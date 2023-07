ARD Fußball TV Übertragung * 2:3 * Testspiel der Frauen Nationalmannschaft Deutschland gegen Sambia

Heute Abend kommt es zur Generalprobe vor der Fußball Frauen WM 2023. Das letzte Länderspiel der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft gegen den WM-Teilnehmer Sambia steht heute Abend um 20:30 Uhr an. Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gab den Spielerinnen am Tag vor der Match frei, diese vergnügten sich ohne die Trainerin Padel-Tennis, Gesellschaftsspiele und Pizza und bekamen zudem Besuch von den zwei Spielerinnen Giulia Gwinn und Linda Dallmann, die verletzt zu Hause bleiben müssen. Das Länderspiel wird heute ab 20:30 Uhr live in der ARD gezeigt, ab 20:15 Uhr geht die TV-Übertragung heute los. Hier gibt es die deutsche Aufstellung der Frauen.



Update 22 Uhr: Nach 90+10 Minuten verliert Deutschland mit 2:3. Generalprobe misslungen!

Nach der Einigung mit der FIFA zeigt die ARD heute Abend das letzten Testspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live im Free-TV. “Wir wollen ein gutes Gefühl aufsaugen”, sagte Nationalspielerin Klara Bühl vor dem finalen WM-Test am Freitagabend in Fürth. “Das Spiel ist enorm wichtig, weil wir uns einspielen können und aufgezeigt bekommen, woran wir noch arbeiten können.” Nach dem mühsamen 2:1 Sieg gegen den WM-Teilnehmer Vietnam vor zwei Wochen ist dies auch nötig, bevor die Motivation vor dem Abflug nach Down Under doch wieder verschmindet.

Um 20:15 Uhr geht es los, Claus Lufen wird mit ARD-Expertin und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer auf das Spiel einstimmen. Der Anpfiff wird um 20:30 Uhr sein. Die ARD zeigt das Spiel dann auch in der ARD Mediathek bzw im ARD Livestream.

Aufstellung heute gegen Sambia

WM-Test gegen Sambia: So könnte Deutschland spielen

Im 4-3-2-1 System wird die Bundestrainerin spielen lassen und ihre beste Elf auflaufen lässt. Im Tor wird Merle Frohm stehen, davor wird die Viererkette mit Rauch, Hegerin, Hendrich und Kleinherne agieren. Im zentralen Mittelfeld werden Däbritz, Oberdorf, Magull die Fäden ziehen. Mit Huth und Bühl auf den Außenbahnen soll Alexandra Popp für Tore sorgen.

Aufstellung heute So könnte Deutschland heute spielen: Frohms – Kleinherne, Hendrich, Hegering, Rauch – Däbritz, Oberdorf, Magull – Huth, Popp, Bühl

Fragen und Antworten

Wie sieht der Ablauf des Länderspiels der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft gegen Sambia heute Abend aus?

Die TV-Übertragung des Länderspiels der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft gegen Sambia beginnt heute Abend um 20:15 Uhr, mit einem Auftaktgespräch zwischen Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer. Das eigentliche Spiel startet um 20:30 Uhr. Es wird live in der ARD sowie online in der ARD Mediathek bzw. im ARD Livestream ausgestrahlt.

Wer sind die zwei Spielerinnen, die aufgrund von Verletzungen nicht am Spiel teilnehmen können?

Die beiden Spielerinnen, die aufgrund von Verletzungen nicht am Spiel teilnehmen können, sind Giulia Gwinn und Linda Dallmann. Sie besuchten ihre Mannschaftskolleginnen am Tag vor dem Spiel, an dem die Trainerin den Spielerinnen einen freien Tag gewährt hatte.

Was ist das Ziel der deutschen Mannschaft in diesem Länderspiel gegen Sambia?

Dieses Länderspiel dient als Generalprobe für die Fußball Frauen WM 2023 und ist ein wichtiger Moment für die deutsche Mannschaft, sich aufeinander einzuspielen und mögliche Schwachpunkte zu identifizieren, an denen noch gearbeitet werden muss. Nach einem mühsamen 2:1 Sieg gegen den WM-Teilnehmer Vietnam vor zwei Wochen ist dies besonders wichtig, um die Motivation aufrecht zu erhalten und gut vorbereitet in die WM zu starten.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft für das Spiel gegen Sambia aus?

Für das Spiel gegen Sambia wird die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Mannschaft voraussichtlich im 4-3-2-1 System aufstellen. Im Tor wird Merle Frohms stehen, davor wird die Viererkette mit Rauch, Hegering, Hendrich und Kleinherne agieren. Im zentralen Mittelfeld werden Däbritz, Oberdorf, Magull die Fäden ziehen. Mit Huth und Bühl auf den Außenbahnen soll Alexandra Popp für Tore sorgen.

Werden alle Spiele der Fußball Frauen WM 2023 im Fernsehen übertragen?

Ja, alle Spiele der Fußball Frauen WM 2023 werden im Fernsehen übertragen. Die Sender ARD und ZDF haben sich mit der FIFA geeinigt und werden die Spiele live im Free-TV zeigen.