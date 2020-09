ZDF Livestream: Champions League heute: Wo läuft das Finale?

Heute Abend ab 21 Uhr findet das Finale der Champions League 2020 statt. Der FC Bayern München kann mit seinem Überraschungstrainer Hansi Flick heute Geschichte schreiben und der erste deutsche Verein werden, der das Triple (also Deutscher Meister, Deutscher Pokalsieger und Champions League Sieger) zum zweiten Mal gewinnt. Doch der Gegner ist kein Geringerer als Paris St. Germain, die teure Fußballtruppe rund um den Brasilianer Neymar und den französischen Weltmeister Kylian Mbappé, trainiert vom deutschen Trainer Thomas Tuchel. Fußballfans können sich in Deutschland freuen, denn das Spiel wird im Free-TV im ZDF übertragen. Daneben senden noch Sky und DAZN im Internet als Livestream den Knaller. Los geht die Übertragung um 20:15 Uhr im ZDF, der Anstoß ist um 21 Uhr aus Lissabon in Portugal. Der Sieger wird dann allerdings vor leeren Tribünen den Champions League Pokal in Empfang nehmen – ein Geisterspiel wegen Corona.

Flick oder Tuchel – wer wird sich die Krone aufsetzen?

Nachdem die Bayern den FC Barcelona mit 8:2 überrumpelten und die Tuchel-Elf die Red Bulls aus Leipzig mit 3:0 nach hause schossen, kommt es heute Abend zum großen Finale zwischen zwei übermäßigen Gegner. Letztes Jahr wurde Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool Champions League Sieger – dieses Jahr wird es wieder ein deutscher Trainer sein! Hansi Flick wurde eigentlich nur als Notnagel beim FC Bayern angeheuert, der eigentlich Tuchel haben wollte. Dieser entschied sich dann für Paris, lernte schnell französisch und holte den Meistertitel und Pokal. Heute Abend könnte er sich auch die internationale Krone aufsetzen. Doch das wird schwer, denn der FC BAyern gilt als leichter Favorit.

Wer gewinnt das Champions League Finale?

Beide Teams sind unumstritten die Corona-Könige im europäischen Fußball. Die Pause nach der Bundesliga und dem Saison-Aus in Frankreich halfen beide fit zu werden bzw. zu bleiben. Andere Favoriten aus weiteren Ländern wie Real Madrid, FC Liverpool oder Juventus Turin mussten sich verabschieden. Beide Teams haben wahre Tormaschinen in ihren Reihen: Die Bayern sind bestens aufgestellt mit Lewandowski, Müller und Gnabry. Bei den Parisern wirbeln Neymar und Mbappé, dazu der Argentinier di Maria im Sturm. Da heisst es die Pässe unterbinden, an den Ball kommen werden sie dennoch. Bessere Offensiven gibt es derzeit in keinem anderem Team.

Beide Trainer agieren sehr taktisch, auch wenn man dies nicht gedacht hätte von Trainern, die eher im Schatten von anderen standen. Tuchel formte ein Team aus Einzelspielern, Diven und Egoisten. Flick war Notlösung und stellt sich nun als Glücksgriff von Hoeneß, Rummenigge und Kahn heraus.

Das Spiel wird ausgeglichen sein. Die Wettanbieter sehen den FC Bayern als Favoriten an. Beim Sportwettenanbieter Bwin gibt es eine Quote von 2 auf die Bayern und 3,2 auf Paris.

ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV

Das öffentlich-rechtliche ZDF überträgt das UEFA-Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am Sonntag, 23. August 2020, ab 20:15 Uhr im Livestream und im TV live aus Lissabon. Anstoß ist um 21 Uhr der Kommentator wird Béla Réthy sein. Man kann das Finale auch in der ZDFmediathek-App auf dem Smartphone, Tablet-PC, oder Smart-TV live verfolgen. Moderator Jochen Breyer begrüßt als Gesprächsgast den ehemaligen National- und Bayern-Spieler Sandro Wagner.

Auch Sky und DAZN zeigen den Knaller heute Abend

Wer unterwegs ist oder gar keinen Fernseher hat, der kann den Fußballknaller heute Abend auch im Internet streamen: Sky zeigt das Spiel ebenso wie DAZN. Bei letzterem Dienst ist das Spieöl sogar kostenlos wenn man sich für einen kostenlose Probemonat anmeldet.