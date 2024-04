Xhaka und Wirtz bleiben: Rolfes setzt auf Kontinuität bei Bayer

Kurz nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft bestätigt Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, dass Schlüsselfiguren wie Granit Xhaka und Florian Wirtz dem Verein in der kommenden Saison erhalten bleiben. In einem Spiegel-Interview legt Rolfes offen, dass insbesondere EM-Hoffnungsträger Wirtz als „eine Identifikationsfigur“ für zukünftige Erfolge gesehen wird. Der Schweizer Nationalspieler Xhaka, der erst kürzlich von Arsenal nach Leverkusen wechselte, und der junge deutsche Star Wirtz sind zentrale Säulen in Rolfes‘ Planung für die nächste Saison.

Transferpolitik und Teamzusammenhalt

Simon Rolfes erläutert weiter, wie entscheidend die Persönlichkeit der Spieler für den Teamgeist ist. Dies wird auch bei Neuzugängen wie Victor Boniface, der rasch von der Idee, für Bayer zu spielen, überzeugt war, deutlich. Rolfes betont die Bedeutung von erfahrenen Spielern, die nicht nur auf dem Feld, sondern auch menschlich ins Team passen müssen.

Vertragsverlängerungen und Zukunftsvisionen

Auch die Zukunft von Jonathan Tah bei Bayer ist ein Thema. Trotz Interesses aus der Premier League zeigt sich Rolfes optimistisch über eine mögliche Verlängerung mit Tah. Er versteht die Überlegungen des Spielers nach acht Jahren im Verein und betont den stetigen und offenen Austausch.

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 41 - Per Game In Startaufstellung 39 1.0 Per Game Minuten 3452 84.2 Per Game Tore 2 0.05 Per Game Assists 1 0.02 Per Game Bundesliga 2023/2024 29 29 0 2574′ 4 0 0 2 (0) 0 0 Europa League 2023/2024 7 6 1 531′ 1 0 0 0 (0) 1 0 DFB Pokal 2023/2024 5 4 1 347′ 0 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 41 39 2 3452′ 5 0 0 2 (0) 1 0

Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 41 - Per Game In Startaufstellung 35 0.9 Per Game Minuten 3067 74.8 Per Game Tore 17 0.4 Per Game Assists 18 0.4 Per Game Bundesliga 2023/2024 29 26 3 2320′ 3 0 0 11 (1) 10 0 Europa League 2023/2024 7 5 2 451′ 2 0 0 3 (0) 4 0 DFB Pokal 2023/2024 5 4 1 296′ 0 0 0 3 (1) 4 0 Gesamt: 41 35 6 3067′ 5 0 0 17 (2) 18 0

Einfluss des Teamgeists auf die Leistung

Die Bedeutung eines guten Mannschaftsklimas wird besonders im Hinblick auf die Nationalmannschaft und anstehende Turniere hervorgehoben. Rolfes, der selbst Erfahrungen als Nationalspieler hat, weiß um die Wichtigkeit einer positiven Teamdynamik, die sich auf die Gesamtleistung auswirken kann.

FAQ’s

Was bedeutet die Entscheidung, Xhaka und Wirtz zu halten, für Bayers Ambitionen in der nächsten Saison? Die Entscheidung, Schlüsselspieler wie Xhaka und Wirtz zu halten, unterstreicht Bayers Bestreben, auf Kontinuität und bewährte Qualität zu setzen. Mit solchen Talenten an Bord zielt der Verein darauf ab, national und international konkurrenzfähig zu bleiben und weiterhin um Titel mitzuspielen.

Wie wichtig ist die Teamchemie wirklich für den Erfolg eines Fußballvereins? Die Teamchemie ist extrem wichtig. Ein gutes Miteinander und gegenseitiger Respekt unter den Spielern können entscheidend sein, um auch in schwierigen Phasen einer Saison zusammenzuhalten. Dies fördert nicht nur die Leistung auf dem Platz, sondern stärkt auch das gesamte Clubumfeld.

Welche Rolle spielt Rolfes‘ Erfahrung als ehemaliger Spieler bei seinen Entscheidungen als Geschäftsführer? Simon Rolfes bringt seine umfangreiche Erfahrung als ehemaliger Spieler in seine Rolle als Geschäftsführer ein. Sein Verständnis für die Dynamiken innerhalb einer Mannschaft sowie für die Herausforderungen, mit denen Spieler konfrontiert sind, hilft ihm, effektiv zu kommunizieren und Entscheidungen zu treffen, die den langfristigen Erfolg des Vereins fördern.