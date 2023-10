Aktuelle FIFA-Weltrangliste: Deutschland nur noch Nr.16 – Freundschaftsspiele als Nachteil

FIFA-Weltrangliste: Aktuelle Platzierungen und Veränderungen

Trotz anständiger Spielergebnisse hat Deutschland in der aktuellen FIFA-Weltrangliste nach einem 3:1 Sieg gegen die USA und einem 2:2 gegen Mexiko einen Platz verloren. Uruguay konnte Deutschland nach einem Sieg gegen Brasilien in der WM-Qualifikation und einem Unentschieden gegen Kolumbien überholen. Hierbei ist zu beachten, dass Pflichtspiele in der Rangberechnung stärker gewichtet werden als Freundschaftsspiele. Außerdem beeinflusst die Stärke des Gegners das Ergebnis, wobei Brasilien als Dritter der Rangliste mehr Punkte einbringt als die USA auf Platz 11. Deutschland spielt im Gegensatz zu den anderen europäischen Nationalmannschaften keine EM-Qualifikation und sammelt auch deshalb weniger Punkte.

Deutschland nur noch Platz 16 in der FIFA Weltrangliste

Von Platz 15 ging es nochmals einen Platz nach hinten, Deutschland ist nun nur noch Platz 16 in der Fußball-Welt. Angeführt wird die Liste weiterhin von Weltmeister Argentinien vor Vize Frankreich, Brasilien und England.

Die wichtigsten Veränderungen im Ranking

Der größte Verlierer im vergangenen Monat war Kroatien, das 36 Punkte verlor und von Platz sechs auf zehn zurückfiel. Sie verloren ihre EM-Qualifikationsspiele gegen die Türkei und Wales. Auf der anderen Seite konnte Spanien von Platz zehn auf Platz acht aufsteigen und sowohl Kroatien als auch Italien überholen. An der Spitze der Weltrangliste blieben die Positionen mit Argentinien, Frankreich, Brasilien, England und Belgien unverändert.

Übersicht der FIFA-Weltrangliste (Oktober 2023)