Der Kampf um den „Goldenen Schuh“ ist jedes Jahr aufs Neue ein spannender Wettbewerb unter Europas Fußballélite. Die Trophäe, die den erfolgreichsten Torschützen des Kontinents auszeichnet, könnte in dieser Saison an Harry Kane gehen, der seine Ziele mit Akribie verfolgt und beim FC Bayern München für Furore sorgt. Seit mehr als fünf Jahrzehnten ehrt dieser Award die Präzision und das Können der besten Angreifer und hat bereits legendäre Fußballer zu Siegern gekürt.

Harry Kane, der seinen Weg von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gefunden hat, überzeugt mit beeindruckenden Leistungen in seiner ersten Saison in der Bundesliga. Mit bereits 27 Toren in 23 Spielen demonstriert er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und untermauert seine Ansprüche auf den Titel. Sollte er am Ende die begehrte Auszeichnung erhalten, reiht er sich damit in die Geschichte ein und folgt zwei anderen Bundesliga-Spielern, die diese Auszeichnung für sich beanspruchen konnten.

Gleich zwei Bundesliga-Profis vorne dabei

Im Kampf um den begehrten Goldenen Schuh sind zwei Bundesliga-Spieler derzeit in den Top 10 positioniert. Harry Kane führt die Liste als Spitzenreiter an, gefolgt von Lautaro Martínez und Kylian Mbappé. Aus der Bundesliga machen Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart und Loïs Openda von RB Leipzig von sich reden. Guirassy, mit 18 Toren gleichauf auf dem vierten Rang, und Openda mit 16 Toren sind beide stark im Rennen vertreten. Ihr Ziel ist es, Erling Haaland zu folgen, der in der vorherigen Saison für Manchester City mit 36 Toren den Titel des Torschützenkönigs errang.

Das sind die Top 10 Torjäger

Die Top-10 im „Goldener Schuh“-Ranking

Harry Kane (FC Bayern), 54 Punkte, 27 Tore, Faktor 2 Lautaro Martínez (Inter Mailand), 44 Punkte, 22 Tore, Faktor 2 Kylian Mbappé (Paris St. Germain), 42 Punkte, 21 Tore, Faktor 2 Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), 36 Punkte, 18 Tore, Faktor 2 Amahl Pellegrino (FC Bodö/Glimt), 36 Punkte, 24 Tore, Faktor 1,5 Erling Haaland (Manchester City), 34 Punkte, 17 Tore, Faktor 2 Kevin Denkey (Cercle Brügge), 33 Punkte, 22 Tore, Faktor 1,5 Luuk de Jong (PSV Eindhoven), 33 Punkte, 22 Tore, Faktor 1,5 Loïs Openda (RB Leipzig), 32 Punkte, 16 Tore, Faktor 2 Jude Bellingham (Real Madrid), 32 Punkte, 16 Tore, Faktor 2

Wichtig ist zu erwähnen, dass Tore von Spielern aus den Top-5-Ligen durch einen Faktor von 2 verstärkt werden, während Tore aus den Ligen auf Platz 6 bis 22 mit einem Faktor von 1,5 verrechnet werden.