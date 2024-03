In genau 100 Tagen beginnt das Fußball-Großereignis des Jahres – die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Mit Spannung erwarten Fans das sportliche Highlight, das vom 14. Juni bis zum 14. Juli auf deutschem Boden in zehn Stadien stattfindet. Zum zweiten Mal nach 1988 hat Deutschland die Ehre, die EM auszurichten. Als Titelverteidiger tritt Italien an, während die deutsche Mannschaft mit einem Mix aus Hoffnung und Skepsis in das Turnier startet. Die EM verspricht nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch eine Zeit der Begeisterung und des gemeinschaftlichen Miteinanders unter dem Motto „United by Football – Vereint im Herzen Europas“. Hier einige Fragen zur kommenden Fußball EM 2024.

Stehen alle 24 EM-Teilnehmer fest?

Noch sind nicht alle Teilnehmer der Endrunde bekannt. Mit 21 von 24 Teams bereits qualifiziert, bleiben die Plätze hart umkämpft. Polen, Wales und andere Nationen haben noch die Chance, sich in den Play-offs Ende März für das prestigeträchtige Turnier zu qualifizieren. Fans und Teams blicken gespannt auf diese entscheidenden Spiele, die das Teilnehmerfeld komplettieren werden.

Wie sieht der EM 2024 Turniermodus aus?

Ein bewährtes Turnierformat erwartet die Teams und Fans: 24 Teams spielen in sechs Vierergruppen – Die ersten zwei Nationalmannschaften jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten steigen ins Achtelfinale auf. Deutschland bietet mit zehn Stadien in verschiedenen Städten eine breite Bühne für die Spiele. Das EM-Eröffnungsspiel findet in München statt am 14.06.2024, Berlin krönt den Europameister 2024 im Finale am 14.Juli 2024. Die Anstoßzeiten 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr sind so gelegt, dass Fans keine Minute der Action verpassen müssen.

Gibt es noch EM-Tickets?

Mit bereits 2,2 Millionen verkauften EM 2024 Tickets steigt die Spannung, wie und wann die UEFA die restlichen Eintrittskarten freigibt. Nach dem Em-Playoffs kommen die drei Länder zum Zuge, die sich nue qualifiziert haben. Vor und während der EM gibt es dann eine Ticketbörse der UEFA. Auch auf dem Zweitmarkt wird man Tickets bekommen.

Wie bereitet sich Deutschland auf die erwartete Verkehrsdichte vor?

Die Organisatoren nehmen die Herausforderung ernst und haben Maßnahmen ergriffen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Partnerschaft mit der Deutschen Bahn zielt darauf ab, die Mobilität für Fans zu erleichtern und gleichzeitig die Belastung für das Verkehrssystem zu minimieren. Mit günstigen Fernreisetickets und den Spieltickets, die als Fahrkarten im Nahverkehr gelten, sind die Weichen für ein fanfreundliches Erlebnis gestellt.

Wie sieht es mit der Sicherheit aus bei der EM 2024?

Die EM 2024 steht nicht nur im Zeichen des Sports. Sicherheitsbedenken und das Streben nach einer nachhaltigen Veranstaltung rücken ebenso in den Vordergrund. Die Organisatoren sind auf alles vorbereitet, von der Cybersicherheit bis hin zur Unwetterprävention, und setzen auf die Unterstützung durch freiwillige Helfer.

Wie stehen die Chancen, dass Deutschland Europameister wird?

Die deutsche Mannschaft geht mit gemischten Gefühlen in das Turnier. Nach einigen enttäuschenden Auftritten in der Vergangenheit liegt die Hoffnung auf Trainer Julian Nagelsmann, der frischen Wind in das Team bringen soll. Die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande im März 2024 werden wichtige Indikatoren für die Stärke der Mannschaft sein. Es bleibt abzuwarten, ob das Team die Erwartungen erfüllen und weit im Turnier kommen kann. In der Vorrunde warten Schottland, Ungarn und die Schweiz – eine durchaus machbare EM-Vorrundengruppe.

Datum Uhrzeit, TV Team 1 Erg. Team 2 Spielort 14.06.2024 21:00, ZDF 🇩🇪 GER -:- 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO Munich Football Arena 19.06.2024 18:00, ARD 🇩🇪 GER -:- 🇭🇺 UNG Mercedes-Benz-Arena Stuttgart 23.06.2024 21:00, ARD 🇨🇭 CH -:- 🇩🇪 GER Frankfurt Arena 29.06.2024 18:00 Sieger Gruppe A -:- Zweiter Gruppe C BVB Stadion Dortmund 30.06.2024 18:00 Sieger Gruppe B -:- Dritter Gruppe A/D/E/F Cologne Stadium 30.06.2024 21:00 Sieger Gruppe C -:- Dritter Gruppe D/E/F Arena AufSchalke 01.07.2024 18:00 Sieger Gruppe F -:- Dritter Gruppe A/B/C Frankfurt Arena 02.07.2024 18:00 Sieger Gruppe E -:- Dritter Gruppe A/B/C/D Munich Football Arena 02.07.2024 21:00 Sieger Gruppe D -:- Zweiter Gruppe F Leipzig Stadium 05.07.2024 18:00 Sieger AF 3 -:- Sieger AF 1 Stuttgart Arena 05.07.2024 21:00 Sieger AF 5 -:- Sieger AF 6 Volksparkstadion Hamburg 06.07.2024 18:00 Sieger AF 7 -:- Sieger AF 8 Olympiastadion Berlin 06.07.2024 21:00 Sieger AF 4 -:- Sieger AF 2 Düsseldorf Arena 09.07.2024 21:00 Sieger VF 1 -:- Sieger VF 2 Munich Football Arena 10.07.2024 21:00 Sieger VF 3 -:- Sieger VF 4 BVB Stadion Dortmund 14.07.2024 21:00, ARD Sieger HF 1 -:- Sieger HF 2 Olympiastadion Berlin