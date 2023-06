ZDF Fußball heute Übertragung – Wer überträgt heute das Champions League Finale?

Update: Manchester City gewinnt verdient mit 1:0!

Das UEFA Champions League Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand wird heute, den 10. Juni 2023, im Atatürk Olympiastadion in Istanbul ausgetragen. Die ZDF Übertragung mit Kommentatorin Claudia Neumann und Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer startet um 20:20 Uhr. Es ist das Finale einer langen internationalen Saison, bei dem beide Teams ihren ersten bzw. zweiten Titel in der Königsklasse erringen können.

Zum Liveticker ab 20:45 Uhr.

Kurz vor Ende führt Manchester City mit 1:0.

ZDF-TV Übertragung ab 20:20 Uhr

Die ZDF-Übertragung des UEFA Champions League Finales startet um 20:20 Uhr. Zuschauer können sich auf eine gründliche Analyse und Berichterstattung freuen. Jochen Breyer moderiert die Sendung, wobei die Fußball-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer die Zuschauer durch den Abend führen. Claudia Neumann wird das Spiel kommentieren und so die Zuschauer über die Geschehnisse auf dem Spielfeld auf dem Laufenden halten.

Finalspiel der Königsklasse

Das Endspiel der Königsklasse ist eine Begegnung zwischen Manchester City und Inter Mailand. Während City, unter der Führung von Trainer Pep Guardiola, auf ihren ersten Champions League Titel hofft, könnte Inter Mailand ihren zweiten Titel nach der Saison 2009/10 gewinnen. Beide Teams haben sich über die gesamte Saison als die besten Mannschaften hervorgetan und stehen nun im Finale dieses renommierten Wettbewerbs.

Beteiligung deutscher Spieler

In beiden Mannschaften sind auch deutsche Spieler beteiligt. Bei Manchester City agiert Ilkay Gündogan im Mittelfeld, während Inter Mailand auf Robin Gosens setzt. Es wird erwartet, dass beide eine Schlüsselrolle in den jeweiligen Mannschaften spielen und zu einem spannenden Spiel beitragen werden.

Der Spielort: Istanbul

Das Finale wird im Atatürk Olympiastadion in Istanbul, Türkei, ausgetragen. Dieser Ort hat eine besondere Bedeutung, da das geplante Finale hier aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 zweimal verschoben werden musste. Nun, im dritten Anlauf, wird das lang erwartete Finale in Istanbul stattfinden.

Nach dem Spiel

Im Anschluss an das Spiel folgt die Siegerehrung und die Analyse des Spiels im “aktuellen sportstudio”. Das Spiel könnte auch in Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen gehen.

