter von 28 Jahren sein Debüt.

Im Hinblick auf das heute bevorstehende Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Qarabag haben die Spieler ihr Können und ihre gute Form unter Beweis gestellt. Die Teamkollegen und Beobachter der Liga, darunter auch Nationalspieler Jonathan Tah, äußern sich beeindruckt von der Saisonleistung der beiden. Mit viel Selbstvertrauen und technischem Geschick sind Frimpong und Grimaldo bereit, ihre hervorragenden Leistungen auch auf europäischer Ebene zu zeigen.

Frimpong und Grimaldo: Tore am laufenden Band

Frimpong und Grimaldo zeichnen sich besonders durch ihre Offensivleistung aus und waren Schlüsselfiguren beim jüngsten 2:0 Derbysieg gegen Köln. Ihre Torquote übertrifft sogar die Gesamtausbeute des rheinischen Rivalen und lässt das Fehlen eines zentralen Stürmers bei Bayer 2024 in den Hintergrund treten.

Grimaldo, der Linksaußen, wechselte ablösefrei von Benfica Lissabon und steht bei Real Madrid hoch im Kurs. In seinem ersten Jahr bei Bayer hat sich der Spanier mit elf Toren und elf Assists in 33 Spielen schnell als Topscorer etabliert. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, und bereits im Oktober glänzte er mit einer herausragenden Leistung gegen einen Gegner aus Aserbaidschan mit zwei Toren und einem Assist.

Diese beeindruckende Bilanz untermauert Grimaldos Stellenwert und die Substanz der Offensivarbeit bei Bayer, die sich sowohl in der Bundesliga, dem DFB-Pokal als auch in der Europa League positiv bemerkbar macht.

Daten von Jeremie Frimpong

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 26 - Per Game In Startaufstellung 23 0.9 Per Game Minuten 1914 73.6 Per Game Tore 9 0.3 Per Game Assists 6 0.2 Per Game Bundesliga 2023/2024 23 22 1 1777′ 5 0 0 8 (0) 6 0 Europa League 2023/2024 3 1 2 137′ 0 0 0 1 (0) 0 0 Gesamt: 26 23 3 1914′ 5 0 0 9 (0) 6 0

Daten von Alejandro Grimaldo

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 29 - Per Game In Startaufstellung 27 0.9 Per Game Minuten 2466 85.0 Per Game Tore 11 0.4 Per Game Assists 9 0.3 Per Game Bundesliga 2023/2024 24 24 0 2155′ 1 0 0 9 (0) 9 0 Europa League 2023/2024 5 3 2 311′ 1 0 0 2 (0) 0 0 Gesamt: 29 27 2 2466′ 2 0 0 11 (0) 9 0

Alonso mit viel Lob

Im Herzen der Mannschaft zeigt sich Alonso begeistert von der Qualität und dem Einfluss eines speziellen Spielers. Er betont, dass dieser Spieler nicht nur auf dem Platz hervorragend sei, sondern auch eine Inspiration für die jüngeren Teammitglieder darstelle. Ein junger Spieler, der ins Rampenlicht tritt, ist Frimpong. Mit seiner beeindruckenden Bilanz von zehn Toren und zehn Vorlagen in 30 Spielen ist er eine Schlüsselfigur im Team.

Trotz Interessensbekundungen anderer großer Clubs ist Frimpong noch bis 2028 an seinen aktuellen Verein gebunden. Seine Ausstiegsklausel im Sommer wird auf 40 bis 45 Millionen geschätzt. Über seine Spielweise sagte ein Mitspieler, dass Frimpong seine Stärken in der Zielstrebigkeit habe.

Ein weiterer talentierter Spieler, Grimaldo, wird für seine technischen Fähigkeiten und sein intelligentes Positionsspiel als linksorientierter Spieler gelobt. Die Frage nach der Stellung Bayers in Europa beantwortet Alonso mit Bescheidenheit, indem er die Wichtigkeit der Spieler für das Team hervorhebt, ohne sich auf Vergleiche einzulassen.